喇沙書院面試貼士　著重英粵表達忌背書　創新思維留意時事會加分

傳統英中喇沙書院日前舉行2026/27學年中一入學簡介講座及校園導覽，除邀請應屆超級狀元陳博軒及榜眼王綽裕分享學習心得和校園生活點滴外，校長更向家長「教路」，指面試時不但著重學生的英語及粵語表達能力，最重要是能夠展現創新思維，亦提醒自我介紹時切忌背誦。



傳統英中喇沙書院日前舉行2026/27學年中一入學簡介講座及校園導覽。（學校提供圖片）

提供76個自行分配學額 面試表現比重佔4成

位於九龍城區的喇沙書院是資助天主教男校，學生可透過「自行分配學位」或「統一派位」申請入學，2026/27學年將提供76個中一自行分配學額。至於學校的收生準則及比重，操行、校内學科成績、課外活動、獎項、老師評語、教育局成績次第名單和名次等佔60%；面試表現則佔40%。

梁浩然校長透露，「自行分配學位」的面試會分兩輪，所有申請者都可獲首輪面試的機會，面試將於2026年1月中旬進行，學校會透過電郵通知申請者面試時間，面試以實體面對面形式在學校進行，不設筆試。

所有申請者均獲面試機會 要展現創新思維忌背誦

喇沙書院是資助天主教男校，屬九龍城區，學生可透過「自行分配學位」或「統一派位」申請入學，2026/27學年將提供76個中一自行分配學額。（學校提供圖片）

他又透露，首輪面試主要由中文和英文科組的教師負責，申請者需要在面試期間展現良好的粵語和英語口語溝通表達能力，表現優異的申請者將於二月中至三月初進入由校監和校長主持的第二輪面試。至於面試「貼士」，梁校長表示希望學生能了解學校背景，其次是自我介紹、以及進行中英文短講時不要背誦，要展現出創新思維，故學生平日要多留意時事，閱讀報章等。

喇沙書院的「自行分配學位」申請日期為2026年1月2日至1月16日，有意申請的家長可選擇以紙本方式，或透過「中一派位電子平台」遞交申請，但須注意，不論家長以哪種方式遞交自行分配學位申請，申請者必須填寫喇沙書院的網上申請表格，填妥後上載相關文件，再列印「喇沙書院申請表封面頁」，連同紙本自行分配學位申請表，在截止日期或之前親身遞交給學校，逾期申請將不受理。

當學校確認申請後，申請者會收到內含「喇沙書院申請表封面頁」附件的電郵。兩輪面試完結後，學校將於2026年3月31日通知正取學生家長，教育局亦會於2026年7月7日公布正式的派位結果。

喇沙書院學生向參加者進行校園導覽。2026/27「自行分配學位」面試會分兩輪，所有申請者都可獲首輪面試的機會。（學校提供圖片）

喇沙書院於2025年文憑試（DSE）誕生了一位「超級狀元」陳博軒，他在7個科目中獲得5**級成績，包括中文、英文、數學、化學、物理、生物及數學延伸部分(M2)。他表示學習心得是受李小龍「Be water」哲學的啟發，並透過聽歌、打機和運動等方式來減壓。