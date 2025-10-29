校長與學生並肩挑戰街馬10公里賽　以行動體現學習與堅持力量

香港街馬2025將於11月下旬舉行，今年活動的焦點之一，是有多達100位中學校長與他們的學生組成隊伍，參加街馬10公里賽事，「01教育」邀請其中4隊參賽師生，分享參賽點滴。



來自廖寶珊紀念書院的張偉聲校長將與中二學生林俊熙一同披甲上陣，對張校長而言，這並非一場普通的賽跑，因為距離他上一次長跑已是十年前的事，今次特意與學生一同挑戰賽事，是希望藉此向學生展示校長並非「萬能」的象徵，也有不擅長的領域，但只要付出努力和堅持，任何困難都能跨越。



另一對組合是來自明愛馬鞍山中學的曹雪蓮校長和中二學生馮樂盈。曹校長坦言，她自大學時期的體育課後便沒有再跑長跑，今次參賽對她來說是一次難得的突破，她特意邀請同樣希望挑戰自己的新移民學生馮樂盈一同參加，而為了使練習更有意義，她們在練習時會一邊跑步一邊聽英文歌學英文，將運動與學習結合。



廖寶珊紀念書院的張偉聲校長（左）將與中二學生林俊熙一同參加街馬亞洲青年10公里賽事。(梁鵬威攝)

校長以身作則 與學生一同挑戰自我

「希望挑戰自己」是多位校長參加是次賽事的共同心聲。張偉聲校長表示，參加比賽除了是希望過健康生活，「要有啲動力去做下運動」，更是希望挑戰自己，認真地參與長跑賽事，因此在一個學校活動中，公開向全校學生發出參賽邀請，最終從報名學生中邀請林俊熙參賽。

與他並肩的林俊熙同學則形容，能與校長一起跑步是一次新奇的體驗。平日喜歡運動的他，現時只需約一小時便能完成10公里，並說第一次跑畢全程時感到非常興奮。張校長則說，自己的目標只是完成賽事，學生跑得比他快並不重要，因為對於做教育的人來說，學生當然是走在前面。

明愛馬鞍山中學的曹雪蓮校長（左)和中二學生馮樂盈一共參賽。(梁鵬威攝)

師生跑道上互相激勵 學習超越自己

曹雪蓮校長表示，參加10公里賽事是一次艱難的挑戰，因此希望找一位同樣想突破自己的學生同行。為了加強練習，曹校長也參與了校內長跑隊的練習，與同學一起練跑，而每當同學見到校長能與自己一起跑步時都會感到很開心。曹校長說，有時學生會見到她跑得很辛苦、但仍堅持跑下去的模樣，從中也會啟發到同學要敢於接受挑戰。

來自內地的馮樂盈同學說，從沒想過校長會與學生一起跑步。她笑言，自己平日連跑800米都覺得吃力，這次參加10公里賽事是希望「挑戰過去的自己」，而透過跑步讓她學會了堅持，明白到只要不放棄，就會越來越好。她亦把這份毅力帶到學習上，透過不斷的溫習和抄書，最終在考試中取得明顯進步。

沙田培英中學的中五學生馮思進（右)表示，最初接到校長朱嘉添的邀請時感到受寵若驚。(梁鵬威攝)

校長落跑場冀鼓勵學生挑戰自我 學生從跑步中學懂自律

來自沙田培英中學的中五學生馮思進表示，最初接到校長朱嘉添的邀請時感到很愕然，縱然他並不擅長跑步，但為了挑戰自己和為中學生涯留下美好回憶，便答應參與這場賽事。他由暑假開始便加強訓練，希望能與校長一同衝線。馮同學說，跑步令他學懂如何分配時間，例如是如何在準備DSE考試與練跑之間取得平衝，並且要自律、有恆心地去完成目標。朱嘉添校長則是經驗豐富的街馬常客，曾多次完成半馬及全馬賽事。他今次參與賽事，是希望能與學生一起享受跑步的過程，然後將這次經歷帶回校園，鼓勵更多同學挑戰自我。

循道衞理聯合教會李惠利中學的束濟良校長將與中六學生張嘉軒會以「背着烏龜跑步」的方式參與賽事(梁鵬威攝)

校長以「烏龜跑」啟發學生

循道衞理聯合教會李惠利中學的束濟良校長則以別出心裁的方式參與比賽，他與中六學生張嘉軒會以「背着烏龜跑步」的方式參與賽事。張同學表示，當收到校長邀請時感到很自豪，稱能與校長一起跑步是難得而特別的體驗。束校長表示，希望學生能從「龜兔賽跑」的故事中領悟到找到目標的重要性。他說，贏在起跑線並不重要，重要的是能找到目標並一步步前行，才能發揮自身的優勢。

「SEED Foundation」學校合作總監黃少希表示，今年將會有約 100 位校長及他們的學生共同參與賽事。(梁鵬威攝)

「SEED Foundation」去年贊助中文中學聯會的校長及學生參與街馬亞洲青年10公里賽事，促成逾40對校長和學生參賽，今年基金會希望延續這份價值，繼續支持校長與學生一起參與馬拉松。「SEED Foundation」學校合作總監黃少希接受訪問時表示，今年學校參與的規模將進一步擴大，增加至 100 位校長及他們的學生共同參與。他說，「SEED Foundation 」希望校長和學生們透過這次活動，明白到學習科技和跑步一樣，都需要耐性、決心和不懈努力，是次比賽並非只是一場活動，而是一個起點，讓學生學會如何設定目標、分階段實踐，並從中找到屬於自己的節奏。