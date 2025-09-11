置富始南小學高空歷奇提升學生抗逆力　校長親身上陣與學生同行

有沒有想過，有一日見證校長於校園從天而降、飛越校園？聖公會置富始南小學早前舉辦「4Rs置始挑戰之旅」，安排小五及小六學生於校內在專業教練指導下，參與空中飛索和沿繩下降，當日校長宋曼茹也和學生一同接受挑戰，親身感受學生面對的困難。



宋校長表示，學生遇到困難可能選擇退縮，因此希望透過今次活動，讓他們學習衝破心理關口接受挑戰，提升學生抗逆力，而她和一眾老師亦希望透過實際行動與學生同行，讓學生明白自己並非單獨面對困難，而是有師長和同學在旁支持和鼓勵。



聖公會置富始南小學舉辦校內歷奇活動，安排小五和小六學生在校內接受沿繩下降挑戰。學生在教練指導下參與活動，同學和老師在旁支持打氣。（陳葦慈攝）

校內高空歷奇挑戰 學生由出發前緊張到完成興奮

「加油！加油！」活動當日，校園內同學的打氣聲音響徹校園，鼓勵準備接受空中飛索和沿繩下降的同學。其中參與沿繩下降的同學需從校園3樓下降至地下，而挑戰空中飛索的同學，則需從校舍6樓飛越校園，至4樓活動平台降落。

無論是參與空中飛索抑或沿繩下降的同學，均需配戴裝備後在教練指導下，跨出走廊的欄杆，然後自行出發空降校園。有同學從容面對，在教練一聲令下隨即出發；亦有同學跨出欄杆準備出發前，開始感到恐懼、緊張，遲遲未能接受挑戰，不過他們在教練、老師的鼓勵和同學的打氣下，最終也能完成挑戰，而且每名同學完成後均臉露笑容，頻呼「好好玩！」。

校長親身參與 以實際行動與學生同行

當日宋校長也親身參與活動，先後挑戰兩項活動。每當同學得悉校長準備參與挑戰時，均感到十分興奮，大聲為校長打氣。當她完成挑戰後，不少同學均為校長送上鼓勵，大讚宋校長「你做得好好！」、「勁過我！」、「好勇敢！」。

宋校長完成兩項挑戰後透露，自己過往未曾參與同的類挑戰，直言「其實好驚，特別係跨出欄杆準備從高處出發嘅一刻最驚」。她表示，希望身體力行與學生同行，「佢哋OK我都要OK」，透過實際行動讓學生明白，面對挑戰身旁也有師長和同學陪伴，校長和老師並非高高在上，會親身了解學生面對的恐懼。

學生：同學鼓勵讓他們有勇氣完成挑戰

小六生陳倣璇、方苡蕎和小五生劉綽諾均表示，事前沒有想過校長也會參加活動，而三人均稱出發前均感到緊張，幸有同學從旁鼓勵讓他們有勇氣完成挑戰。其中陳倣璇經過今次活動後會更加勇敢，會願意與老師分享感受；方苡蕎則稱過感到放鬆有減壓作用。至於劉綽諾則稱過程「好開心」，希望日後有機會多玩幾次。

聖公會置富始南小學舉辦校內歷奇活動，左起為小六生陳倣璇、校長宋曼茹、小六生方苡蕎和小五生劉綽諾。3名學生均表示歷奇活動「好好玩」。（陳葦慈攝）

她表示，學校舉辦活動前做足準備工夫，包括安排專業教練負責活動、事前由老師作測試並獲校監批准，亦有向學生講解活動內容，而參加學生亦須家長簽署家長信同意。宋校長強調，活動並非只為裝備學生應付學業或呈分試的壓力，更希望他們將經驗應用在日常生活，未來升讀中學，甚至在未來人生中面對任何挑戰，也能勇於面對。

宋曼茹校長：活動中學習成學校特色 小一及小二全年不設測考

今次活動是學校適應活動的其中一環，宋校長表示，25/26學校開設兩班小一，學校特色之一是讓學生從活動中學習，減輕學生學習壓力。例如小一及小二全年不設測驗考試，改為透過進度性評估，而老師會透過評估報告列出學生學習進展。同時功課也會因應學生能力調適，期望學生能自行完成。

此外，學校小一英文科9節英文課，有6節由外籍英語老師任教，並且設有跨學科教學，讓學生以英文學習不同知識，營造類似國際學校的學習氣氛和模式。

宋校長期望透過各種方式，從小培養學生對學習的興趣和好奇心，為未來打好基礎，讓學生高小時更容易面對學業挑戰，而學校24/25學年小六畢業生，有52%人升讀Band 1中學，包括港島區內的英中名校。