台學者湯紹成：基辛格訪華一馬當先　緩和中美局勢︱專家有話說

日前美國前國務卿基辛格（Henry Kissinger，台譯季辛吉）訪問北京，受到習近平高規格接待，這位年逾百歲的老外交家千里迢迢來訪，必有重要意義。



基辛格是著名現實政治（德文：Realpolitik）的支持者，主張國家利益優先，不受任何意識形態等因素的干擾，當時策畫聯中制蘇的政策，成功促成尼克遜（Richard Nixon，內地譯作尼克松，台灣譯作尼克森）總統1972年訪華，並對西方國家在冷戰期間獲勝奠定基礎。他曾獲得1973年諾貝爾和平獎，卸任之後，並通過為美國企業提供有關中國的諮詢而致富，還經常警告美國政府，不要對中國採取強勢的政策，成為美國對中的鴿派，更使習近平稱之為中國的老朋友。

自1971年以來，基辛格已訪問中國百餘次，而此次中方事先毫無預告，說來就來，但美國國務院則稱是私人訪問。其實，依照現實政治的策略，基老曾經有意拉攏俄羅斯來制約中國，但因俄烏戰爭而作罷，如今為防備中俄聯手，故有意拉近中國。但更重要的是，當前美中關係確實緊張。

2023年7月20日，習近平（右）在北京釣魚台國賓館會見美國前國務卿基辛格（左）。（Reuters）

此次訪問期間，基辛格首先會見中國國防部長李尚福，意義非凡。這也與以往不同，因為外交官員才是他的對口，而王毅這次被排到第二位。因美方制裁李尚福，導致中美雙方在國防與安全方面中斷的交流無法恢復，中方堅持美方以解除制裁為先決條件，就算月前布林肯（Antony Blinken）訪中時也建議恢復兩軍交流，但至今未果。

因而可以推論，基老必定感到美中關係危在旦夕，比如中美機艦在南海與台海的對峙，幾乎擦槍走火。再者，由於習近平曾言，解放軍要在2027年做好攻台準備，致使不少美方高官與將領都認定屬實，才導致美中台情勢的嚴峻。再者，由於近來美方高官的對中政策都是說一套做一套，尤其在台灣問題方面，中美之間的互信基礎被破壞殆盡，北京也已日顯不耐。相形之下，基老還是中方可以信賴的要人，自然可以發揮一些溝通與緩和的作用。因此基老必定認為，或受美方囑咐，必須有人出面勸和促談，才不顧舟車勞頓訪中，並先見李尚福，發出明顯的警示訊號，故一馬當先、身先士卒，充當和事佬以便緩和局勢。

在與李尚福見面時，基老就表示，他是以中國人朋友的身分來訪，這就已經相當具有誠意，因以往「老朋友」都是中方的用語。面對當前美中的危機，雙方都應消除誤解，和平共處，避免對抗，這也是基老一貫的看法，因為美中都無法承擔兩國為敵的後果，兩軍應該進行溝通，確實語重心長。但就在此前，美國核潛艦已部屬在韓國而形成核保護傘，除針對朝鮮之外，中國當然也是目標，這又如何解釋？

由此可見，基辛格此次大陸行，形式上當然可以發揮一些緩和局勢的效果，但因美中關係的結構性與體制性的對抗，是否與如何化解，都難上加難，如今若能避免衝突，就已難能可貴。

（本文作者湯紹成係台灣亞太綜合研究院院長）

