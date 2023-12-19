當人們追憶法學泰斗江平時，究竟在追憶什麼？

撰文：泉野
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中國政法大學原校長、終身教授江平於2023年12月19日在北京中日友好醫院逝世，享年94歲。江平是中國著名法學教育家，被譽為法學界的"良心"、中國政法大學"永遠的校長"。一方面是江平作為中國民法學界的泰斗，深深地影響了中國的法治進程；另一方面，無論是作為一個校長，還是作為一個學者、一個知識分子，江平先生都堅持了開放自由的精神和獨立的思想。

當江平去世的消息傳來，社交媒體很快被追憶和緬懷刷屏，他曾經留下的「名言警句」，也被人們反覆提及，比如「我只坐在法律一邊」、「不說違心話，只向真理低頭」、「我所能做的是吶喊」、「為私權吶喊」、「自由高於一切」，當然，還有矗立在中國政法大學校園內的「法治天下」石碑。

中國政法大學。（網上圖片）

當人們在追憶江平這位法學界泰斗時，究竟在追憶什麼？

首先，人們在追憶以江平為代表的法學界人士對法治中國的不懈努力。

就在江平去世之際，實施十年的裁判文書上網公開制度或將轉向引發法學界、律師界群情激憤，包括清華大學法學院教授勞東燕、清華大學法學院教授何海波、北京大學法學院教授傅鬱林、中國政法大學國家法律援助研究院教授吳宏耀、四川大學馬克思主義學院教授韓旭、香港城市大學法學院教授王江雨先後發聲，強調裁判文書公開承載着法治的目標，司法公開「急轉彎」明顯有違法治精神。而上一次引發法學界、律師群體接力發聲，是治安管理處罰法的修訂。

時下，雖然「全面依法治國」早已被確立為治國理政的四梁八柱，且依法治國也早已寫進憲法，十九大更是把「法治國家、法治政府、法治社會基本建成」確立為到2035年基本實現社會主義現代化的重要目標，但距離「讓人民群眾在每一個司法案件中感受到公平正義」的目標還有很大差距，公權力帶頭違法的案件更是頻頻刺激着人們對法治的信心。

有關習近平事蹟的介紹，集中在中共18大後至今的軍改授旗、從嚴治黨、依法治國等內容。

筆者此前也多次發文提到，疫情之後，中國社會面的一個突出變化是：一方面人們對法治極度失望，因為疫情三年尤其是上海疫情開始，確實發生了很多跌破人們常識和法律底線的事件，比如入戶消殺、隨意封控低風險小區等。另一方面人們的法治意識空前高漲，這也是為何越來越多與法治相關的事件能引發輿論關注的大背景，比如尋釁滋事罪存廢之爭、治安管理處罰法的修訂、推動出台反網絡暴力法和流浪動物保護法等。所以，江平去世後，人們一邊追憶他如何為法治中國吶喊，一邊也藉此表達自己對於法治的樸素期待。

其次，人們在追憶他不屈服於任何政治壓力，敢於獨立思考，敢於批判現實的知識分子風骨和精神。

在江平口述、陳夏紅整理的《沉浮與枯榮：八十自述》一書中，江平在自序提及了兩位學界知己——李慎之、吳敬璉，並總結到，「從李慎之先生和吳敬璉先生身上，我看到了中國知識分子的兩個品質：一個是獨立的精神，不屈服於任何政治壓力，敢於獨立思考；一個是批判的精神，以自己的學術良心，敢於批判現實。在人生已屆80歲時，我唯一的希望是能切切實實地繼受這兩個品質，高舉獨立的旗幟，高舉批判的旗幟。」

江平口述、陳夏紅整理的《沉浮與枯榮：八十自述》一書內頁。（香港01）

回看江平的一生，也確實做到了他所希冀的這兩個品質——獨立的精神、批判的精神。比如2007年，在重慶市「史上最牛釘子戶」事件中被批沒有站在弱者一方故而「露出了狐狸尾巴」，被問及「到底是坐在弱勢群體一邊，還是坐在強勢群體一邊」，江平表示「只坐在法律一邊」。在江平看來，「強勢群體錯了，強勢不對。弱勢群體錯了，就是弱勢不對。法律不能說任何情況下都保護弱勢群體，這要看弱勢一方對不對。如果只籠統水問一句你是強勢還是弱勢，如果我是弱勢你就得什麼情況都要保護我，這就麻煩了，這就是典型的民粹主義語言，典型的民粹主義思想。我們究竟要民本主義，還是要民粹主義？」

2015年12月，江平在南開大學法學院的一次講座中指出，依法治國的前提就是扭轉公法太重、私法太輕的局面，不扭轉這種觀念，不樹立私權神聖的觀念，就會和依法治國的宗旨背道而馳。以依法治國作為主題的十八屆四中全會結束後，江平在接受媒體採訪時表示，「黨的領導會不會破壞依法治國的中心思想，關鍵不在於強調不強調黨的領導，而在於強調什麼樣的領導。如果我們強調黨在政治上的領導，這當然是可以的，那些不是共產黨領導的國家，同樣也會強調黨的領導。但是，我們不應當強調黨對於法治的具體領導，黨不能干預法治。我們現在的問題是，黨過分干預了司法，這種現象還很多。」

所以，當人們追憶江平時，既是在追憶他為法治中國的不懈努力，追憶他的知識分子風骨，同時也在寄望於中國能真正不負這一輩法學家的寄望與努力，持續循着法治的道路前進。江平生前雖然不時就法治倒退發聲，但他依然相信中國法治會以「進兩步、退一步」的方式往前走。「只要繼續改革開放，我們對法治天下的前途就應該是樂觀的。」江平說。

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