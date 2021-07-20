吳亦凡｜千錯萬錯偶像不會錯 「吳家軍」能再次壓下桃色風波嗎？

吳亦凡因緋聞女友都美竹爆料酒桌選妃、涉嫌迷姦誘姦未成年少女而深陷輿論風波，原訂7月24日在杭州舉辦的康師傅冰紅茶粉絲見面會門票一度被黃牛炒至人民幣3000元，現在也跌至300元，並已宣布取消。但仍有許多粉絲表態要相信法律，堅信吳亦凡的清白，而部分粉絲私信威脅都美竹引發爭議。

近來中國大陸網友對「飯圈文化」粉絲為了偶像去辱罵他人、刷榜、控評（控制評論）、過分應援的現象十分反感。此前，吳亦凡和內地女星楊紫主演的古裝探案劇《青簪行》恐無法如期播出，網友也翻出吳亦凡和楊紫的粉絲過去曾因為爭奪「番位」（演員排位）而遭到央視點名批評，粉絲文化再度引發關注。

粉絲護主 內地KOL「睡粉福利論」引發爭議

在今年6月都美竹首次爆料她與吳亦凡的關係之時，就有許多粉絲要她拿出證據批評她是想紅或是詐欺，直到都美竹爆料吳亦凡涉嫌誘姦迷姦未成年少女獲大眾輿論，仍有部分粉絲相信偶像清白並辱罵都美竹。7月19日都美竹姐姐李恩直播時也提到，都美竹本來身體就不好，現在更被吳亦凡粉絲私信威脅。

而在都美竹之前，吳亦凡幾次桃色風波的女主角也都曾遭粉絲圍剿。其中曾在韓國出道的女星林西婭更是因2013年手機照片外洩她跟吳亦凡的親密床照而長年被粉絲攻擊。2016年網紅小G娜表示自己是吳亦凡女友並提供多張私密照，輿論卻指向女方炒作。當時奇葩說辯手、內地知名KOL馬薇薇更發文「還有比明星X粉更好的粉絲福利嗎?」，粉絲對事件的態度、明星睡粉絲是否有道德瑕疵也成為此次桃色風波的討論焦點。

3億投資新劇 粉絲「撕番」被央視點名

吳亦凡原為騰訊視頻代言人，19日騰訊視頻已經宣布終止一切品牌相關的合作，而騰訊投資估計3到4億人民幣的的古裝劇《青簪行》也恐怕也播出無望。在此之前，該劇主演楊紫的粉絲和吳亦凡的粉絲因為劇中的「番位」（排序問題）而有過爭吵，更被官媒點名批評。

據了解，「撕番位」是內地粉絲圈說法這樣的由來最早來自日本的影視圈文化，指戲劇在宣傳時的排位順序。所謂的一番就是排在第一位的演員，「番位通常代表資歷或是名氣的大小」近年內地粉絲圈常就番位大小「撕番」互相對罵，尤其是兩個走紅程度差不多的明星，如近期有望上映的陸劇《你是我的榮耀》主演迪麗熱巴、楊洋粉絲的番位之爭仍在持續，《青簪行》則是因為番位，首度遭到央視點名批評的電視劇。

國家網信辦嚴打粉絲謾罵等網路亂象

除此之外，包括吳亦凡粉絲刷榜登上歐美榜單、粉絲出征虎撲平台與用戶對罵等事也在此次糾紛中被網友翻出，即使偶像醜聞纏身，仍有許多粉絲選擇不離不棄。近年來粉絲透過群體的力量舉報、攻擊與偶像有利益衝突的競爭對手、緋聞對象甚至是如《青簪行》般的合作演員事件層出不窮，也引發官方關注並表示要大力整治飯圈亂象。而在其中，偶像應扮演的角色和責任、偶像與粉絲的關係也有諸多討論。

6月15日國家網信辦宣布要展開為期2個月的「清朗飯圈亂象整治」專項行動，針對粉絲群體的謾罵，過分的應援打榜和造謠攻擊破壞網路生態等要重點打擊，對於網路水軍、職業黑粉等惡意營銷等帳號以及網路平台也要更強力治理。

但對於官方動作能否有大成效，各界仍在觀望。許多網友提到，亂象根源還在社群平台。現時許多平台、媒體和KOL有賴明星貢獻流量，捧或踩都能收獲關注，甚至平台和戲劇宣傳有時更樂於見粉絲爭吵、打榜以賺取高關注度和流量。但社群平台對於帳號管理以及職業粉絲、網路水軍都缺乏有限規管。此外，內地娛樂圈黑函、數據作假、惡意或過分營銷等亂象不改，只批評粉絲文化仍是治標不治本。

而在偶像責任方面，《解放日報》在微博發文提到「維持高道德形象是偶像的職業需求」並表示「偶像的道德水準應高於粉絲」，央視則在微博提到要「把做明星的門檻提上來」強調明星是榜樣，應該要有門檻，強調「有必要對失德劣跡者進行針對性的制度約束」。