民生書院百周年校慶　逾兩千學生參加像素藝術創作巨型畫作

民生書院早前慶祝百年校慶，逾2000名中學、小學及幼稚園學生共同參與創作巨型畫作，參加者手持雙面的彩色紙板，拼出學校校徽和百年標誌的兩個巨大圖案。獲邀到校主持主題講座的香港聖公會教省主教長陳謳明表示，隨著科技的快速進步和社會的轉變，教育者面臨許多現實挑戰，尤其是AI世代的來臨，認為現時是極好時機去反思和改革教育。



民生書院為慶祝百周年校慶，邀請嘉賓到校到校主持主題講座。(民生書院提供)

民生書院為慶祝百周年校慶，將會舉行一系列活動，除了像素藝術集體照和教育論壇外，未來將舉行開放日、原創英語音樂劇及盛大千人晚宴。民生書院表示，期望透過百周年慶典，深化學生的公民意識與仁愛精神，面向未來培養具國際競爭力的人才。書院將繼續植根社區，推動可持續發展的教育模式，為社會貢獻更多力量。

為慶祝百年校慶，書院邀請陳謳明大主教及香港中國學術研究院院長黃平到學校主持主題講座。黃平表示，在當前全球化的時代背景下，面對區域化的趨勢，經濟、政治、制度和菁英的種種挑戰，國際關係正在重新組合。無論是進一步向區域化發展還是繼續全球化進程，關鍵在於如何理解和應對這些變遷。他認為，教育工作者應不斷反思，以基本的核心價值、深入的思考和靈活的應對，才能在不斷變化的世界中穩步前行。