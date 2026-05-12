習特會｜特朗普或違背美外交慣例與習近平談對台軍售　外交部回應

習特會14日登場前夕，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）11日透露，將與國家主席習近平討論對台軍售議題。中國外交部12日表態，表示中方反對美國向台灣出售武器的立場是一貫的、明確的。



美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）。（Reuters）

據路透社報道，特朗普早前被問到美國長期支持台灣防衛一事時表示「我會和習主席討論這件事」、「習主席希望我們不要這麼做，我會和他討論。這是我會談到的眾多議題之一」，目前尚不清楚特朗普是否計劃討論軍售本身（他先前曾表示會討論），還是僅僅討論習近平反對軍售的立場。

特朗普表示，他並不打算將台灣問題作為會談的主要焦點，並告訴記者：「我想，你們會比我更多地提及台灣問題。」

中國外交部發言人郭嘉昆12日在例行記者會上表示，特朗普訪華期間，兩國元首將就事關中美關係以及世界和平與發展的重大問題深入交換意見。中方反對美國向台灣出售武器的立場是一貫的、明確的。

郭嘉昆。（外交部）

彭博社指出，美國前總統列根（Ronald Reegan）1982年提出對台「六項保證」（Six Assurances）時，美方曾表明，不會在對台軍售前事先徵詢北京。若特朗普直接與習近平談判對台軍售事宜，可能違背這項長年外交慣例。

美國前總統列根提出對台「六項保證」。（Getty Images）

據此前報道，5月8日，台灣立法院三讀通過軍購特別條例，經過表決通過國民黨、民眾黨團提出的修正動議版本，採購項目限縮為對美軍購，預算金額共計7800億元（新台幣，約合1946億元港幣），比原先台灣行政院提出的1.2萬億新台幣版本減少4700億元新台幣。

此前報道：台立法院三讀通過軍購特別條例 預算金額7800億元「分兩批編列」

國民黨發文稱是「替民眾看緊荷包」（Facebook@國民黨）

學者：特朗普未必「反台」 但台灣也並非不可交易

對此，台灣旅美知名學者翁履中在FB撰文研判，特朗普說會跟習近平討論台灣軍售，這句話本身就值得台灣高度警覺。不是因為特朗普一定會「賣台」，而是因為他看待台灣問題的方式，從來不像美國國會那樣具有制度性、戰略性與價值承諾。

翁履中指，對特朗普來說，台灣不是印太戰略的核心信念，而是穩住美中關係、避免任內出事、同時維持美國談判籌碼的一個元素。

2021年4月，「經濟學人」以台灣雷達圖為封面，左有中國五星旗、右有美國星條旗，並有軍艦、軍機光點，稱這是「地球上最危險地區」，指台海若爆發戰爭將成災難，中美須極力避免。（經濟學人雜誌）

翁履中指，所以特朗普一方面不希望被歷史記成「失去台灣」的總統，另一方面也不想讓台灣問題破壞他與中國談判貿易、中東、稀土或科技議題的空間。這就是台灣面對特朗普第二任期最尷尬的地方：他不一定反台，但他也不是把台灣放在不可交易的位置上。