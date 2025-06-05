《香港01》教師資訊素養工作坊　學習AI輔助教學　提升工作效率

AI人工智慧快速發展，教師也需要學習運用 AI 工具備課及輔助教學，了解AI在教學領域的潛能。《香港01》早前邀請到香港科技創新促進組（HKtag）的嘉賓 - 許文俊，到港大同學會小學與教師分享如何使用現今人工智能工具協助教學，並即席示範不同場景案例，讓教師體驗如何透過不同AI工具提升工作效率，減低日常工作壓力。



許文俊與教師分享如何使用現今人工智能工具協助教育。（周令知攝）

許文俊是普斯特有限公司創辦人兼主席，同時擔任內蒙古自治區政協委員、職業訓練局商品貿易及電商訓練委員會和殘疾人士職業訓練委員會成員等公職。

許文俊首先與教師分享如何使用AI工具輔助教學，並教授現場教師可按自己不同需要將AI人工智能應用於教學之上。他稱，一些基於網頁操作的人工智能平台，具備內容創作、資料整合及圖像處理等多種功能，教師可因應個別需要，用以製作教學筆記、設計工作紙，甚至協助批改學生功課。

許文俊形容，當教師使用AI工具時，就像擔任導演或編劇，需要根據不同對象如學生、家長或校長調整語調及輸入指令（Prompt）生成內容，以達至最佳溝通與教學效果。

許文俊稱Gen AI具有創造力和生產力。(周令知攝)

持續使用AI工具 每星期可節省約10小時工作時間

許文俊又說，有不少教師以為生成式AI（Gen AI）只有創造力而沒有生產力，但其實兩者是並存的。他即場要求AI列出10項減少食物浪費的建議，以展示生成式AI兼備創意及效率，並強調教師如能持續使用此類工具輔助日常教學工作，每週可節省7至10小時，可謂大幅提升教學效能。

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