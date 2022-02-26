2月21日，陳敏爾「大秘」李明清被任命為重慶市副市長，這意味着他將在不久後卸任重慶市委秘書長一職，這將是陳敏爾自2017年主政重慶以來第三次更換「大秘」。

而與此同時，在過去的兩個月時間內，重慶市為籌劃即將到來的市委常委換屆，多人或離職調任，或進入賦閒前的過渡階段。

根據以往慣例，中共重慶市委常委的換屆可能在5月份、6月份舉行，在此之前相應的人事鋪墊必不可少。

首先是黨政一把手。

現任重慶市委書記陳敏爾被視為之江系的明星，如今貴為中央政治局25名成員之一，若無其他意外，「入常」有望，而即便未能如願，連任中央政治局委員「入京」，都是大概率事件。總之，這一位置勢必換人。

現任重慶市長鬍衡華2021年12月才剛剛就位，料短期內不會頻繁調動。其前任唐良智，此前突然遠調安徽省政協主席，被貶色彩濃厚，令外界大感意外，紛紛質疑這其中是否另有隱情。

不過，這似乎也並不值得大驚小怪。雖然直轄後的重慶可算傳統政治高地，但奇怪的是，歷任重慶市長仕途路徑似乎都比較有限，除與孫政才搭班子僅一年的張國清如今已貴為遼寧省委書記外，從蒲海清到包敍定，從王鴻舉到黃奇帆，乃至唐良智，都在這一位置後走上仕途的下坡路，令人唏噓。

接下來，春節前夕，重慶市地方「兩會」落幕，現重慶市委常委班子6名成員突然都增加了一個新職務。1月21日，專職副書記吳存榮（1963年）、宣傳部長張鳴（1962年）、政法委書記劉強（1961年）、萬州區委書記莫恭明（1962年）4人當選為重慶市人大常委員會副主任；1月20日，統戰部長李靜（1962年）、兩江新區管委會主任段成剛（1963年）獲增選為重慶政協副主席。

這意味着，此6人都將因為年齡原因無法再獲提名進入重慶市委常委班子，將在此前徹底退居二線賦閒。也即是說，重慶市委常委班子需要新的血液。

直到最近的2月21日，重慶市委常委、秘書長李明清（1964年）被任命為重慶市副市長，料極有可能接棒2021年12月跨省調任甘肅省委常委紀委書記的王賦（1962年），出任重慶市常務副市長。

巧合的是，王賦也是陳敏爾主政重慶後的第二任「大管家」，也就是李明清的前任，早年在國家計委工作，1999年外放山西，2018年接替曾服務過孫政才、陳敏爾的王顯剛（1963年），任重慶市委秘書長。

王顯剛實際上服務孫政才時間並不長，差不多隻是一個月的時間，隨後孫政才便在2017年7月落馬。未知王顯剛是否受此拖累，去職重慶後跨省履新雲南省副省長，甚至未能「入常」。

此外，重慶市委常委班子中，尚有組織部長彭金輝（1964年）以及戎裝常委、重慶市警備區政委高步明（2021年3月履新）依然穩坐位置，短期內或不調動安排。

總之，直至5月至6月份重慶市委換屆，除胡衡華、李明清、彭金輝少數人外，重慶市的權力核心——市委常委，必將徹底洗牌，其換血程序可能遠超其他省份。重慶，這一最年輕的直轄市曾經在過去十多年不斷因為政壇的波動而引起人們的關注，中共二十大在即，它又必將成為人們的焦點。