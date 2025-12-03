伍少梅中學中五生出席聯合國青年論壇　15歲成港代表團最年輕成員

第五屆聯合國貿易和發展會議青年論壇（5th UNCTAD Youth Forum）於10月20至23日期間在瑞士日內瓦舉行，論壇參加者為來自全球的 18 至 30 歲青年代表。論壇的目的是提供平台供青年就不同全球議題發表看法，與全球決策者深度對話，並將討論成果整理成「青年宣言」（Youth Declaration），達致賦權青年。



天主教慈幼會伍少梅中學中五生母晨奕帆是今屆香港青年代表團中最年輕及唯一的中學生，於出發時年僅15歲。他於接受訪問時表示，對論壇最深刻的印象是認識到來自各地的優秀人才，了解他們如何在國際舞台上代表自己國家，例如一名是教師的日本代表就分享了當地如何培養學生創意及國際視野，使本身對相關議題甚感興趣的他，積極地分享香港擴闊學生國際視野的方式，及自身學校交流經歷。



母晨奕帆與校長及老師合照。圖左一起為梁志欣老師、母晨奕帆同學、李建文校長及盧煥琳老師。（姜曉穎攝）

與泰國外交官對話 感香港提供不少機會

除此之外，一位來自泰國的外交官分享自身故事亦令母晨奕帆印象難忘。該外交官表示，來自發展中國家的人民要歷盡艱辛，在社會上努力多年才有機會踏上國際舞台，而母同學年紀輕輕已經有同樣機會，實在難得，大讚他前途無量，叮囑要保持聯絡。

是次對話使母晨奕帆明白，香港作為國際都市的優勢是擁有不少機會，得來不易。他表示，香港有不少年輕人在國際舞台發光發亮，但以往較少人向大眾分享及推廣。他希望未來可以協助學校向資優小學生提供教育，教授聯合國可持續發展目標（SDG）及英語演講技巧。母晨奕帆亦希望成為教師及社會創業家，以作育英才及協助弱勢社群為目標。

學校支援成踏出國際舞台關鍵

母晨奕帆能夠踏上國際舞台，背後功臣之一是其就讀的伍少梅中學。該校設有「未來人才學院」課程，重點提升學生的軟技能，幫助日後投身職場。母晨奕帆在學校及課程的支援下積極參與海外活動及本地創科比賽，例如在去年代表香港前往法國巴黎出席經濟合作與發展組織（OECD）「未來教育及技能2030峰會」、在理工大學舉辦的「Fun-Tech比賽2024/25」奪得RFID高中組團體冠軍、以及完成幫助視障人士及老人購物的創科項目「梅記智能超市」。他認為上述經歷有助他通過聯合國篩選，說服評委成為香港唯一中學生代表。