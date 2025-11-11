大灣區香港學校教育展月底舉行　逾300校參加　大會料吸5萬人

本港四大學校議會將於本月底一連三日合辦「大灣區香港學校教育展」，今年報名參展的學校有逾300間，當中，中小學的學校佔約七成。大會估計今年可吸引逾5萬人參加，而參考去年情況，學校整體接獲8000至1萬份報名申請，當中以初中學生居多。



本港四大學校議會將於本月底合辦一連三日的「大灣區香港學校教育展」。(圖左起為STEM PLUS首席執行官劉靖瑋、直資學校議會副主席陳狄安、津貼小學議會主席張作芳、資助小學校長會名譽主席鍾麗金、津貼中學議會主席李伊瑩。(胡家欣攝)

9個辦團參展 包括官校、東華三院等

由香港津貼中學議會、津貼小學議會、直接資助學校議會、資助小學校長會主辦的「大灣區香港學校教育展」，將於本月11月28日至30日，在亞洲國際博覽館舉行。展覽設有不同主題的講座，由中、小、幼稚園和升學專家擔任主講嘉賓，分享本港辦學特色、升學階梯、本港教育議題，今年更特別安排多個探討如何善用AI的主題講座。

大會指，今年報名參展的學校有逾300間，來自大專院校、中學、小學及幼稚園，中小學的學校佔約七成。同時有九個以辦學團體作為參展單位，包括官立學校、東華三院、中華基督教會香港區會、九龍樂善堂、仁愛堂、香海正覺蓮社、路德會、佛聯會和仁濟醫院。當中官校有16間參與，全為小學。大會估計今年可吸引逾5萬人參加。

有學校去年接獲300份入學申請

STEM PLUS首席執行官劉靖瑋表示，參考去年經驗，展覽期間接獲8000至10000份入學報名申請，以初中入學申請居多。而平均一間學校接獲100份申請，有學校最多接獲300份申請，反映報名情況熱烈。

今年場館由兩個增至三個，現場設有學校面試區及筆試區，亦有模擬課堂供內地家長預約，屆時參加者可在現場嘗試感受港式教學。而今年場館由兩個增至三個，主要因同場新增舉辦中小學籃球邀請賽。

今年報名參展的學校有逾300間，來自大專院校、中學、小學及幼稚園。(資料圖片)

現場設面試區 中小學入學筆試採用繁體字卷

近年人才子女等來自內地的新來港學童增多，談及入學筆試卷的考核模式，津貼小學議會主席張作芳和資助小學校長會名譽主席鍾麗金表示，面試的試卷視乎科目，一貫以繁體卷考核，全部學生均一視同仁處理。鍾麗金表示，如學生來港就讀，老師一般會告知教學課程的方針，校方亦會提供相應支援，家長亦應要配合，例如本地課程以廣東話教學，學生應要盡快適應，而學生年紀越小，適應能力越快。

至於中學方面，直資學校議會副主席陳狄安表示，入學面試各校有不同安排，但筆試一般採用繁體字和英文，學生可以簡體字作答，所以新來港學生只要具備繁體字認讀能力，「睇得明個題目就可以」。津中議會主席李伊瑩表示，中學有別於小學階段，主要是考核語言邏輯思維、解難能力，而公開試也一直准許考生可以繁體字和簡體字作答，所以中學也會接受學生簡體字書寫。