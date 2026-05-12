北京直擊｜天壇公園遊客摸門釘　工人稱淨空園區兩日：特朗普要來

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）應國家主席習近平邀請，將於13日至15日訪問中國，展開其第二個總統任期的首次訪華行。期間，特朗普將會參觀天壇公園。今日（5月12日），天壇除公園外其他景點停止開放，宣布已購票者可獲退票，並將於13日至14日暫停開放。



《香港01》記者12日在北京天壇公園見到，直至下午17時，仍有許多遊客在售票亭諮詢門票，有外國遊客遺憾摸門釘，只能在天壇公園走走拍照，公園有巡查車和不少警衛走動；園方對於「特朗普訪華」一事則不願多說，僅稱15日景點應會恢復開放。



有不願具名的工作人員則證實，因為特朗普訪華天壇公園要「全面淨空」，就算住在園區內的清潔工、保安和除草等工人在13、14日都要在外找房暫住，安保十分嚴格。



天壇公園雖開放參觀但有不少警衛駐守。（蔡苡柔攝）

今日（5月12日），天壇除公園外其他景點停止開放，宣布已購票者可獲退票，並將於13日至14日暫停開放。（蔡苡柔攝）

據了解，12日到14日的天壇公園的網上購票已經暫停，12日僅可到訪公園外圍，祈年殿、圜丘和回音壁都以維修為理由關閉。

《聯合報》報道指，有記者12日上午前往天壇公園，在祈年殿外現場看到祈年殿的鷹架正在拆除，不斷有工人將拆除的鷹架送出，且有多名植栽工人推著板車運送月季花到公園內，正門外的馬也正在進行路面整修工程。《香港01》記者見到北門外的路面也在整修，並不時有巡查車進出北門，但仍不影響許多遊客拍照打卡的興致。

天壇公園出現天壇巡查車。（蔡苡柔攝）

《香港01》記者見到北門外的路面也在整修，並不時有巡查車進出北門，但仍不影響許多遊客拍照打卡的興致。（蔡苡柔攝）

據美國白宮公布的行程，美國總統特朗普訪華期間，除了參加美中雙方一系列高層會晤，還將在5月14日下午，與國家主席習近平一起參觀明清兩代皇帝用於祭祀的天壇。這將是天壇自1975年時任美國總統福特（Gerald Ford）訪華以來，再度迎來美國總統的訪問。

天壇公園於5月11日深夜突然公告，因「古建維護」，12日天壇公園內的祈年殿、圜丘、回音壁暫停開放。園方又在12日上午公告，「5月13日至14日天壇公園暫停開放」，已購票的遊客可以退票。

天壇公園於5月11日深夜突然公告，因「古建維護」，12日天壇公園內的祈年殿、圜丘、回音壁暫停開放。（蔡苡柔攝）

不過所有通知中，都沒有明確提到「原因」，當地售票亭的工作人員和祈年殿外的工作人員都不願多說，僅表示「15日以後就可以來了」。

據官方介紹，天壇是明清兩代皇帝祭天、祈穀的祭祀建築群，建於明永樂十八年（1420年）。壇域北呈圓形，南為方形，寓意「天圓地方」。北為「祈穀壇」，用於春季祈禱豐年，中心建築是祈年殿，南為「圜丘壇」，專門用於冬至祭天，中心建築是一座巨大的圓形石台，名「圜丘」。

天壇是明清兩代皇帝祭天、祈穀的祭祀建築群，建於明永樂十八年（1420年）。（蔡苡柔攝）

天壇公園主要建築有皇乾殿、皇穹宇、齋宮、無梁殿、長廊、雙環萬壽亭等，還有回音壁、三音石、七星石等名勝古蹟。1998年天壇被聯合國教科文組織確認為世界文化遺產。