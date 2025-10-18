高雷中學學生憑情緒App　5萬人中跑出成全球前50　獲蘋果CEO接見

高雷中學中六學生冼星朗今年於美國蘋果公司程式設計大賽「Apple Swift Student Challenge」中，憑藉設計心理療癒程式「EmotionGalaxy 」，從全球五萬份作品中脫穎而出，榮膺全球前50的「Distinguished Winner」佳績，並獲邀親赴美國蘋果總部參與Apple 年度開發者大會（WWDC25）。此行所有費用不單由蘋果全數贊助，冼同學更獲蘋果行政總裁Tim Cook等高層親自接見及合照留念。



這些寶貴經歷，對三年前仍在內地廣東順德第一中學就讀的冼星朗而言，是做夢也沒想過的事情。他坦言，過往人生只有成績與分數，在高壓環境下難以發展學業以外的潛能，直至中四下學期決定回港入讀高雷中學，在學校「有自信、肯堅持」的信念薰陶下，他從內斂走向自信，不僅勇敢踏出自學編程的路，更學懂溝通協作能力，和同學一起在數學比賽中擊敗香港傳統名校及上海頂尖隊伍奪冠，開創了前所未想的廣闊天地。



高雷中學學生冼星朗今年於Apple程式設計大賽「Apple Swift Student Challenge」中 ，榮膺全球前50的「Distinguished Winner」佳績，獲蘋果行政總裁Tim Cook等高層親自接見及合照留念。（高雷中學提供圖片）

年紀最輕的得獎者之一

Apple Swift Student Challenge 是一場無分年齡與學術組別的全球競技，從小學生到博士生皆可參與。冼星朗從如此激烈的競爭中脫穎而出，成為全球前50的「Distinguished Winner」，更是本屆年紀最輕的得獎者之一。

這項賽事不僅講求技術，更重視作品的社會價值與創新理念。冼星朗獨力完成了「EmotionGalaxy」的所有構思、開發與文書工作。他分享創作動機時表示，觀察到許多青少年長期承受學業與成長壓力，卻缺乏有效的情緒疏導，因而希望以科技賦能心理療癒。

高雷中學中六學生冼星朗表示，來港升學後學懂關懷他人、服務社會的意識，希望將科技結合生活，為社會作出貢獻。（陳葦慈攝）

冼星朗的父母是長期在內地工作的香港人，在香港出生後就隨父母在內地生活及讀書，回憶起在內地求學的歲月，他形容那是一個被考試填滿的世界，眼中只有成績，無暇關顧他人。他坦言，「EmotionGalaxy」這種關懷他人、服務社會的意識，是在高雷中學就讀後才萌芽的。

生活被讀書及功課填滿

冼星朗父母均是香港人，過往一直在內地工作，因此他亦隨父母在內地居住和接受教育。在內地寄宿高中就讀時，每天5時放學後只有1.5 小時的晚飯、洗澡及個人時間，晚上7時起需在教室自習至10 點半，週末假期亦被功課填滿。

雖然成績名列前茅，但漸漸他反思「死讀書」模式不利全面發展，且自身熱愛的電腦科目學校欠奉，遂向父母提出赴港讀書。站在人生岔口，母親一句「與其怕後悔，不如做事讓後悔不出現」，使他下定決心回港升學。

高雷中學中六學生冼星朗曾在內地讀書，學業壓力讓他反思前路，毅然在中四下學期來港升學。（陳葦慈攝）

成績優異的他，原打算入讀香港Band 1中學，但因中四下學期名校不接受插班，故暫入讀高雷中學，起初僅打算讀半學期便轉校，最後卻被該校氛圍與老師關愛打動，決定留在高雷中學繼續學業。

跳出內地「死讀書」框框 高雷中學助學生發揮潛能

冼同學表示，從前「想都沒想過」可以參與不同國際比賽，甚至可在跨國機構實習，感謝學校給予很多機會讓他發揮潛能。例如在中五暑假期間，冼星朗被學校推薦參加了 「學校起動」計劃（Project WeCan） ，經層層面試進入大型房地產服務公司世邦魏理仕實習，了解香港商業邏輯，同時鍛鍊了溝通表達和團隊協作的能力。

冼星朗中五被學校推薦參加了 「學校起動」計劃（Project Wecan） ，經層層面試進入世邦魏理仕實習，了解香港商業邏輯，同時鍛鍊了溝通表達和團隊協作的能力。（陳葦慈攝）

團隊協作勝單打獨鬥 數學建模賽擊敗名校奪冠

冼星朗今年以隊長身份，帶領學校代表隊參加由教育局委託中文大學數學系舉辦的「中學生數學建模比賽」（MMCSS）。作為隊長，他按隊員不同才能分配任務，如構建模型、驗證演算法，整理數據、撰寫報告與準備演講，最終擊敗香港傳統名校及上海頂尖隊伍奪冠。

冼星朗過往是「獨行俠」，認為自己做好就夠，無需與他人協作，與同學關係只是「競爭對手」，來港後才明白團隊協作效率更高，滿足感遠超分數。（高雷中學提供圖片）

從「獨行俠」變隊長 發揮團隊協作創佳績

他表示過往每個人都是「獨行俠」自己做好就夠，無需與他人協作，與同學關係只是「競爭對手」，來港後才明白團隊協作效率更高，滿足感遠超分數。

冼星朗（中）感恩高雷中學提供不同機會，讓他學懂與人溝通軟技能。（高雷中學提供圖片）

來港後透過參與不同的比賽，與不同團隊協作，過程中他不僅看到同學的長處，更發現唯有透過溝通整合團隊力量，才能更有效率解決複雜問題，不單讓他明白到團隊力量較單打獨鬥力量更大，所獲得滿足感亦遠遠超越成績表上的分數。

「我體會到所有學科是解決現實問題、服務社會的工具，學校亦培養了我領導才能，更明白學生需將知識與現實結合，以科學思維回應社會挑戰，為香港發展貢獻年輕力量。」冼星朗表示。

校長鼓勵「有自信、肯堅持」 潛移默化提升自信

高雷中學一直強調「We Love We Can」是學校DNA，冼星朗指校長梁嘉齡經常鼓勵學生「有自信、肯堅持」，讓他潛移默化成為一名「相信自己做得到」學生。

冼星朗感恩高雷中學校長梁嘉齡（右）經常鼓勵學生，讓他潛移默化成為一名「相信自己做得到」學生。（高雷中學提供圖片）

來港3年期間，冼星朗除了贏出「Apple Swift Student Challenge」前50名外，他還獲「豆包 MarscodeAI 編程挑戰賽」之「心理健康 + AI」亞軍、英特爾全球人工智慧嘉年華一等獎。

初來港要適應功課少、時間太多

現時不少內地學生赴港升學，冼星朗以過來人身分建議，內地生初到港常因「時間太多」無所適從，特別是香港中學下午4點放學、功課量遠少於內地，應主動自律利用空餘時間，發掘課本外興趣與潛能，自我提升。

高雷中學校長梁嘉齡表示，學校積極營造共融環境，協助內地生適應在港學習。（陳葦慈攝）

培育AI時代領袖 超越成績的全人教育

高雷中學校長梁嘉齡表示，學校積極營造共融環境，協助內地生適應在港學習。去年成立的「讀書會」透過師兄師姐分享時間管理及主動學習心得，實現經驗傳承。梁校長指出，特別是內地來港學生，普遍較專注學業成績，但書本以外軟硬實力的掌握未必全面。

「過往辛苦學習的技能可能被AI取代，成績不再決定成就」。梁校長稱學校致力培育能在AI時代脫穎而出的未來領袖，引導學生「駕馭AI工具」，認為只要善加運用，即使學業成績非頂尖，學生仍能與傳統名校生競爭。

為此，學校積極培訓師生掌握與AI溝通的技巧，確保正確使用而非濫用。梁校長強調，教育目標超越知識傳授，更重在培養學生的品德、待人接物之道，以及「創意、創科與創業」精神，這些都是超越AI的關鍵優勢。