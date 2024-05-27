《香港01》邀專家分享敦煌壁畫舟船形象　助師生認識中華佛學文化

《香港01》推出中華文化學人計劃，舉辦各類型參觀、講座等活動，協助學校推廣中華文化，加深學生對國家豐富文化認識。當中「史學聚賢：博物館、敦煌與商周講座系列」第二場活動於5月6日下午順利舉行，由香港大學佛學研究中心崔中慧博士，在香港故宮文化博物館主持「乘風破浪——敦煌壁畫中的舟船 」講座，與現場兩間學校近270名師生從文學、文化、歷史及藝術圖像角度，分享敦煌壁畫中的舟船形象，賞析當中藝術與心靈之美。



崔中慧博士為敦煌文化研究學者、香港大學佛學研究中心助理教授及珠海學院佛學研究中心客座教授。



是次活動由《香港01》及眾樂基金主辦、大家樂集團支持。



敦煌文化研究學者崔中慧副教授以「乘風萬里：敦煌壁畫裡的舟船」為題作講座分享。（蘇煒然攝）

崔博士以敦煌壁畫不時出現舟船為起點，說當地是乾旱的沙漠地區，壁畫卻出現舟船，以引起學生興趣，投入到講座之中。她之後亦以舟船穿連多個歷史故事及文化知識，包括唐詩《贈汪倫》、中國古代船隻發展，以至是世界各地包括荷蘭、埃及、印尼等地有關船的藝術品及相關歷史。

另外，崔博士在講座上亦向學生簡述敦煌壁畫出現的舟船類型，及其設計特點，指出這些壁畫主題來自佛經的航海內容，其中尤以繪畫觀音救海難者為多，而敦煌壁畫中的舟船沒有一艘是戰船，幾乎全部是遊船，讓學生明白到敦煌文化藝術正是反映佛教慈悲寬容的正能量。

講座亦不乏與學生的互動環節，崔博士亦分享了一些敦煌壁畫，與學生玩「找找看」，嘗試從研究學者的視角找出壁畫上的舟船，同時仔細觀賞壁畫。進入尾聲，崔博士就引用了徐志摩的《再別康橋》，讓學生明白舟船亦有詩情畫意的一面。

敦煌文化研究學者崔中慧副教授以「乘風萬里：敦煌壁畫裡的舟船」為題作講座分享。（蘇煒然攝）

目前教育局透過優質教育基金推出「我的行動承諾」加強版撥款計劃，中、小學（包括特殊學校）可申請一次最多30萬元撥款，用於國民教育和國安教育，及/或媒體資訊素養教育，資助項目包括學生講座/工作坊、參觀、體驗活動、教師工作坊、購買或製作教材等。若希望了解申請撥款詳情，參閱此文章。

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