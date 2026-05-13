習特會︱大陸學者：如何對待｢台獨｣是檢驗美方一中政策的試金石

中美元首會晤在即，海外輿論以台灣問題為關注焦點之一。中國人民大學兩岸關係研究中心主任、國發院研究員王英津12日接受中新社採訪時表示，美國應當心被「台獨」拖下水，管控和反對「台獨」，符合美國的戰略利益。



2026年5月12日，美國馬里蘭州，總統特朗普（Donald Trump）在安德魯斯聯合基地登上空軍一號前往中國訪問時揮手致意。（Reuters）

2017年底特朗普訪華：特朗普與習近平一同在故宮內欣賞京劇。（中新社）

2017年11月9日，中國北京，圖為特朗普與習近平出席歡迎特朗普訪華的歡迎儀式。（Getty）

「美國有識之士已經意識到『台獨』亦是美國之患，對美國而言，一味地默許甚至縱容『台獨』分裂活動，絕非明智之舉。」王英津說。

他分析指出，從中美關係看，台灣問題始終是中美關係中最重要、最敏感的問題。美國政府多次重申堅持一個中國政策，這是兩國關係得以維繫的重要政治基礎。「放縱『台獨』的危險行為不僅會斷送中美之間來之不易的穩定局面，更極有可能誘發一系列難以估量的災難。」

從美方利益看，王英津表示，美國深陷地緣政治衝突，軍事投入與資源消耗居高不下，國內通脹壓力持續存在，中期選舉臨近，這對特朗普本人、美國國內經濟發展及全球戰略都是極不利的。刻下，美國倘若不及時明確反「獨」，任憑賴清德當局在「台獨」道路上「狂奔」，一旦台海爆發軍事衝突，會使美國的戰略壓力「雪上加霜」。

5月5日，賴清德於桃園機場發表返台談話。（台灣總統府提供）

今年3月美國官方發佈的《2026年美國情報界年度威脅評估報告》也說明了這一觀點。報告稱，兩岸衝突將擾亂美國獲取對全球經濟至關重要的貿易和半導體技術的渠道，即使不介入衝突，美國和全球的經濟及安全利益也將面臨重大且代價高昂的後果。

王英津認為，如何對待「台獨」，是檢驗美方一中政策的試金石。美國不能一方面聲稱不支持「台獨」，另一方面持續對台軍售、向「台獨」勢力釋放錯誤信號。這種言而無信的做法，既違背了中美三個聯合公報，也嚴重損害中美關係的政治基礎。

2025年10月30日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）與中國國家主席習近平在韓國釜山會晤，雙方走路時進行會談。（Reuters）

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他也指出，台灣問題積弊已久，不可能通過一次會晤或表態得到解決。它仍將是中美之間需要長期面對、反覆博弈的戰略性議題。

王英津表示，台灣問題任重道遠，但島內民意正在清醒。台灣「中研院」近期民調顯示，約六成民眾不相信美國的「安全承諾」。「越來越多民眾看穿『倚美謀獨』從來沒有任何出路，台灣問題的解決，還是要回到兩岸中國人自己對話、協商的軌道上來。」(完)

本文獲《中國新聞網》授權刊載。

