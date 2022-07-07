土耳其發現6.94億噸稀土　影響中國稀土戰略嗎？

日前，一則「土耳其發現大量稀土資源儲量足以滿足全球1000年需求」的消息「炸」翻了市場和輿論。據俄羅斯衛星通訊社援引《土耳其日報》報道，位於土耳其西北部的埃斯基謝希爾省發現大量稀土資源，約含6.94億噸稀土，其儲量可滿足全球1000年的需求。

須知，土耳其並不在全球稀土主要生產國之列。而據美國地質調查局（USGS）2021年披露的報告，全球稀土儲量為1.2億噸。也就是說，土耳其新發現的稀土礦，儲量比目前全球總儲量高了近5倍。

消息一出，當日（7月5日）全球主要稀土產品價格全面下滑，金屬鐠釹、鐠釹氧化物、氧化釹、金屬釹等價格均下滑5000元／噸。

當日，質疑聲浪也很大。主要是在土耳其國內通脹超76%的背景下突然爆出的，再加上總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）聲名不佳，是個機會主義者。而更有專業認識質疑，該消息內文的相關表述並不清晰。一是對於該礦資源量的表述並不明確，沒有清楚說明到底「6.94億噸」是儲量還是資源量；二是關於礦山的詳細訊息並無披露，更沒有說清該礦資源類型是輕稀土還是重稀土。

「中東有石油，中國有稀土」，1992年鄧小平在南方講話時提到了這一句話，事實上，中國確實處稀土壟斷地位。而如今土耳其6.94億噸稀土會不會動搖中國的稀土地位，這是在華文媒體備受討論的話題。

6.94億噸「含金量」多少？

坦率說，6.94億噸稀土礦，這麼大型的礦藏，在採礦史上是沒有的。而據美國地質調查局2021年披露的報告，全球稀土儲量為1.2億噸。中國儲量為4400萬噸，越南為2200萬噸，巴西為2100萬噸，俄羅斯為2100萬噸，四國總計佔全球儲量的86%。

稀土對於電單車、電腦、軍事設備等來說不可或缺。中國連雲港碼頭待出口的稀土礦。（VCG）

USGS所指的稀土資源，是稀土氧化物（REO），中國一般常用的稀土儲量統計口徑也都是按REO折算後的。顯然，如今這6.94億噸指的是稀土礦石，而不是提煉出來的稀土氧化物。廈門大學中國能源政策研究院院長林伯強指，「一噸稀土礦僅可提煉出幾公斤稀土，差別是很大的。」

這裏存在統計口徑的問題。由於稀土的種類繁多，最簡單的分類就是輕稀土重稀土，不同類型的原礦品位有着比較大的差異，低的可能只有不及1%，高的能有90%。

這6.94億噸稀土礦石究竟「含金量」如何？有媒體指，「一般來講1噸稀土礦能提煉出1至4公斤的稀土，取箇中值按2.5公斤來計算，6.94億噸稀土礦中的稀土資源量也就是175萬噸」，有傳媒指「土耳其這座礦藏的稀土氧化物比例接近2%，整個礦脈的稀土氧化物儲量大概是1200萬噸」，也有傳媒指「這批稀土資源在按稀土氧化物折算後，大約相當於3800萬噸」，如果參照後者，土耳其將超越俄羅斯、巴西、越南，一躍成為全球第二稀土儲量國。

中國的「稀土陽謀」

土耳其的稀土礦產資源的種類如何、都包含哪些稀土元素，這些都還是未知數，需要進一步進行勘探和分析。但也必須正視的問題是，土耳其仍未具備掌握稀土的高純度提煉、精煉技術的條件。稀土開採需要「難度極大的金屬分離與提取技術」。

其實，為甚麼說，「中國壟斷稀土市場」？首先，確實，稀土產業是中國少數在全球佔據「壟斷地位」的礦產資源。中國之所為能是稀土「巨無霸」，不僅僅是因為中國稀土儲量居世界首位，更是因為中國目前是世界上唯一具有稀土全產業鏈的國家，所以才能對全球稀土產業鏈的某些環節有近乎絕對的主導權。

據渤海證券發布的稀土行業專題報告顯示，稀土儲量上，中國佔全球比重36.7%，遠超其他國家。稀土產量上，中國佔全球稀土總產量的60.0%，居全球第一。資源稟賦上，中國資源優於全球，表現為稀土礦種和元素齊全，其中北方輕稀土礦儲量大，易規模化開採具備成本優勢，南方中重稀土礦儲量大放射性低，易開採且經濟效益好，戰略意義重大。冶煉分離技術上，中國冶煉分離工藝領先全球，冶煉分離產量佔全球比例約90%。而且還擁有完善的上下游配套、成熟的產業鏈。稀土資源的開採、冶煉、分離和產業鏈的延伸，是一個要求資金、技術、環境、市場等各個方面都要緊密配套的系統性工程。

隨着此前中美貿易戰逐步升温，稀土這一重要的戰略資源開始引起大眾關注，美國等西方國家尤其希望擺脱對中國稀土的依賴。（Getty）

為了應對中國稀土壟斷，歐美試圖建立國內稀土供應鏈以應對這個局面。歐盟在2020年底成立了歐洲原材料聯盟（ERMA），ERMA 在其中一項報告直言：「不重新獲得對稀土價值鏈的控制權，對政治影響巨大。」ERMA 提議加快投資價值 17億歐元的稀土項目，橫跨開採、冶金和回收，目標是將歐洲磁鐵產量從每年500噸，到2030年提高至7000噸，佔歐洲需求約2成。美國國防部則與澳洲稀土公司Lynas簽署一項價值1.2億美元的協議，建造美國國內首批重稀土分離設施，以協助擺脱中國主導稀土供應鏈的情況。美國國防部官員曾表示，美國和盟國應當開採和加工更多的稀土，以確保這些軍用和民用戰略礦物能有充足的全球供應。這番評論凸顯五角大樓有着愈來愈濃厚的興趣，希望公私合作開採稀土，以反制中國在稀土生產領域的龍頭地位。

開採：環保與成本問題

事實上，稀土並不「稀有」，稀土的開採也並不存在技術性問題，關鍵問題出在環保與開採成本上。作為美國本土唯一的稀土礦，位於加州的芒廷帕斯由於環保成本過高，該礦曾於2015年宣告破產。

不同於煤炭，稀土大部分均勻地分佈在地表，其開採往往會對地表植被造成巨大的不可逆轉的破壞。每取一噸工業用稀土往往需要動用2000噸地表土，開採使用的藥物則會污染地下水源和河流；部分稀土礦還含有放射性元素。由於環保法律嚴格，基於「污染天堂效應」，此前美國等發達國家紛紛選擇關閉本土稀土礦，從外部進口。而如今重啟這些稀土礦也大都卡在了「環保」關上。

不過，恢復並非不可想象，稀土開採的恢復只是時間問題。美商務部出台了旨在推動關鍵礦產資源自給自足的61條緊急措施，而後也有國會議員也相繼炮製了「2020本土稀土議案」和「降低稀土對外依賴法案」。此外，芒廷帕斯在2018年已經開始復產。

不開採稀土一定程度上也是成本競爭的結果。但中國北方輕稀土集中在包頭，是鐵礦石開採的尾礦廢渣處理，幾乎可以不計入成本；在贛南，獨特的離子型稀土再加上贛南稀土底層是花崗岩，利用原地浸礦工藝開採，成本也比世界其他地方要低得多。

美國多家軍工巨頭企業最依賴中國的稀土。圖為美國莫利礦業開採的稀土礦原料。（VCG）

冶煉：中國提純技術一騎絕塵

對美國而言，比開採更要命的是，沒有稀土提純等深加工能力，所以剛復產的芒廷帕斯不得不把開採的稀土礦運到中國來加工。資料顯示，2019年美國稀土精礦產量26000噸，賣給中國的就達到了19353噸，佔比74%。中美貿易戰發生後，中國對芒廷帕斯礦石課以25%的報復性關稅。這讓美國礦商，也很受傷。

其實，1980年代之前，稀土分離提純核心技術一直掌握在美歐等少數幾個國家手中，當時中國是用「土」價在賣稀土，然後從國外高價購回深加工的稀土產品。扭轉這一局面的是，中國自主研發且掌握了稀土產業最關鍵的提純分離技術。

稀土17種元素中包括15種鑭系元素，化學性質極為相似，將其一一分離十分困難。「中國稀土之父」——中國科學院院士徐光憲創造性地提出「串級萃取理論」，攻克了這一世界難題，而此前國際使用上的「離子交換法」和「分級結晶法」成本高、純度低，不適合大規模工業生產。在徐光憲的帶領下，中國開始在稀土冶煉、分離提純方面佔據顯著優勢。目前，中國稀土分離技術領先國外5年至10年，專利申請數量超過全球其他國家的總額。數字顯示，2011年後，中國在稀土方面的專利申請數量迅速增加、超過世界其餘國家相關專利的總合；2011-2018年間中國稀土專利申請又增加了250%。

中國也建立了一套高效、低成本的稀土產業鏈。中國的稀土加工能力是全世界其他國家總和的5倍，因而全球大多數稀土都運到中國加工，被製成稀土金屬、合金後，再運往世界各地。

中國的生意？

當土耳其發現6.94億噸稀土，消息一經曝光，很多中方輿論表示擔心會不會動搖中國的稀土地位，但實則不僅不會，這還是一門很好的生意，更可利於稀土國家戰略。

這是因為不論如何，這6.94億噸稀土，土耳其並沒有能力自己冶煉。土耳其目前的技術差太遠了，前兩年還在找日本尋求稀土領域的合作和投資。而另一個維度坦白說，土耳其甚至都用不了這麼多稀土。

從中國的角度，有兩件事情可能發生。其一，從土耳其進口稀土。事實上，早在2018年中國就由稀土資源出口國轉變為進口國，進口了稀土4.14萬噸，位居世界第一，成為全球最大的稀土進口國。中國不缺稀土，卻在國際市場上高價購買稀土，是因為稀土是國家整體戰略的一部分。

其二，比較理想的一種可能是，中國利用技術與資本推動土耳其的稀土開發。這些年，此番操作也很常見。

美國除了稀土資源缺乏，生產能力也落後。美國唯一的稀土生產商MP Materials公司已將其所有產量從加利福尼亞州的Mountain Pass礦山運往中國，因為目前世界上其他任何地方都沒有可用於生產其產品的煉油能力。（Getty）

2018年樂山盛和已參股了格陵蘭島對Kvanefjeld項目勘察開採；2018年，赤峰黃金以2.75億美元收購老撾礦商MMGLaos持有100%股權，擁有Sepon礦並營運管理；2019年中國有色與新加坡ISRCapital公司合作開發馬達加斯加Tantalus稀土項目；2022年，盛和資源收購澳交所Peak公司19.9%的股權經營Ngualla項目等等……

一定程度上來說，埃爾多安也是在示好，對於埃爾多安也需要一個契機，獲得更多的安全感。前段時間土耳其開放領空，讓運-20戰略運輸機將FK-3防空系統經土耳其中轉之後飛往塞爾維亞，就已經是一次示好。 現在又放出稀土消息，埃爾多安有意多納一個投名狀。