習特會｜信短情長，習近平與美國友人的交往故事

馬年新春，一封信跨越太平洋，從中國抵達美國艾奧瓦州。



2月16日，中國國家主席習近平覆信艾奧瓦州友人並回贈新春賀卡，致以節日祝福，這已是他連續三年同美國友人互致新春祝福。



在通訊便捷的今天，書信以其特有的莊重與溫度，承載着直抵人心的力量。新春覆信中，習近平提及41年前訪問艾奧瓦州時受到的熱情接待，表示「那些美好回憶至今仍記憶猶新」。



當地時間2023年11月15日晚，中國國家主席習近平在美國三藩市出席美國友好團體聯合舉行的歡迎宴會。中新社記者 盛佳鵬 攝

習近平訪美・中美關係：2023年11月14日，大批支持者聚集在中國國家主席習近平與代表團下榻的酒店外，揮動中國及美國國旗歡迎。（Reuters）

紙短情長。中共十八大以來，習近平頻頻通過致賀信、覆信、回贈賀卡等多種方式與美國友人互動，推動兩國人民相知相親、交流合作，增進兩國友好。只近五年，相關互動便有20多次。

這些書信的往來對象，不少是與習近平相識數十年的老朋友，像薩拉·蘭蒂，也有中國人民的老朋友，如史迪威將軍後人等。

1985年，習近平第一次訪問美國，便與艾奧瓦州友人結下不解之緣。當年，時任河北正定縣委書記的習近平率團訪問素有「美國糧倉」之稱的艾奧瓦州，並到小鎮馬斯卡廷考察。他在當地借住了兩晚，還品嘗了大家自製的布朗尼蛋糕。

習近平訪美：圖為新華社2023年11月13日發布的照片，顯示1985年時任中共河北省正定縣委書記習近平訪問美國。（新華社）

習近平訪美：圖為2023年11月15日在網上流傳的照片，顯示1985年時任中共河北省正定縣委書記習近平訪問美國。（網傳照片）

後來，習近平多次覆信該州友人薩拉·蘭蒂等。在信中，他回憶往事，鼓勵艾奧瓦州老朋友們繼續撒播友好的種子。

跨越四十餘年時光，這份友誼像種子般生根發芽、枝繁葉茂。

2025年，習近平向貝隆、德沃切克等老朋友回贈新春賀卡：「希望兩國人民多走動、多交流，共同續寫兩國人民友好故事」。

一段段跨越山海的「老友記」，成為推動兩國關係發展的溫暖力量。

除了與老友保持聯繫，書信來往裏，更有習近平對美國青年一代的關心。他通過書信多次鼓勵美國青少年了解中國，「做中美兩國人民友誼的小使者」。

覆信鼓勵猶他州小學生學習中文，回贈新春賀卡歡迎林肯中學師生多到中國走走看看……透過書信，習近平鼓勵更多美國青少年加入到中美友好事業中來。

2024年6月10日，中國傳統節日端午節。河北石家莊，美國艾奧瓦州中學生與石家莊外國語學校學生結伴參加迎端午划龍舟活動。中新社記者 翟羽佳 攝

2023年11月，習近平訪美期間宣布，中方未來5年願邀請5萬名美國青少年來華交流學習。至今年初，已有超過4萬名美國青少年參與其中。今年1月，習近平覆信美國青少年教育交流團訪華師生時指出，開展友好交流合作是中美兩國民心所向。

「中美關係希望在人民，基礎在民間，未來在青年，活力在地方。」魚雁不絕，深情厚誼通過書信持續傳遞。

習近平訪美：圖為新華社2012年2月15日，顯示時任中國國家副主席習近平訪問美國。（新華社）

習近平訪美：圖為2023年11月15日在網上流傳的照片，顯示1985年時任中共河北省正定縣委書記習近平訪問美國。（網傳照片）

習近平訪美・中美關係：圖為2023年11月15日中國國家主席習近平在美國三藩市出席美國友好團體聯合舉行的歡迎宴會。（新華社）

中美關係的故事，以這樣一種傳統方式傳遞也更加真摯。

向美中關係全國委員會2024年度頒獎晚宴致賀信時，習近平表示，「中美各自的成功是彼此的機遇」。覆信史迪威將軍後人時，他這樣展望未來：「中美兩國也完全可以相互成就、共同繁榮」。

這些書信里，有對大國正確相處之道的深邃思考，有對人民友好交往的殷切期盼，有對共同繁榮發展的堅定信念。

信箋跨越萬里，聯結大洋兩岸，悄然鋪就民心相通之橋。(完)

本文獲《中國新聞網》授權轉載。

