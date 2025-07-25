小學功課｜研究揭僅四成小學採教育局指引　多個年級家課時限超標

新思維立法會議員狄志遠今日（25日）公布研究報告顯示，全港僅44.34%的小學在課業政策中採納政府去年公布的《小學教育課程指引（2024）》，實際更只有21%學校有效落實政策，當中學校的家課安排與學界研究建議存在顯著落差，團隊發現，小一至小二學生家課時限平均為30至60分鐘，大幅超出2024年研究報告所援引的學界建談標準的10至30分鐘。



狄志遠立法會議員辦事處公佈研究報告，檢視本港小學落實《小學教育課程指引（2024）》的具體情況。（陳穎欣攝）

教育局於2024年7月正式頒布《小學教育課程指引（2024）》（PECG），該指引分階段全面實施，透過制定結構化家課指引減輕學業盟力及促進學生福祉。

狄志遠議員辦事處今公佈後續跟進調查，研究數據來源包括《小學概覽2024》、18區學校網站，以及教育局的紀錄，涉及512間小學。

評估以四項關鍵內容術量家課政策成效，包括功課量、家課時數、分層作業設計，以及「無家課目」安排情況。負責研究團隊成員之一的Yoon Akari 指出，已對家課政策進行調適的學校中僅47.4%作出實質改革，其中僅4.2%實行「無功課日」，更有超過五成小學雖名義上採用指引，卻缺乏具體可量化的規範及有效執行措施。

Yoon Akari 指出僅47.4%稱已對家課政策進行調適的學校有作出實質改革。（陳穎欣攝）

小一至小二學生家課時限平均為30至60分鐘 超學界建議標準

研究同時發現，根據學校網站資料顯示，小一至小二學生家課時限平均定為30至60分鐘，小三至小四則為45至75分鐘，這些時數大幅超出2024年研究報告所援引的學界建議標準的10至30分鐘及30至60分鐘。

狄志遠研究團隊總結分析，公營學校（包括官立及資助學校）的平均適應率提升20.95%，而非公營學校（即直資及私立學校）反而出現0.8%退步。屯門區家課政策調適情況最為良好，而黃大仙及觀塘區落實情況佔比最低。

狄志遠認為，香港教育治理模式過於側重「校本管理」，相對忽視標準化程序與系統性監督，而教育局依賴被動式的投訴處理機制和定期巡查來發現問題。狄志遠認為，各區處理課程指引有差異，各區主任應該要承擔了解實際情況的角色：「我們強調不是要干預或要控制，只希望政府可以提供更專業的意見給學校。」

狄志遠稱現時家課政策，各持份者仍是「講咗當做咗」的消極態度。（陳穎欣攝）

狄志遠：須徹底改變「講咗當做咗」消極態度

狄志遠稱現時本港家課政策存在「失焦」與「失控」兩大問題，並強調當局必須以學生福祉為首要考量，推出具約束力的措施，徹底改變現時「講咗當做咗」的消極態度。