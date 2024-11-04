內地生中四來港插班煲美劇學英文　DSE奪33分入港大神科獲獎學金

陳景莉中四隨家人從東莞移居香港，於觀塘高雷中學重讀中四，經歷高中3年，便由英文程度「麻麻地」、到DSE考獲33分，其中英文科「說話」更考獲「5*」，成功入讀香港大學「神科」計量金融，並獲港大頒發獎學金。



她表示，來港後擔心未能跟上學業，因此選擇重讀中四，並由文科轉讀商科，讓她對商科產生濃厚興趣，立下鴻鵠之志，以入讀港大計量金融理為目標。她針對自己弱項英文科下苦功，例如狂煲美劇、在英國廣播公司（BBC）英語頻道學習及聽Podcast學英文外，更反覆練習英文寫作。班主任兼英文科尹詩衡老師形容，「佢每一分都係有血有汗咁考返來」。



高雷中學畢業生陳景莉（中）不僅成功考入香港大學計量金融，還獲得港大的「First in the School」獎學金。高雷中學校長梁嘉齡（左）及班主任兼英文科老師尹詩衡（右）替學生非常高興。（黃浩謙攝）

來港重讀中四轉跑道 由文科轉商科

陳景莉過往在內地是文科生，主要修讀歷史，來港後轉跑道改讀商科，全因內地中學沒有商科可以選擇，因此在高雷中學重讀中四時選修企業、會計與財務概論和經濟。她認為重讀比其他人多花一年時間，希望追落後重讀有價值，因此便立志要在頂尖學府讀頂尖商科，將港大計量金融系鎖定為升學目標。

以港大計量金融系為目標 狂操英文3年

港大計量金融是熱門「神科」之一，每年收生名額只有25個，吸引不少尖子報讀。陳景莉為入讀心儀學科，每天上課前會先預習，令上課時可更專心投入，並於放學後再複習，同時針對自己弱項，多管齊下狂操英文。

高雷中學英文科老師尹詩衡（左）在學生陳景莉學習道路上，一直循循善友誘。（黃浩謙攝）

班主任兼英文科老師尹詩衡稱，按陳景莉中四的英文水平，要在文憑試英文科考獲3級的基本入讀大學要求都有難度，直言知道她的目標後「心裡打了個突」，但高中三年見證著她堅毅地向目標奮鬥，形容「佢每一分都係有血有汗咁考返來」。

陳景莉分享苦練英文的過程時透露，「第一年每天放學後都會看Netflix美劇《Stranger Thinks》（譯：怪奇物語）及聽英文Podcast學外國人英語發音跟住講，聽唔明的英文生字會立即抄下上網查找，後來發現自己口音慢慢有進步。到第二年伙班上英文較好同學組成團隊，一齊學英文，互相改正英文作文，互相改正文法錯誤。」

陳景莉連續兩年參與了學校的「燃火亮點」計劃，以學習英語作用目標。（黃浩謙攝）

苦練英文作文 同學間互捉文法錯處

尹老師指，陳景莉會就同一個題目反覆練習寫作，包括在文章結構及邏輯上，都希望由「唔好寫到好為止」。另外，由於部份作文題目涉及本地題材，例如關於青年人喜歡到彩虹邨打卡，亦令欠缺本地生活經驗的陳景莉難以理解題目。

兩地文化差異對陳景莉來說一個挑戰，包括初來港時因語言問題曾造成學習障礙，例如會不完全明白老師用廣東話授課內容，幸好同學會主動請纓在課餘充當翻譯解釋上課內容。而陳景莉亦明白要學好廣東話一定要多講，故她無懼「講唔正」堅持用廣東話作日常溝通。

營商活動中認識會德豐董事 獲寶貴實習經驗

陳景莉在2023年升中五的暑假時，又參與了由「學校起動」計劃基金會舉辦的「趁墟做老闆」營商活動，當時有六十多間學校參與，各自要組隊設計產品，並向來自商界評判演說產品計劃書，最後在商場展銷會中，向市民推廣產品。

陳景莉在「趁墟做老闆」營商活動中，用英語向顧客介紹他們自家設計的環保枱燈。（高雷中學提供）

陳景莉當時擔任財務總監角色，以廣東話及英語向評判匯報計劃書內容，最終高雷中學在該屆贏出6個獎項，包括「最佳營商計劃書匯報」冠軍。陳景莉亦趁空檔時與評判團之一的會德豐董事黃光耀交談，提及未來入讀港大的目標，黃光耀得悉後邀請她在暑假期間，到集團跟他及到市場營銷部實習兩星期，並由黃光耀親自頒發實習證書。

經歷高中3年奮鬥，陳景莉在今年文憑試考獲佳績於數學必修、企業、會計與財務概論科和經濟科均考獲5**、中文和數學延伸部份考獲5*，以及英文考獲4級，如願入讀港大計量金融課程。

經歷高中3年奮鬥，陳景莉在今年文憑試考獲佳績，如願入讀港大計量金融課程。（高雷中學提供）

訂立未來目標 加入投行分析經濟

陳景莉已訂立目標，希望香港大學畢業後，可加入投資銀行工作。（黃浩謙攝）

成為大學生僅兩個多月，陳景莉已訂立目標，畢業後希望加入投資銀行工作。她深明將來要在商界發展「識人與識字」同樣重要，故計劃把握大學生活，多參與不同類型活動拓闊人脈。

高雷中學校長梁嘉齡表示，學校除了正規課堂外，都會透過舉辦及參與不同類型活動，讓學生可在趣味中學習之餘，亦能增進同學之間關係，建立關愛校園。她認為，「死讀書谷得太緊」效果適得其反，所以學校曾為中六學生舉行踏單車郊遊日、參觀中文大學校園，舒緩學生壓力。梁校長又稱，近年學校有不少內地插班生報讀，希望透過陳景莉的故事，激勵所有學生「信自己做到」，訂立目標後堅定前行，定能克服困難實現夢想。