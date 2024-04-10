DSE物理科只需運用初中數學　升讀理工科獲加分對中遊學生優勢大

相信不少中三學生正在考慮高中選科為，了向各位學生提供更多資訊，「01教育」邀請了聖若瑟書院副校長、物理科主任司徒仲弘為大家講解介紹高中物理科及選科時注意事項。司徒副校長提到，高中物理科知識多為初中所學的延伸，着重理解能力而非背誦能力。另外，不少學生擔心物理科涉及大量運算，他就指高中物理科只會用到初中程度的數學，學生毋須擔心。



高中物理科退修率低於化學科、生物科 操練足夠即可應付

司徒副校長亦是課程發展議會科學教育委員會委員、香港考試及評核局物理科科目委員會副主席。他指出學生選科時，通常都會根據初中的經驗做選擇，而初中科學科的物理內容主要為科學基礎及事實，計算及推理部份較少，高中物理科則是初中所學的延伸及更深入的知識。

他以自己任教的聖若瑟書院為例，高中物理、化學及生物的三大理科各開3班，其中物理科退修率最低，因為物理科初中與高中的考核方式接近，學生於中四適應轉變後，中五及中六的課程將容易掌握。至於化學科及生物科，不少同學在初中的印象是背誦為主，但實際上中五及中六兩科都要求學生理解、分析，令較多學生未能適應而退修。

他又提到，物理科另一特點是只是可透過操練就應付大部份題目，「理解咗就好易應付」，「要知道方向係要理解，唔係記件事」。

讀好物理科「識字同加減乘除就可以」 理解題目才是關鍵

不少學生怕計數，因此不欲選修物理。司徒副校長形容，「讀好物理科，識字同加減乘除就可以」。他解釋，每一科都有自己的「語言」，「識字」就是指掌握物理科的語言理解題目；「識加減乘除」是因為文憑試物理科不需要用到微積分等進階數學知識，課程設計亦只用到中三程度的數學。

另外有學生擔心自己沒有修讀M1或M2，數學基礎較弱就不考慮修讀物理。司徒副校長指，學生修讀物理科最大障礙其實是閱讀及理解題目，而非運算。他又以聖若瑟書院為例，指學校的3班物理科學生之中，總有人沒有修讀M1或M2，但仍有八成學生於物理科取得第4級或以上。

他亦提到物理科較為實在，「10條有8條計到就有八成把握，可以知道自己做唔做到或者有幾多進步空間」，學生只要多做操練，要取得中上水平的成績並不難，反而不少學生發現化學科及生物科即使背誦了課題內容，亦未必應用到答題之中。

多操練取中上成績不難 公式表對考試有大幫助

文憑試物理科考試設有卷一及卷二，其中卷一設甲及乙兩部份，甲部為33條多項選擇題，乙部則於今年起調整出題方式，以每題約6分的短題目及每題約8分的長題目取代原本的結構式題目。

司徒副校長指，物理科不論卷一或卷二，試題排序都會與隨試卷提供的公式表內公式排序有關。以卷一甲部為例，「33條（多項選擇題）嘅排序大約就係公式表排序，跟到公式表就大約知道（各條試題）考咩（課題）」。另外，公式表有簡短描述說明不同公式的適用情況，配合以上提到的公式表排序特點，考生作答卷一乙部的運算題目時就會較易找到所需公式，「例如6分題目有4分計數，識睇題目、識搵合適嘅公式，拎一半分唔難」，強調「有公式表總有啲數可以計到」。

修物理科升讀理工科可加分 內容有助掌握大學課程

大學收生會根據課程而有不同要求，有應考特定科目的學生更會有額外分數。司徒副校長指出，很多大學的理學系或工程學系於收生時都會給予物理科成績額外分數，甚至只錄取有修讀物理的學生。他舉例，如果考生的物理科成績獲大學以1.5倍計算，考生考獲第4級已經等同於其他科目考獲5*，「呢方面對中游學生係好大優勢」。

中學物理知識亦有助學生升讀大學後的學習。他指不少大學課程均以中學知識為基礎，當中包括物理科，學生要鞏固基礎就必須要有一定操練。他指有修讀物理科的學生花了兩、三年時間操練及學習解題，沒有修讀物理科的學生很難在只有幾個月的大學學期內追回。他舉例如果學生不懂得物理科的力學計算，但又選擇升讀土木工程，可能第一周教的內容已經跟不上。

修讀物理科有助未來展及海外升學

展望將來，司徒副校長指香港正轉型至科創工業，加上大灣區融合及北部都會區都會有科創元素，香港將需要大量有物理背景的人才，例如新的生產領域都需要機械，而機械知識就與與物理有關。另外，人工智能需要用到大語言模型，延伸至所需的量子電腦亦需要物理基礎才懂得運算及操作。他透露，未來DSE物理科課程會加入新內容，以照顧不同學生的興趣和需要及與時並進，幫助學生掌握更前沿的物理知識及升學接軌。

最後，司徒副校長提醒學生，如果有意到內地或海外升學，修讀物理科就更為重要，因為一些內地頂尖大學即使學生並非選擇工程學系，都可能要求學生有修讀物理，「例如清華好多（學系）都要求學生有修物理」。他又提到自己曾有中五學生計劃移民加拿大並到當地升學，但發現當地很多大學都要求學生有修讀物理，結果他只能補回之前的課堂及補考學校試以獲取資歷。