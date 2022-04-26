3月底、4月初，內蒙古自治區黨委書記石泰峰數次明察暗訪，不僅受到當地地方媒體的追捧，亦登上了北京的媒體，其「高調」令人驚訝——這在當下中共沉悶的地方政壇中顯得頗為「另類」。

3月31日，石泰峰就中央環保督查反映內蒙古偷盜採砂明察暗訪。報道披露，在土默特左旗畢克齊鎮小裏堡村，看着眼前的巨大沙坑，石泰峰神情凝重。他嚴肅指出，小裏堡村村委會佔用耕地進行採砂問題，發生時間早、持續時間長，既佔用了耕地、又破壞了環境，這是在自毀家園，而且整改工作進展緩慢，雖然自治區反覆強調、群眾多次舉報，卻遲遲整改不到位，性質惡劣、影響極壞。從鎮裏到村裏，基層黨組織幹什麼去了，為什麼無動於衷，對這個問題，必須從政治上進行深刻反思，嚴肅處理，徹底解決……

同日，在賽罕區東把柵村村北處暗訪時，石泰峰竟大發脾氣，炮轟基層官員「眼皮子底下的問題都視而不見、不去解決」，「這種問題，肯定不止這一處有，這裏面有沒有利益輸送的問題，有沒有黑惡勢力參與其中，必須徹底查清、堅決整改，對錶面整改、敷衍整改和不擔當不作為的，要嚴肅追責問責」。

不久後，4月4日石泰峰再次不打招呼到疫情防控指揮部、內蒙古應急管理廳和賽罕區暗訪清明節疫情防控，並再度發火。

報道披露，石泰峰發現指揮部值班領導不在崗當即指令打電話追問原因，對現場值班人員一問三不知且業務不熟練提出嚴厲批評，「你們這種工作狀態，對紀律要求置若罔聞，這不是應急狀態，根本就不在狀態，是對黨的事業不負責、對人民群眾不負責，必須嚴肅問責。」

地方大員明察暗訪不少見，但在內蒙古日報之類地方黨委機關報鉅細靡遺地披露他們的大篇幅激烈言論，且「現場還原度如此之高」則不多見。

更何況，石泰峰行蹤不僅僅是在內蒙古當地媒體報道，甚至引起了像北京日報下屬「長安街知事」這樣的新媒體熱情謳歌，竟連篇為之叫好。

不得不說，中共二十大換屆在即，地方政壇相較於往屆太過平淡，太沒有「新聞」了，而石泰峰的「高調」自然會引起人們的注意。

想來也不奇怪。過去一個月內，應勇（原湖北省委書記）、陳潤兒（原寧夏黨委書記）、王建軍（原青海省委書記）以及王東峰（原河北省委書記）、彭清華（原四川省委書記）５名地方諸侯相繼以「年齡原因」退出「一線」。由此，石泰峰成為唯一仍站在前台的地方「老臣」。

這位與李克強同一師門（北大法律系）、執教中央黨校長達25年時間的地方大員雖然年過65歲，卻仍然在2021年11月底的內蒙古黨代會上當選連任。彼時，石泰峰曾發表講話，稱「全會選舉我擔任新一屆自治區黨委書記，我深感責任重大、使命光榮。我將同大家一道，……努力完成好自治區第十一次黨代會確定的各項目標任務，決不辜負黨和人民的信任和期望。」

言之諄諄，彷彿要繼續大幹一場的架勢。

其實，在分析人士看來，北京之所以讓石泰峰超齡留任，這一安排必然另有深意——提前鎖定入京並躋身「黨和國家領導人」的跡象太過明顯。

另外，未知是否受石泰峰影響，他的新搭檔、內蒙古自治區主席王莉霞似乎也是一個頗為喜歡「暗訪」的。4月24日王莉霞戴着口罩隨機走訪呼和浩特的各種街邊商鋪，仔細詢問每天營業到幾點，每個月租金多少，僱了幾個人，顧客和往年相比少沒少。