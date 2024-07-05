卓越教學獎｜屯門陳瑞芝教師要學生自備餐盒買外賣　以實踐式研習

第20屆行政長官卓越教學獎頒獎典禮今（5日）在政府總部舉行共19位教師，在3個主題領域上得獎。在屯門宣道會陳瑞芝紀念中學任教生活與社會科的金芷靈老師，領學生以實踐形式進行專題研習，她於課堂上教導學生綠色消費的概念後，要求學生於一星期內自備餐盒買外賣，學生由難以適應、被餐廳「嫌麻煩」，到最後不再使用即棄塑膠餐盒。



行政長官李家超、教育局局長蔡若蓮與一眾嘉賓和獲獎老師拍照留念。（董素琛攝）

共收到102份提名 19名教師獲獎

頒獎典禮由行政長官李家超主禮，並由他及教育局局長蔡若蓮頒獎。本屆卓越教學獎分別為「英國語文教育學習領域」、「個人、社會及人文教育學習領域」、「幼兒教育」。本屆卓越教學獎共收到102份提名，其中10份提名合共19位教師獲卓越教學獎及嘉許狀。

李家超致辭時表示，獲獎教師教學方式靈活創新、授課技巧熟練細緻，不但有效幫助學生全方位發展和增加他們的知識和技能，更培養他們正確的價值觀和積極正面的人生態度，栽培他們成為愛國愛港、具備環球視野的新一代。

特首李家超在行政長官卓越教學獎頒獎典禮上致辭說，獲獎教師教學方式靈活創新、授課技巧熟練細緻。（董素琛攝）

增設新獎項 鼓勵教師持續提供優質教育

李家超表示，人才是第一資源，香港是國際人才樞紐，政府正積極建設人才高地，吸引海內外人才，同時大力投資教育，培育本地年輕人，在啓發學生潛能、提升教學效能和貢獻發展動能三方面為香港教育增能，配合科教興國的大方向。

他公布下學年起增設「新秀教師獎」和「創新教育獎」，以表揚有優秀教學才能新晉教師，及以嶄新及具有成效方式為學生開發具創意課程的教師。他表示，政府會繼續投放資源，支持教師的專業發展；並讓學生認識世界發展大勢、國家的歷史文化及國情。

屯門宣道會陳瑞芝紀念中學金芷靈獲頒「個人、社會及人民教育學習領域」的行政長官卓越教學獎，從特首李家超手上接過獎狀。（董素琛攝）

帶學生由屯門出中環 了解中環名店以外的人情味

在屯門宣道會陳瑞芝紀念中學任教生活與社會科的金芷靈老師，重視學生對學習內容的實踐。她曾與地理科合作帶學生走出位於屯門的校舍，並到訪中環，以了解其與所在社區的不同之處，學生亦從中明白到中環除了名店外，亦有很多人情味小店。

金芷靈亦曾帶領學生以實踐形式進行專題研習。她於課堂上教導學生綠色消費的概念後，要求學生於一星期內自備餐盒買外賣。有學生表示，剛實踐時難以適應，又會被餐廳「嫌麻煩」；但習慣自備餐盒後，即使在專題研習結束後，亦不會再使用即棄塑膠餐盒。

宣道會陳瑞芝紀念中學金芷靈老師（右三)其他得獎教師分享感受。（董素琛攝）

幼稚園老師推動親子教育 盼小朋友和家長互相了解

另一位獲獎的胡沛琪老師在香港靈糧堂荃灣幼稚園任教。擁有15年教齡的她期望學生可以了解不同情緒，「要認識（情緒）先可以調和，並排解負面的情緒」。

胡沛琪憶述帶領學生在社區唱情緒主題曲、派發自己設計傳單、大聲叫「每日笑一笑，世界更美妙」。她說學生完成活動回校進行檢討時，都表示十分有滿足感。

胡沛琪老師亦致力推廣家長教育，除了為家長舉辦講座和工作坊外，又製作親子教具，如情緒圖鑑，讓小朋友和家長即使在家中都可以就着不同的情景表達各自的情緒，互相了解彼此。