「華仁仔」感激學校不以公式教學　重視薪火相傳　兄弟情一呼百應

香港華仁書院位處灣仔巴里士山，從皇后大道東沿行人天橋往上、再經一條斜坡才到達校園。校舍以紅磚和通花磚相互配搭，大閘及樓梯欄河都髹上藍色漆油，水管則是鮮明的黃色，襯托著中央一片綠油油的草地和大樹，出奇地和諧。港華校長陳偉倫訪問穿上跟學生校褸同一色調的藍色西裝，師生一踫面就侃侃而談，當中有學生會會長及風紀長，並排拍照時學生亦不忘就學校事務詢問校長意見，充份展現出陳校長與學生之間的相處之道︰「Friendly but not friends」。



校長陳偉倫於訪問當日刻意穿上藍色西裝，跟學生的校褸同一色調，雙方一踫面就侃侃而談，充份展現出陳校長與學生之間的相處之道︰「Friendly but not friends」（廖雁雄攝）

華小直升仍擔心追不上 獲老師引薦成辯論隊

中五學生李駿逸由番禺會所華仁小學讀起，成為「華仁仔」已11年。他坦言自小已覺得師兄「好叻」，常擔心得自己能力比不上他們，故升中初期都不太活躍，只想一心讀好書、考好試。後來老師邀請他加入辯論隊，才發現自己組織能力上確有天賦，令他逐漸建立出自信。李稱，港華唔會只叫學生讀書，師生關係好密切，學業以外的狀況都會照顧，「我初中時又細膽又被動，唔係有老師鼓勵，無諗過一直玩辯論，宜家仲做埋學生會主席。」

港華學生會會長李駿逸（左一）、兩名副會長蔡明軒（中間）及陳立祺（右一）都從華小讀起，對學校有一份特別感情。（廖雁雄攝）

李覺得校長待人和藹，每天早上都親力親為在校門與大家打招呼，與同學對話，聆聽各人需要，但同時又對學生帶有期望，希望各人建立良好品格和情操，成為一位內外兼備的「Gentlemen」（君子）；將來他希望向醫療相關行業發展，感謝學校發掘出自己從未留意到的長處，令他對未來發展的路向更加了解。

兄弟情濃厚助學弟覓路向 多元活動不硬谷成績

中五學生陳立祺亦由華小讀起，是學生會副會長，他指港華學生之間有一種特別連繫，不管是師兄、同學還是舊生，總會義無反顧地互相扶持，不時見到已畢業30年的「華仁仔」回母校，透過自身經驗幫助師弟。此外學校不時舉辦生涯規劃活動，過去曾有超過30間海外大學到學校設置攤檔，所以大部分「華仁仔」一早已對末來有所部署，自己將來或會修讀和智能科技有關的課程，目標是升讀英國牛津或劍橋大學。陳笑言校長外冷內熱，私下常常買蛋撻請學生食，十分親民。

跟港華的學生交談，會感受到他們對學習的自發性。風紀長中五學生雷文迪表示，可能與校內提倡多元但不壓迫的氛圍有關，加上初中生會被安排參與「JASER計劃」，由中四的師兄帶領適應中學的生活，這種「兄弟情」（Brotherhood）的互動，能體現團結精神，即使遇到困難都會並肩同行。「JASER計劃」於2001年創立，目的是照顧初上中一的同學，5個英文宇母分別代表「同樂」（JOY）、「指導」（ADVICE）、「分享」（SHARE）、「鼓勵」（ENCOURAGE）、「承擔」（RESPONSIBLE）。

中五學生雷文迪是風紀長，指港華提倡多元不壓迫的教學方針，「兄弟情」亦濃厚，故學生十分團結。（廖雁雄攝）

非原校生升讀沒存芥蒂 學生多機會發展才華

或許有人會問，若不是從華小升上港華的非原校生，會遇上被排擠或難以融入的情況嗎？中五學生黎依信和林祺翔都不是華小畢業生，他們指初入學都抱著戰戰兢兢的心態，加上外界謠傳港華壓力大，初來甫到又確會見到從華小直升的學生比較稔熟，不過開學一個月後發現，同學之間不會刻意標榜出身，而且壓力亦不如想像中大。

林祺翔本身學習中國樂器「大阮」，入讀港華後順理成章加入了中樂隊，「學校唔會迫學生讀書，亦都俾好多機會學生展現才華。」他又讚賞校長每當有不同比賽，會親自到場為學生打氣，關係密切如一家人。至於黎依信，自言小學生涯過得不開心，因當時的學校常期望學生有「特異功能」，又要讀書好、又要運動音樂得獎，故初入港華都擔心承受不了。豈料入學後發現學校給予很大自由度，學生可選不同社團和活動參加，自己對音樂有興趣，但學校從不脅迫，現在更有幸擔任音樂學會的會長，為學校籌備音樂活動。

中五學生黎依信（左）和林祺翔（右）都不是華小畢業生，入讀港華發現學校給予的自由度很大，並不是外界謠傳般壓力極大。（廖雁雄攝）

學校重傳承不用公式教育 自我成長更快望回饋母校

同是學生會副會長的中五學生蔡明軒，認為港華很重視傳承，校長雖然莊嚴場合會不苟言笑，但私底下卻與學生談笑風生，學校除引導學生發掘潛能外，亦不時教導處事的方法，自己由小自大都有「拖延症」，但老師不會用責備的方式要你改善，亦不會每個人用同一個公式教導，這份尊重與空間反之更令人成長，希望將來能對社會作出貢獻，再仿效師兄們回饋母校。