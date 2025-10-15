《香港01》我的行動承諾配套獲學界支持　助力教師團隊聚焦教學

優質教育基金（QEF）旗下的「我的行動承諾」加強版撥款計劃於2019/20學年推出，最後申請日期是2026年8月31日。第二階段撥款則於本學年（2025/26學年）推出，繼續為每間學校提供30萬的一筆過資助，以進行資訊媒體素養、國民及國安教育、以及促進學生身心健康的教育活動。《香港01》作為互聯網公司及本港最多讀者的中文網上媒體，善用其豐富的媒體經驗及龐大的人脈網絡，協助學校推行計劃，成果獲得學界廣泛認可及支持。



元朗朗屏邨惠州學校（下稱惠州學校）是《香港01》的合作伙伴之一，校長鄭庭輝直言，選擇《香港01》是因為其品牌知名度高，學校教師團隊、家長、及學生都不會感到陌生，自然對其提供的教材及活動更多投入，學習亦能事半功倍。鄭校長又提到，《香港01》提供的內容多元化，有趣味之餘亦具有實用性，細節上亦能彈性配合學校運作，推薦教育界同工採用。



元朗朗屏邨惠州學校校長鄭庭輝接受訪問時表示，會向教育界同工推薦採用《香港01》旗下「01教育」提供的「我的行動承諾」加強版學校活動支援及服務。（陳葦慈攝）

從生活入手提升資訊素養 《香港01》品牌具知名度而可靠

鄭校長相信，資訊素養教育要有成果，就要從學生最熟悉及經常接觸的平台切入，而《香港01》作為本港最多讀者的中文網上媒體，已是教師、家長、學生、以至是自己每日獲取資訊的主要渠道，基本上沒有人會對《香港01》感到陌生。

他認為，與其選擇一個不熟悉的平台，要學生花時間從零開始對平台建立信任，倒不如直接選擇一個像《香港01》般具公信力的媒體為合作伙伴，向學校提供真實的教學案例，吸引學生投入學習過程，營造更好的學習體驗。他又指想法與學校指導學生進行資訊搜集的方法一樣，以尋找權威而可靠的資訊來源為大方向，要了解政府架構會去看政府網頁，要學習與新聞相關的資訊素養就自然是《香港01》。

參觀《香港01》新聞中心大開眼界 講座邀重量級嘉賓

鄭庭輝校長表示，安排學生參觀《香港01》新聞中心使他們眼界大開。（陳葦慈攝）

《香港01》能提供多元化的資訊素養教育活動，種類包括校外參觀、工作坊、專家講座等，其中鄭校長印象最深刻的就是安排學生參觀《香港01》新聞中心，讓學生大開眼界。他指，雖然學生每日都會看新聞，但未必清楚新聞如何誕生，參觀新聞中心可以見證新聞製作流程，看到一篇新聞從無到有的過程，了解到記者及編輯們如何專業及嚴謹地完成採訪、撰稿、編輯等工作，形式生動有趣為學生留下深刻印象之餘，學到的知識亦是課本及課堂難以提供的。

學生參觀《香港01》新聞中心期間，更可以走進《香港01》日常用於進行各類新聞直播的直播室，站在主播台上使用字幕機讀出稿件，一嚐做主播的感覺，成為難得的學習體驗。

鄭校長又提到，《香港01》為學校安排多場專家講座，對象包括學生、家長、教師，覆蓋資訊素養、國安和國民教育範疇，具體題目包括大灣區升學就業、網絡安全、人工智能等，邀請的主講嘉賓亦相當有分量，包括政協委員、團體香港基金、中國香港運動員等，提升了學校的視野。

▼▼▼ 團結香港基金副研究總監郭凱傑主持「大灣區升學及就業講座」 ▼▼▼

《香港01》早前邀請到團結香港基金副研究總監郭凱傑，到元朗朗屏邨惠州學校與家長分享大灣區的升學、就業及發展機遇。（資料圖片）

▼▼▼「Re:learn」創辦人蘇建峯主持「AI 教學應用教師培訓工作坊」▼▼▼

《香港01》早前邀請「Re:learn」創辦人蘇建峯，到元朗朗屏邨惠州學校舉行「AI 教學應用教師培訓工作坊」。（資料圖片）

▼▼▼粵港澳大灣區創新智庫主席莊守堃主持「國安法及國安教育講座」▼▼▼

《香港01》早前邀得粵港澳大灣區創新智庫主席莊守堃為講者嘉賓，與元朗朗屏邨惠州學校的教師團隊講解港區國安法的內容及分享做好國家安全教育的重要性。 （資料圖片）

逾九成學生家長認同活動有幫助 推介學界同工使用

根據事後問卷調查，逾九成學生認為體驗式活動有助提升品德培養及資訊素養能力，同樣有逾九成學生認為課堂教學有效提升對國家的認識、國民身份認同、及辨別資訊真偽的能力。另外，《香港01》曾為學校舉辦大灣區升學及就業講座，九成家長認為講座有助認識到子女未來在大灣升學及就業的出路。

鄭校長指出，與《香港01》合作推動校內的資訊素養及國安和國民教育後，看到學生有實質的改變，知道有需要辨別資訊真偽，在網上遇到不同資訊時都多了一份思考。家長們對於一系列活動亦反應正面，尤其認為大灣區升學就業講座提供的資訊相當實用，為子女的規劃未來升學及就業發展時，開拓了更多可能性。

他表示，《香港01》團隊能夠與學校緊密溝通及合作，理解到學校日常運作繁忙，靈活彈性地配合學校時間表安排活動，即使遇上突發情況，仍然可以迅速協商，使整個項目得以順利進行，直言由《香港01》旗下「01教育」提供的各項學校活動支援及服務，「我會毫不猶豫地向業界同工推介」！

（陳葦慈攝）

