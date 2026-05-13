特朗普訪華的面子與裡子

時隔九年，美國總統特朗普將在星期三（5月13日）再度踏上中國土地，這趟行程的國事訪問定性，預示着北京會以高規格接待這位二度訪華的美國總統。



特朗普是好面子之人，從不掩飾對大排場的喜好，也經常高調稱讚東道主的盛情款待。



本文獲《聯合早報》授權刊載。



美國總統特朗普訪華期間，與中國國家主席習近平會面，並簽署多項貿易協定。（新華社）

2017年11月，特朗普訪華，習近平陪同他遊覽故宮。（Reuters）

2017年11月，特朗普在第一任期內訪華，當時中國超高規格接待，除了盛大的歡迎儀式，特朗普和夫人梅蘭妮（編按：港譯梅拉尼婭）還在中國國家主席習近平和夫人彭麗媛的陪同下參觀故宮，在暢音閣聽曲兒，還在故宮參加內廷晚宴。

這是中共建國後，北京罕見地在故宮這塊昔日皇家禁地，以如此高規格接待外國元首。特朗普當時難掩興奮，在社媒發文感謝習近平夫婦為他們「在故宮安排了難忘的下午與夜晚」。

2017年底特朗普訪華：特朗普與習近平一同在故宮內欣賞京劇。（中新社）

特朗普訪華期間，在習近平夫婦的陪伴下參觀故宮、欣賞京劇表演、參加文物修復的工作坊。特朗則向習近平展示其孫女阿拉貝拉（Arabella Kushner）唱中文的影片，該片段還在國宴上播放。（Getty Images）

游過了故宮，這一回要安排點新鮮的。據美國白宮披露的信息，星期四（14日）在備受關注的「習特會」結束後，特朗普將在當天下午與習近平一同參觀天壇，並於當晚出席國宴。

天壇是北京市內著名地標之一，是明清兩代皇帝祭天祈谷的場所。天壇的建築佈局透出中國古代尊崇的天道秩序，以及天圓地方、天人合一等哲學觀。相比展示皇家權力與威嚴的故宮，天壇更多傳遞和諧、秩序、人與自然相協調的意涵。

天壇並不是美國總統訪華的最常見「打卡點」，但對中美關係而言，天壇也有特殊意義。公開資料顯示，美國前總統尼克遜、福特都曾到訪過天壇。被北京形容為「中國人民的老朋友」的美國前國務卿基辛格，更是對天壇情有獨鍾，曾經十多次到訪，幾乎走遍天壇的角角落落。

2025年5月1日，來自澳大利亞的遊客在北京天壇公園祈年殿前留影。（新華社）

至於為特朗普所設的國宴，預計將在北京人民大會堂舉行。按照過去招待美國總統的慣例，中共政治局的其他六位常委，預計也都會全員出席。

據美國媒體披露，特朗普星期五（15日）還將受邀到中南海，與習近平茶敘。

與西裝革履的正式場合不同，茶敘氛圍輕鬆，有助於加深彼此理解。中南海也是中國最高領導人的辦公和居住地，是中國政治中心，在中南海的招待是北京給予重要國家元首的特殊禮遇，美國前總統奧巴馬2014年訪華時，中南海就上演過一段著名的瀛台夜話。

當然，中美元首現在的信任度估計不高，北京相信也很清楚，以特朗普反覆無常的性格和行事作風，這樣的外交安排未必會轉化為未來的更大互信，但這樣的款待至少是對特朗普頻頻掛在嘴邊的那句「習主席是我的好朋友」的積極回應，也是東道主的禮數。

特朗普訪華。（路透社）

從2017年「故宮外交」到這一回的「天壇+中南海外交」，北京預計會給足該有的面子，但特朗普是否能獲得想要的「裡子」就不好說了。

專欄作者德雷爾（Jacob Dreyer）上周在《紐約時報》發表評論提醒，特朗普將訪問的是一個早已不再仰視美國的中國；隨着支持率下滑以及中期選舉可能面對失利，他在中國人眼中或許會是歷任美國總統中最弱勢的一位。

這樣的評價透出作者看着美國在持續折騰下麻煩纏身的恨鐵不成鋼情緒，但一定程度上也反映出，與九年前特朗普訪華時相比，美國較中國而言所處的強勢地位已不如從前，中美之間的平衡發生了此消彼長。

2017年11月9日，中國北京，圖為特朗普與習近平出席歡迎特朗普訪華的歡迎儀式。（Getty）

特朗普再度出任總統後，先是向全世界發動關稅戰，接着威脅加拿大、格陵蘭，今年又在考慮欠周下發動伊朗戰爭，導致全球油價飆漲，不僅讓盟友失去信心，自身也騎虎難下。因此，除了特朗普向來在意的經貿採購，尋求中國協助施壓德黑蘭，將是他這趟北京行的重要議題。

在中東僵局難解、國內壓力加大下，特朗普也需要對內展示，自己仍具備處理大國關係的能力，通過一些外交成果，對沖中東問題帶來的壓力。

相較於華盛頓的焦慮，北京面對特朗普，預計會比九年前更從容。經歷這些年的關稅大棒和科技封鎖，中國展現出了韌性，貿易戰也好，科技戰也罷，對中國的傷害和威懾力都比過去大打折扣，華盛頓手中的籌碼變少了。

圖為2017年11月9日，美國時任總統特朗普訪華期間，北京一處有美國國旗飄揚。（Getty）

不過，北京也並非無所求。面對國內經濟放緩等挑戰，相對穩定的中美關係和可控的外部環境，符合中國的利益。「習特會」登場前，中國高層也在不同場合，強調台灣問題事關中國核心利益，是「不可逾越的紅線」，也是中美關係的最大風險點。預計北京將竭力爭取特朗普「反對」台獨，或承諾停止對台軍售，這可能是穩定經貿關係之外，北京最希望通過給特朗普「面子」換取的「裡子」。

值得玩味的是，特朗普抵達中國同日，兩國元首的重要幕僚——中國副總理何立峰和美國財長貝森特，還在韓國舉行「臨時抱佛腳式」會面，可見「習特會」議題複雜敏感且態勢多變。枱面上，熱鬧隆重的外交「面子」是中美關係穩定的表象，但「裡子」裡的角力和拉鋸比外界看到的激烈得多。