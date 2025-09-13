瑪利諾中學創科幫助樂齡長者　買餸遊戲加出門提示器惠及區內老人

為推動社會共融的「香港義工獎 2025」將於9月底截止，去年入選成為傑出愛心學校的瑪利諾中學，今年再接再厲，學生針對腦退化長者設計出兩款創新科技用品，並與區內社福機構展開合作，將發明惠及區內獨居老人，做到真正關愛。



瑪利諾中學鄭英佳校長（左）試玩中三同學賴凱晴（右）設計的買餸遊戲。（彭彥怡攝）

虛擬街市「買餸」 減緩記憶力衰退

兩名代表學生分別是中三的賴凱晴及中四的劉姵妏，賴同學利用Scratch 平台、以及人工智能設計名為「健康生活記」的記憶遊戲，讓長者以科技體驗虛擬街市，並透過記憶卡片及解謎遊戲，訓練記性與解難能力。賴同學指出，舊式街市已逐漸息微，而有研究亦顯示透過回憶，可減緩記憶力衰退，於是想到將「買餸」包裝成遊戲，讓長者玩樂中進行訓練。

「健康生活記」的原理很簡單，電腦會隨機出題，如「蕃茄牛肉」、「清蒸石班」或「蝦仁炒蛋」等家常菜式，要求長者從玩具食物中找出相應食材，AI系統會透過鏡頭識別對錯。賴同學對於能用創科幫到別人十分高興，日後會繼續發明，期望能幫到患小兒麻痺症的胞弟。

出門提示器實用成本低 已惠及50名獨居長者

至於劉同學所設計的出門提示器，專為獨居長者而設，可簡易地安裝在大門，老人家更可將銀包、電話及鎖匙等物品放入提示器外的儲物格，裝置會亮燈及發出響聲，提醒長者出門前攜帶隨身物品及鎖好大門。瑪利諾中學鄭英佳校長大讚提示器實用，他指過去曾不止一次為忘記帶鎖匙的外父做跑腿，故亦有為發明提供意見。

瑪利諾中學中四學生劉姵妏（中閶）與組員示範如何在大門安裝出門提示器。（彭彥怡攝）

瑪利諾中學鄭英佳校長（左）指曾多次為忘記帶鎖匙的外父當跑腿，大讚出門提示器十分實用。（彭彥怡攝）

瑪利諾中學創科教育統籌高德韾主任補充，每個提示器的成本只需數十元，目前已透過合作的社福機機構，送贈了50個出門提示器予區內獨居老人，同時亦會安排學生持續跟進，向長者提供適時關懷。他又強調，學校的創科課程從中一開始貫穿至高中，並以服務學習為課題，讓學生將知識融入生活，為社會作出貢獻。

「香港義工獎 2025」由民政及青年事務局與義務工作發展局合辦，並獲香港賽馬會慈善信託基金支持，愛心學校系列組別現正接受接受報名，將於9月30日截止，今年主題為「創新領航．行義新時代」。瑪利諾中學去年是賽馬會眾心行善傑出愛心學校入圍獎得主。

創科教育統籌高德韾主任（左）指學校的創科課程從中一開始貫穿至高中，並以服務學習為課題，讓學生將知識融入生活，為社會作出貢獻。（彭彥怡攝）