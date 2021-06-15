復旦教師割喉案僅是冰山一角　內地社會何以充斥戾氣？

撰文： 余一竹 最後更新日期： 2021-06-15 16:03

上周一（6月7日），上海復旦大學發生了一宗慘案—該校老師割斷同事喉嚨致其當場死亡，震驚全國。據上海警方通報，死者是該校數學學院黨委書記王永珍，疑犯為39歲的教師姜文華。經初步審訊，姜文華自述稱自己長年被「陷害」，「遭受很多惡劣待遇」，因此對被害人懷恨在心，故施以暴力。疑犯已被刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。

暴力事件近年頻頻發生

這宗發生在知名高校的教師謀殺案令人驚愕，更令人擔憂的是，校園近年頻頻發生暴力事件。較受關注的有2016年，中山大學博雅學院院長甘陽因為拖延青年教師晉升而被掌摑；2018年，武漢理工大學研究生陶崇園因為長期被導師王攀壓迫而跳樓自殺……

復旦大學數學學院教師姜文華遭逮捕畫面。（微博@老吳的日常吐槽Vlog）

在校園之外，社會上的暴力事件也是此起彼伏。最近的比如6月5日下午，一名25歲男子因家庭不睦、悲觀厭世，於安徽安慶商業街洩憤，持刀隨機無差別攻擊路人，導致六人死亡、14人受傷；5月29日，江蘇南京一名男子因感情糾紛行兇，不但當街駕車撞人，更持刀傷人，導致七人受傷；5月22日中午，遼寧大連市一名劉姓男子在駕車等候紅綠燈時突然加速，以時速百公里的速度撞向路人，導致五死五傷，官方調查顯示，劉某因無法接受投資失敗，對生活失去信心，遂產生報復社會的心理；4月28日，廣西北流市一間幼稚園發生持刀者隨機傷人事件，已知造成兩人死亡、16人受傷⋯⋯

類似事件其實並非近幾年才陡然增多，而是在近十幾年的內地社會一直出現。這十多年來，多地針對幼稚園的暴力襲擊事件、公車縱火案、馬路殺人案等此起彼伏，暴力蔓延正在成為日益困擾內地的社會問題，引起輿論的集體安全焦慮。面對日益蔓延的社會暴力事件，人們紛紛表達疑惑：中國社會怎麼了？為何人們的戾氣這麼大？

姜文華友人描述自己印象中的他（點擊大圖瀏覽）：

低下階層的被剝奪感

在激烈的社會競爭和生存壓力下，在社會貧富分化、發展不平衡、利益分配不公正、弱勢群體的被剝奪感增加之時，不排除他們會鋌而走險，自我放逐，產生報復心理。只是有的人會報復某個具體的人，而有的人找不到對象，就加害於社會大眾和其他弱者身上。近年再疊加外界的不利因素，例如全球金融危機、經濟下滑、新冠肺炎疫情等衝擊，普通人的生活及社會心態也會隨之受到更多負面影響，生活中的不公正感和被剝奪感被放大，社會暴力事件隨之頻發。

早在2004年，時任中共最高領導人胡錦濤曾就中國的社會轉型及當時影響社會穩定的發展分化和貧富不均問題提出「和諧社會」這一政治理想。2012年，中共十八大後也提出了「共享發展」的理念，甚至將社會主要矛盾也改變為「解決發展不平衡」的問題，致力於推動社會主義公平正義，更多保護底層民眾的福利和權利。但是，從近幾年不斷爆發的社會極端事件來看，中國社會潛藏的不滿雖然比十年前有所緩解，但問題似乎還未徹底解決，仍有很多戾氣有待化解，社會治理上仍有太多精細的工作需要去做。

死者王永珍遭控訴聊天記錄遭曝光（點擊大圖瀏覽）：