《中國好聲音》母企暴跌　一文看20年發展史　與李嘉誠梅鐸有關？

早前，樂壇天后李玟Coco生前9分鐘炮轟《中國好聲音》節目組錄音流出，李玟指受到節目組一系列屈辱對待，包括節目存在潛規則與黑幕紛紛爆出。浙江衛視8月25日宣布，鑑於對觀眾和網民反應的《中國好聲音》節目的問題正在調查之中，該節目暫停播出。



《中國好聲音》是中國的現象級節目。（資料圖片）

受《中國好聲音》影響，該節目母企星空華文（6698）25日再曾跌逾1成，該股近6個交易日已瀉逾5成。​​​

值得一提是，鮮少有人知道星空華文的前身，是由李嘉誠和記黃埔有限公司在1990年創辦的「衛星電視有限公司」（Satellite Television Asian Region Limited, STAR），旗下的「衛視中文台」（1991）曾是中港台80後的娛樂饗宴。歷經被傳媒大亨梅鐸（Rupert Murdoch）買下（1993）、更名「星空傳媒」（2001）並創立「星空衛視」和「燦星製作」（2003）。

在21世紀的頭個10年，憑藉「燦星」製作的優良綜藝和大量引進港台、日韓和歐美的影視節目，「星空衛視」得到中國珠江三角洲等地區收視戶喜愛，但也因投資急進，衝撞到當局的敏感神經（2005），令梅鐸佈局退場。

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2010年起，星空傳媒的中國業務，分兩階段出售給中資，變身「星空華文傳媒」（Star China Media）。這才轉變為以「製售綜藝節目」為主要業務的經營方針，《中國好聲音》應運而生。

「星空」和「燦星」當中經歷複雜但精彩的中美資本與政治博弈，成為中國傳媒發展史重要的筆墨。

「星空」第一度易主 李澤楷交棒梅鐸

1990年12月22日，衛星電視有限公司在香港成立 ，翌年衛視中文台（STAR Chinese Channel）以國語啟播，透過衛星覆蓋了中港台至海外的大批收視戶。1993年7月，梅鐸以5.25億美元，買下63.6% 的股權（再於1995年購入其餘股份），成為梅鐸進軍亞洲市場的標誌。

《中國好聲音》母公司股價跌至新低。（微博圖片）

1995年10月5日，中國國務院頒布《衛星電視廣播地面接收設施管理規定》，明確規定「個人不得安裝和使用衛星地面接收設施」，「各地的電視台、有線電視台和電視轉播台，一律禁止轉播衛星傳送的境外播放的電視節目」，衛視中文台在中國大陸形同遭「封殺」，業務重心移轉至台灣。

覬覦中國市場 星空衛視啟播

對中國市場仍然滿懷期待的梅鐸，在1996年與中港資本聯手成立了以新聞資訊為主的「鳳凰衛視」，但成立初期仍然在中國大陸「吃閉門羹」。梅鐸想要透過綜藝娛樂的軟性內容，撬開中國的大門。

2003年，主打「創新娛樂」的「星空衛視」啟播，登陸廣州、佛山、深圳等珠江三角洲一帶的有線電視訊號，然而辦公室和製作中心卻設在上海（也透露出集團未來想要拓展業務至長江三角洲一帶的企圖）。而中國其他省市則有一部分以試驗的名義播出了星空衛視，亦有不少鄉鎮地區民眾透過衛星天線非法地收看了星空衛視。

星空衛視開播後，旗下的「燦星製作」打造了數檔「重口味」、「革命性」的娛樂節目，例如讓男人在節目上闖關求偶；引進歐美的熱辣舞蹈秀和內衣秀；將參賽者倒吊在半空中答題，一旦答錯就得接受刺激的懲罰⋯⋯此外，頻道也引進大量海外影劇和綜藝，例如美劇《逃》（Prison Break）、《老友記》（Friends），一眾港台、歐美等恐怖電影，乃至日本最新最火的動漫作品。

這些節目，大部分是在廣電嚴管下中國電視台不能播出的。對於星空衛視來說，這是一個制度上的「優勢」。但劣勢是，落地收視範圍未像梅鐸設想那樣獲准漸進擴張。投資跟不上收入，梅鐸終於坐不住了。

《逃》(Prison Break) 劇照

梅鐸中國夢碎 賣給中資打造「中國夢」

梅鐸一開始還未死心。畢竟在同為亞洲市場又是新興人口大國的印度，星空傳媒當時風生水起，盈利節節攀升，他認為這個成功可以複製到中國。他想到一個「絕招」，在2005年買斷了官營「青海衛視」的黃金時段，播放燦星製作的節目，盼能以此方式「曲線落地全國」，不過僅維持3個月，便被廣電總局緊急叫停，導致了5000萬美元的壞帳。

這件事情令梅鐸徹底灰心，開始佈局退出中國市場。星空衛視開始節省成本，原創節目削減，增加外購節目比例。2008年，星空傳媒縮減在上海的人手，把星空衛視的運營搬回香港；翌年卻因大量裁減香港的人手，並將內容製作搬回上海。

星空衛視曲線落地失敗，令梅鐸中國夢碎。圖為2017年9月10日，傳媒大亨梅鐸於美國觀看網球賽事。（路透社）

2010年起，星空衛視（包括燦星製作）、星空海外台、Channel [V]中國頻道、Fortune Star電影片庫）作為星空傳媒的中國業務，分兩階段出售給中資「華人文化產業投資基金」（CMC），星空傳媒（中國）更名「星空華文傳媒」（Star China Media）。

在新任管理層的方針下，公司定位也迅速做出改變，定位「中國夢」，整合上海廣播電視台的資源，開啟內容製作出售的模式，購入荷蘭節目《The Voice》版權，推出中國大陸第一檔製播分離的綜藝節目《中國好聲音》。

燦星製作的節目愈來愈多登上中國的省市衛視乃至央視，成為全中國最大的電視節目製作公司。在兩度上市失敗後，重組「星空華文」2022年在港上市，如今又面臨新的挑戰。

謝霆鋒帶著最強戰隊，在舞台表演《成者為王》。（中國好聲音微博圖片）

《中國好聲音》風波如何收尾？星空華文的未來

胡錫進25日在微博提到，浙江衛視宣布《中國好聲音》 暫停播出，他希望浙江台和好聲音製作方徹底查清各種批評所對應事情的真相，也希望公眾能「允許它跌倒了再爬起來」。據了解，在停播之前，《中國好聲音》仍是全國收視冠軍。

新加坡《聯合早報》分析文章指出，如果觀眾的遙控器不會決定節目的播或停，是否有法律和規則來約束流量時代處於強勢地位的平台方？少了這層約束，即便好聲音的黑幕被揭開，還會有更多節目以不同的形式上演新的黑幕。到那個時候，還會有下一個李玟站出來以卵擊石，對抗不公正嗎？

打造出許多金牌節目的燦星文化燦星文化和母企星空華文，連同曾屢次深陷輿論風波的浙江衛視，在此次事件後遭到輿論重擊。但是，仍有忠實粉絲出聲對「燦星」表達同情。

星空衛視的忠實觀眾、長期關注該企業動向的小張向《香港01》記者透露，燦星有多年來製作綜藝娛樂節目的豐富經驗，他認為「是為了滿足浙江衛視的要求才發生此次事件」，他也希望燦星能繼續製播優質的原創娛樂節目。

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