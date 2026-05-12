習特會或談對台軍售　學者：特朗普非把台灣放在不可交易的位置

習特會14日登場前夕，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）11日透露，將與國家主席習近平討論對台軍售議題。令外界關注，特朗普是否會在對台立場上做出讓步。



對此，旅美學者翁履中分析，值得台灣高度警覺，不是因為特朗普一定會「賣台」，而是特朗普不希望成「失去台灣」的總統，也不想讓台灣問題破壞他與中國談判貿易的空間，特朗普不一定反台，但也不是把台灣放在不可交易的位置上。此外，台灣大學政治學教授南樂（Lev Nachman）則認為，「台灣能期待的最佳情境是台灣未被公開討論，或至少是被最低限度地討論」。



2017年11月9日，中國北京，圖為特朗普與習近平出席歡迎特朗普訪華的歡迎儀式。（Getty）

特朗普未必「反台」 但台灣也並非不可交易

美國得州山姆侯斯頓州立大學政治系副教授翁履中在FB撰文，分析特朗普稱將與習近平討論對台軍售的言論。

翁履中研判，特朗普說會跟習近平討論台灣軍售，這句話本身就值得台灣高度警覺。不是因為特朗普一定會「賣台」，而是因為他看待台灣問題的方式，從來不像美國國會那樣具有制度性、戰略性與價值承諾。

美國得州山姆侯斯頓州立大學政治系副教授翁履中。（台灣政治大學官網）

翁履中認為對特朗普來說，台灣不是印太戰略的核心信念，而是穩住美中關係、避免任內出事、同時維持美國談判籌碼的一個元素。

他進一步分析稱，特朗普一方面不希望被歷史記成「失去台灣」的總統，另一方面也不想讓台灣問題破壞他與中國談判貿易、中東、稀土或科技議題的空間。這就是台灣面對特朗普第二任期最尷尬的地方：他不一定反台，但他也不是把台灣放在不可交易的位置上。

翁履中說，相較之下，美國國會這次的態度清楚得多。八位跨黨派參議員在習特會前寫信，要求特朗普推進140億美元對台軍售，這不是單純替台灣講話，而是在提醒白宮：美國對台政策不是總統一個人可隨口調整的個人交易。

2021年4月，「經濟學人」以台灣雷達圖為封面，左有中國五星旗、右有美國星條旗，並有軍艦、軍機光點，稱這是「地球上最危險地區」，指台海若爆發戰爭將成災難，中美須極力避免。（經濟學人雜誌）

半導體產業仍是對台政策保持穩定的基石

也有學者認為，台灣手上的最佳王牌是強大的半導體產業。美聯社報道，台灣大學政治學教授南樂（Lev Nachman）認為，特朗普至少意識到台灣在美國經濟成長中扮演的角色，「所以我認為這算是對台政策不會發生劇烈變化的主要希望」。

圖為2025年3月3日，美國總統特朗普（Donald Trump）與台積電董事長魏哲家會面後，共同會見記者。（Reuters）

至於習特會後，台灣的處境是更強壯還是脆弱？南樂認為，「台灣能期待的最佳情境是台灣未被公開討論，或至少是被最低限度地討論」。