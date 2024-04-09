高中選科攻略！數學科老師解釋M1、M2分別　心儀升讀理工科應修讀

優化高中四個核心科目實施後，學生享有更高彈性去選擇選修科，當中包括屬於數學科延伸部份的M1及M2。到底M1及M2有什麼分別？課程內容是什麼？對升學有什麼優勢？「01教育」請來香港數理教育學會中學數學組主席、元朗公立中學校友會鄧兆棠中學資訊科技組主任何偉龍老師和大家分享與M1及M2相關的選科資訊。



何偉龍老師表示，香港數學教育較強，其實普遍學生都有能力應付M1及M2課程。另外，M1及M2於2027年起會加入基本問題（Elementary Question）部份，於2024年9月升讀中四的學校都會受惠，有助取得一定分數。



M1涉統計「易學難精」 M2涉高層次運算

何老師於介紹M1及M2的課程時提到，兩者都有微積分的成份，而M1會另外涉及統計學知識，M2則另外涉及較高層次的運算知識，例如矩陣（Matrix）及向量（Vector）等。另外，相比數學科必修部份，M1及M2都屬於較近代的數學理論及知識。他又提到M1及M2在難易度方面的分別之一，是M1於「易學難精」；M2雖然難度較高，但容易確保取得某個程度的成績。

高中所有科目均須時間適應 讀M2學以邏輯寫證明

相信學生於考慮是否選修M1或M2的時候，都會擔心內容過於艱澀未能跟上。何老師表示，一般學生升讀高中都需要一至兩個月的時間適應，M1及M2亦不例外。他舉例，一些於初中階段數學成績較好的學生未必會花時間溫習數學科，但升讀高中後才及發現數學科需要時間鑽研。學習方法上，他以M2的數學歸納法為例，「證明方法唔似初中數學，以運算去證明一啲嘢，係好邏輯地去寫一個證明，過去初中冇呢個層面嘅學習，係會唔同，適應咗自自然然會覺得問題不大」。

DSE 2027起擬調整M1、M2試卷 有利考生取基本分數

現時M1及M2設有各佔總分數一半的短題目及長題目部份，何老師指文憑試擬於2027起在M1及M2試卷加入基本問題，主要考問科目基本知識，「有呢啲位置畀同學拎到分，可以視自己邊個位做得好就做好咗佢先，之後再做冇咁擅長嘅，基本嘅如Level 4真係唔難」，亦相信調整對大部份同學是好事，有望減低M1及M2的退修率。

另外，何老師指出M1及M2的課題相對獨立，「例如矩陣係唔會黏到微積分，向量都唔會黏到微積分，統計概率都唔會黏落微積分，可以逐個課題處理」，即使有不熟悉的課題仍有機會取得Level 3或4。

M1、M2課題較其他選修科少 升讀大學理工科可獲額外分數

M1及M2是數學科延伸部份，性質與一般選修科略有不同。何老師表示，M1及M2比一般選修科課題較少，「人哋可能有20個課題，M1、M2可能係12至15個左右」，配合近年大學絕大部份課程都已經視M1及M2為選修科計算收生成績，不少工程學系或理學系更會給予額外分數，「對同學係好似抵咗」。

大學修讀理工科宜選修M1、M2 無修讀永遠落後兩、三年

選修M1或M2與否，更與心儀升讀的大學科目有關。何老師指學生如果有意升讀數學系、物理系及工程系，由於這些學系的課程內容有不少都會涉及微積分，可以考慮選修M2。如果學生心儀的升讀商學院或社會科學院，則M1及M2都可以考慮選修，「可能M1反而仲啱少少，例如社會科學院要多少少統計」。

現時大學大部份理工科都會給予M1及M2成績額外分數，但並非必須的入學要求。何老師引述數理教育學會顧問、科技大學數學系副教授方子豪的說法，指雖然大學有基礎課程安排給沒有修讀M1或M2的學生，「但問題係你永遠唔會追到」，因為有修讀M1或M2的學生「唔會停低等你準備」，「佢已經讀緊其他嘢，永遠領先你兩、三年時間，學術上永遠有呢個差距」。

何老師表示除非學生對數學沒有興趣或是主要選修文科，否則只要對數學有一定自信都值得嘗試修讀M1或M2，而且只要成績達到第3或4級，升讀大學後就有機會獲豁免修讀部份課程，是好處之一。最後，他建議學生於選擇選修科時，應以興趣及升學方向為基礎，舉例學生如果計劃升讀工程學，物理、化學、M2的選修科組合一定會比物理、化學、經濟的組合更為合適。