特殊學校採用電子課本提高專注力　自閉症生寫字難可拍照錄音作答

教育界推行電子教學多年已獲廣泛使用，當中包括特殊學校。位於葵涌的三水同鄉會劉本章學校、融合教育電子學習協會與知識共享協會合作，推動以電子課本照顧有特殊學習需要（SEN）的學生。該校早前舉辦工作坊及示範課，展示電子課本「RainbowStar」如何照顧有讀寫障礙及智障學生，包括提升學習效率、照顧學習差異、提升專注力等。



三水同鄉會劉本章學校中一同學於課堂上積極回答問題。（盧嘉傑攝）

可重複讀音助記憶 學生以影像聲音作答

任教中一普通話的葉慧卿老師於示範課上展示電子課本的功能，包括能夠播放學生朗讀課文句子的錄音，方便學生可以隨時及重覆聆聽錄音以加強記憶，補充過去傳統課本的不足。另外，學生可以在電子課本上回答問題，答案會即時由平台批改，教師可以同步給予分數及評語，讓學生盡快獲得回饋了解錯誤。

因應自閉症兒童寫字困難，喜歡以聲音及圖像表達自己。電子課本就容許他們以文字以外的方式作答，例如影像及聲音，促進學習。

林康妮主任分享學校如何應用電子平台。（盧嘉傑攝）

該校主任林康妮老師就指，電子課本設有「畀星星」的功能，除老師外，學生之間亦可以星星互相鼓勵，學生收集到的星星可以用於線上換領文具等禮物，大大提高學生自學動機。另外，電子課本設有成績排行榜，能鼓勵學生參與電子課本上的自學課程。

電子課本有助提升專注力 助教師照顧學習差異

三水同鄉會劉本章學校校長仇恒初表示，電子課本有助提升學生的專注力。（盧嘉傑攝）

被問到患ADHD（專注力不足或過程活躍）的學生上課時運用電子課本會否較難集中，三水同鄉會劉本章學校校長仇恒初表示，相比傳統紙本教材及工作紙，電子課本可以因應學生進度提供更多自學練習，「佢哋個腦好active，聽完一樣就要下一樣」，讓他們集中課堂提升專注力。另一方面，老師亦可按學生程度指派適當的練習，以照顧學習差異。

仇校長強調，「共創、共享、共融」是他們使用電子課本的主要目標，其中「共創」是指由老師製作適合不同學生能力的電子書，「共享」則是指老師之間分享使用教材，從而達至「共融」。

知識共享平台總幹事張偉雄提到，電子課本收集超過1,900萬條功課答案，數據有助人工智能幫助老師分析學生的學術表現，參考人工能智能建議快速掌握學生學習表現，更快捷地針對學生表現調適教材。