一月內換帥5人　中南海為何偏愛「空降兵」

中共二十大前的人事佈局正快速進行。過去一個月內，中共對地方5省大員換血，其中值得注意的是，5位新任地方黨委書記清一色均有空降背景，而作為對照，包括外界一度呼聲甚高的「老臣」5名卸任地方「一把手」幾乎確定無緣中共二十大以及2023年全國人大、中國政協和國務院的大換屆，令人驚訝。

3月29日，中共發布湖北、青海、寧夏三省的人事調整：原住建部部長王蒙徽接替到齡退役的應勇，原青海省長信長星接棒王建軍，而寧夏黨委書記陳潤兒則由中央和國家機關工委分管日常工作的副書記梁言順接替。

一個月之後，北京又在4月22日一天內撤換河北、四川兩省省委書記，原河北省委書記王東峰、四川省委書記彭清華分別由海關總署署長倪嶽峰、中宣部負責日常事務的副部長王曉暉接替。

在這之中，5名新任地方「一把手」中4人為「空降」，即王蒙徽、梁言順、倪嶽峰及王曉暉，而信長星表面看延續了本地順位接班的模式，然而事實上信長星在2016年首次外放安徽之前在國家勞動部及後來的人力資源和社會保障部供職長達30年之久，同樣可以說是「空降」官員。

不獨於此，事實上，如今新任地方黨政一把手，「空降」似乎的確是中組部越來越習慣的用人方式，除此之外，新任福建省長趙龍在2020年外放福建之前一直在國家國土資源系統任職，而更早前履新的福建省委書記尹力是在2015年由國家食藥監總局副局長任上「空降」四川的，此前則一直在國家衛生系統履職……不勝枚舉。

而與之相對，老資格的地方實力派似乎並不那麼幸運。事實上，截至目前，全國31省市區除中央政治局兼任地方外，幾乎已經盡數完成一輪換帥。這其中，退下來的地方「一把手」因為年齡原因幾乎全部被安排到全國人大常委會下屬各專門委員會賦閒，幾乎斷定徹底告別了更進一步的可能。

不妨以本屆全國人大常委會14名副委員長為例，這其中張春賢（原十八屆中央政治局委員）、吉炳軒（連任）、王東明（原四川省委書記）均為地方實力派出身，上一屆全國人大常委會13名副委員長中，李建國（原山東、陝西省委書記）、吉炳軒（原黑龍江省委書記）亦復如是，2023年換屆在即，如今的地方老資格紛紛下野，他們還有重新上台的機會嗎？

中國全國政協、國務院甚至中共中央的情形也是如此，會否給地方實力派留幾個席位，目前來看恐不樂觀。

以四川歷任省委書記為例，自周永康以來，唯有張學忠一人止步於正部級，周永康離開四川以國務委員兼掌公安部，再進中央政治局常委行列；劉奇葆以中央政治局委員掌握中宣部，至今依然是全國政協副主席；王東明則同樣列全國人大常委會副主任。

而如今剛剛卸任的彭清華，本來資歷不凡，曾服務宋平、呂楓兩任中組部部長，執掌過香港中聯辦，主政過廣西、四川，然而最終不免到齡下台的宿命，實在出乎意料。

目前，31省市區，唯一超齡在位的內蒙古黨委書記石泰峰，以及久違露面的中央政治局委員陳全國，或是最有希望的。