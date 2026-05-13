習特會｜信短情長，習近平與美國友人的交往故事
馬年新春，一封信跨越太平洋，從中國抵達美國艾奧瓦州。
2月16日，中國國家主席習近平覆信艾奧瓦州友人並回贈新春賀卡，致以節日祝福，這已是他連續三年同美國友人互致新春祝福。
在通訊便捷的今天，書信以其特有的莊重與溫度，承載着直抵人心的力量。新春覆信中，習近平提及41年前訪問艾奧瓦州時受到的熱情接待，表示「那些美好回憶至今仍記憶猶新」。
紙短情長。中共十八大以來，習近平頻頻通過致賀信、覆信、回贈賀卡等多種方式與美國友人互動，推動兩國人民相知相親、交流合作，增進兩國友好。只近五年，相關互動便有20多次。
這些書信的往來對象，不少是與習近平相識數十年的老朋友，像薩拉·蘭蒂，也有中國人民的老朋友，如史迪威將軍後人等。
1985年，習近平第一次訪問美國，便與艾奧瓦州友人結下不解之緣。當年，時任河北正定縣委書記的習近平率團訪問素有「美國糧倉」之稱的艾奧瓦州，並到小鎮馬斯卡廷考察。他在當地借住了兩晚，還品嘗了大家自製的布朗尼蛋糕。
後來，習近平多次覆信該州友人薩拉·蘭蒂等。在信中，他回憶往事，鼓勵艾奧瓦州老朋友們繼續撒播友好的種子。
跨越四十餘年時光，這份友誼像種子般生根發芽、枝繁葉茂。
2025年，習近平向貝隆、德沃切克等老朋友回贈新春賀卡：「希望兩國人民多走動、多交流，共同續寫兩國人民友好故事」。
一段段跨越山海的「老友記」，成為推動兩國關係發展的溫暖力量。
除了與老友保持聯繫，書信來往裏，更有習近平對美國青年一代的關心。他通過書信多次鼓勵美國青少年了解中國，「做中美兩國人民友誼的小使者」。
覆信鼓勵猶他州小學生學習中文，回贈新春賀卡歡迎林肯中學師生多到中國走走看看……透過書信，習近平鼓勵更多美國青少年加入到中美友好事業中來。
2023年11月，習近平訪美期間宣布，中方未來5年願邀請5萬名美國青少年來華交流學習。至今年初，已有超過4萬名美國青少年參與其中。今年1月，習近平覆信美國青少年教育交流團訪華師生時指出，開展友好交流合作是中美兩國民心所向。
「中美關係希望在人民，基礎在民間，未來在青年，活力在地方。」魚雁不絕，深情厚誼通過書信持續傳遞。
中美關係的故事，以這樣一種傳統方式傳遞也更加真摯。
向美中關係全國委員會2024年度頒獎晚宴致賀信時，習近平表示，「中美各自的成功是彼此的機遇」。覆信史迪威將軍後人時，他這樣展望未來：「中美兩國也完全可以相互成就、共同繁榮」。
這些書信里，有對大國正確相處之道的深邃思考，有對人民友好交往的殷切期盼，有對共同繁榮發展的堅定信念。
信箋跨越萬里，聯結大洋兩岸，悄然鋪就民心相通之橋。(完)
本文獲《中國新聞網》授權轉載。