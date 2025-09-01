佛教陳榮根為幼稚園生提供免費英文課　助學生聽寫讀均獲國際水平

元朗佛教陳榮根紀念學校將於新學年推出「全套英語學習計劃」，務求令學生於小學階段，英語聽寫讀都可獲得國際水平認證，初小生已達國際劍橋英語初級試水平，高小則可挑戰TOEFL Junior備戰升中。措施包括入學前評估，再透過連串的沉浸式學習，循序漸進提升學生的英語學習能力。



免費為區內幼稚園生提供英文課

校長陳滿林表示，新學年一如既往為小一新生進行入學英語評估，亦會為區內幼稚園學生提供免費英語課，透過趣味性和靈活方式，提升學生識字量，為小一英文課程做好準備。其次，學校每星期都會舉行英語學習活動，由外籍英語老師主導，讓學生在全英語環境交流，並透過網上閱讀平台，培養學生閱讀英文書的習慣。

校長陳滿林表示，新學年一如既往為小一新生進行入學英語評估，更會為區內幼稚園學生提供免費英語課。（圖片由學校提供）

「全套英語學習計劃」是由校內的課程發展主任姜曉霞、與英文科主任鄧綺婷與同工團隊共同籌劃，新生由小一踏入校園開始，便接受有系統的英語學習。新生於開學前已獲安排完成、由教育大學博士團隊為香港佛教聯合會研發，針對字母辨認、詞彙和句子理解等8個部分進行的小一入學英文評估，學校再根據學生的評估結果，結合學校課程跟進強弱項，並定期檢視學生的英語學習進度。

鼓勵學生面向國際報國際試

針對不少家長都會為升學而提前部署，元朗佛教陳榮根紀念學校亦會於新學年，為區內幼稚園K2及K3學生提供免費劍橋英語課程的啟蒙訓練，藉此提高家校合作的效能。學校課程發展主任姜曉霞表示，首個為幼稚園生開辦的英文班預計在11月底舉辦，一連4堂，主要是區內的K3學生；而明年3月，則為K2學生開辦為期10星期的英文班，願境是讓學生在升中時無縫銜接英文中學。

針對不少家長都會為升學而提前部署，元朗佛教陳榮根紀念學校亦會於新學年，為區內幼稚園K2及K3學生提供免費劍橋英語課程的啟蒙訓練。（圖片由學校提供）

英文科主任鄧綺婷稱，學校會鼓勵學生報考國際英語考試，包括劍橋英語（Cambridge English）及 TOEFL Junior，學校向來重視提升學生的語文能力，以及培養溝通能力與國際視野，故會先讓大部分學生在初小階段達到報考劍橋英語（Cambridge English）初級考試的水平，藉此建立語言基礎與學習信心；長遠目標是讓70%初小學生達到報考劍橋英語（Cambridge English）考試水平，高小則挑戰更高階的英語能力測試，例如 TOEFL Junior，作為升中面試或申請國際學校的準備，同時會為成績優異的學生提供獎學金。