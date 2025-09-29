油尖旺民政事務處聯同當區青年發展及公民教育委員會舉辦「油尖旺區青年模擬聯合國會議」，區內12間中學約80名學生參與，經過上兩堂課講解環節後，他們分別飾演19個國家的代表，以粵語、普通話及英語發表對全球關稅及香港經濟有關的意見。



油尖旺80名學生參與模擬聯合國會議 飾演19國家代表討論全球關稅

「油尖旺區青年模擬聯合國會議」在香港理工大學舉行，會議主題是全球關稅，引導學生深入探討跟香港有關的經濟議題。參加者分別飾演19個國家的代表，以粵語、普通話及英 語發表意見及提出可行方案，主辦方希望讓青年明白國際事務不是遙不可及的新聞報道，是可以親身參與學習的課題。

有參與的學生認為活動讓他們有難得機會體驗國際事務，認識國家安全及國際關係。另一名參加的學生表示加深了解聯合國會議運作，認識鄰校同學，增進友誼。

胡健民：「一國兩制」下對外事務參與空間很大

出席的政制及內地事務局副局長胡健民表示，「一國兩制」下香港特區對外事務有很大參與空間，又分享他以國家代表團成員身份到日內瓦出席聯合國會議的經驗，勉勵青年努力充實自己，建設香港、貢獻國家。

余健強：活動讓同學有機會接觸國際事務

油尖旺民政事務專員余健強表示活動讓同學有機會接觸國際事務，也可從中了解國家的立場及明白國家在相關議題的考慮，既認識國情，又多了解全球議題。 外交部駐港特派員公署國際組織部主任王劍認為活動應該在社區進一步推廣。

其他出席者包括港區全國人大代表黃冰芬、油尖旺區青年發展及公民教育委員會主席魏麗霞、副主席陳正寧、油尖旺推廣「一國兩制」 委員會主席潘智豪以及香港理工大學學務長梅國威。今次評判是來自油尖旺區青年發展及公民教育委員會的陳栩妍、陳彥錡和大律師惲浩翹。