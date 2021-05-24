甘肅馬拉松｜遇難者女兒通過影片認出父親　向組委會拋「五連問」

撰文： 王新 姜庚宇 最後更新日期： 2021-05-24 15:44

5月22日，甘肅白銀市景泰舉行的2021黃河石林百公里越野賽遭遇極端天氣因遭遇極端天氣，21名參賽者在比賽中身亡，包括中國越野跑頂尖選手、31歲的梁晶。 據網易體育報道，23日上午9時，一名遇難參賽者的女兒通過社交平台看到，有人發佈遇險參賽者的影片和照片，其中一則影片顯示，3人中平躺的人正是她的父親。

對此，這名參賽者的女兒在23日凌晨向組委會發出5點質疑。一、明知參賽者已經失蹤，為何不再第一時間與家屬取得聯繫，而是拖到次日凌晨；二、賽程各站點為何不派更多人守護，站點存在不足；三、賽前當地應該有精確天氣預報，為何沒有給參賽者更多的準備；四、截止5月23日凌晨6點，為何組委會沒有第一時間發聲説明情況；五、家屬趕往事發現場，沒有具體的聯繫人。

黃河石林山地馬拉松百公里越野賽起跑現場。（微博@黃河石林大景區）

目前，受訪女士正在從武漢轉機前往蘭州，輾轉去白銀，已有組委會的人與她取得聯繫，並表示抵達當地後，將有人接待他們。

有消息稱，從賽事報名的規則看，沒有將衝鋒衣與保暖衣列入強制裝備，只是列在了建議裝備中。而組委會承諾「比賽沿途設有為比賽服務的急救車和工作用車」，但保障人員與裝備的預期安排疑似不足，並且沒有預測到更嚴重的事態，及準備相應的處理預案。

央視報道指，5月22日中午1時許，百公里越野賽高海拔賽段20公里至31公里處，受突變極端天氣影響，局地出現冰雹、凍雨、大風等災害性天氣，氣温驟降，參賽人員出現身體不適、失温等情況，部分參賽人員失聯，比賽停止，當地組織多方力量進行搜救。

黃河石林山地馬拉松百公里越野賽賽道圖。（石林國際馬拉松官網）

失温是指在惡劣天氣等情況下人體熱量流失大於熱量補給，從而造成大腦和軀幹內的心、肺等維持生命的主要器官温度降低，併產生一系列寒顫、迷茫、心肺功能衰竭等症狀，甚至最終造成死亡的病症。

總部在廣東的《時代周報》引述參賽選手高爽（網名「流落南方」）稱，事故發生在補給點2至補給點3之間。高爽指出：「這一段是最難的賽道，8公里距離，爬升1000米。山是石頭與砂土混合的路況，很多段都非常陡，選手們需要手腳並用往上爬。」

高爽説，比賽日陽光很好，坐擺渡車去起點之前甚至還有一絲暖意，但下襬渡車時天色轉陰，隨即起風，體感温度降低。比賽9時正式開始，越往上爬，風越大、雨越大、温度越低，體感温度更低。他認為，事故原因出在極端天氣上，並指21號的天氣預報，都沒能預報出來第二天的極端天氣。

在22日11時42分，甘肅省氣象局官方微博發佈了短期天氣預報：「受冷空氣影響，全省大部氣温繼續下降，河西五市及白銀、慶平、平涼三市和蘭州市北部有5至6級西北風，陣風7級。」

（綜合報道）