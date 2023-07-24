台學者湯紹成：基辛格訪華一馬當先　緩和中美局勢︱專家有話說

撰文：湯紹成
出版：更新：

日前美國前國務卿基辛格（Henry Kissinger，台譯季辛吉）訪問北京，受到習近平高規格接待，這位年逾百歲的老外交家千里迢迢來訪，必有重要意義。

基辛格是著名現實政治（德文：Realpolitik）的支持者，主張國家利益優先，不受任何意識形態等因素的干擾，當時策畫聯中制蘇的政策，成功促成尼克遜（Richard Nixon，內地譯作尼克松，台灣譯作尼克森）總統1972年訪華，並對西方國家在冷戰期間獲勝奠定基礎。他曾獲得1973年諾貝爾和平獎，卸任之後，並通過為美國企業提供有關中國的諮詢而致富，還經常警告美國政府，不要對中國採取強勢的政策，成為美國對中的鴿派，更使習近平稱之為中國的老朋友。

自1971年以來，基辛格已訪問中國百餘次，而此次中方事先毫無預告，說來就來，但美國國務院則稱是私人訪問。其實，依照現實政治的策略，基老曾經有意拉攏俄羅斯來制約中國，但因俄烏戰爭而作罷，如今為防備中俄聯手，故有意拉近中國。但更重要的是，當前美中關係確實緊張。

2023年7月20日，習近平（右）在北京釣魚台國賓館會見美國前國務卿基辛格（左）。（Reuters）

此次訪問期間，基辛格首先會見中國國防部長李尚福，意義非凡。這也與以往不同，因為外交官員才是他的對口，而王毅這次被排到第二位。因美方制裁李尚福，導致中美雙方在國防與安全方面中斷的交流無法恢復，中方堅持美方以解除制裁為先決條件，就算月前布林肯（Antony Blinken）訪中時也建議恢復兩軍交流，但至今未果。

因而可以推論，基老必定感到美中關係危在旦夕，比如中美機艦在南海與台海的對峙，幾乎擦槍走火。再者，由於習近平曾言，解放軍要在2027年做好攻台準備，致使不少美方高官與將領都認定屬實，才導致美中台情勢的嚴峻。再者，由於近來美方高官的對中政策都是說一套做一套，尤其在台灣問題方面，中美之間的互信基礎被破壞殆盡，北京也已日顯不耐。相形之下，基老還是中方可以信賴的要人，自然可以發揮一些溝通與緩和的作用。因此基老必定認為，或受美方囑咐，必須有人出面勸和促談，才不顧舟車勞頓訪中，並先見李尚福，發出明顯的警示訊號，故一馬當先、身先士卒，充當和事佬以便緩和局勢。

在與李尚福見面時，基老就表示，他是以中國人朋友的身分來訪，這就已經相當具有誠意，因以往「老朋友」都是中方的用語。面對當前美中的危機，雙方都應消除誤解，和平共處，避免對抗，這也是基老一貫的看法，因為美中都無法承擔兩國為敵的後果，兩軍應該進行溝通，確實語重心長。但就在此前，美國核潛艦已部屬在韓國而形成核保護傘，除針對朝鮮之外，中國當然也是目標，這又如何解釋？

由此可見，基辛格此次大陸行，形式上當然可以發揮一些緩和局勢的效果，但因美中關係的結構性與體制性的對抗，是否與如何化解，都難上加難，如今若能避免衝突，就已難能可貴。

（本文作者湯紹成係台灣亞太綜合研究院院長）

百歲老人基辛格訪華能化解什麼？中國防長李尚福會見基辛格　中美再釋回暖信號歷史見證人基辛格會在台灣問題上站在中國一邊嗎？仰望美日無法改變國際現實　台灣政客何須自作多情？奧運冠軍丁寧等大陸師生訪台　兩岸交流是往日起點而非未來終點
基辛格
中美關係
兩岸關係
南海
解放軍
王毅
習近平
美軍
國防部