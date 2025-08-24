雙非來港讀大學？施俊輝：密切留意趨勢　未介入因複雜及不確定性

全國政協副主席梁振英日前指，未來5年將有約15萬名「雙非」兒童可在香港以永久性居民身份報讀香港的大學，建議當局及早制定政策。署理教育局局長施俊輝接受電視節目訪問，稱有雙非來港讀大學的問題相對複雜，現時對人數仍有不確定性。他強調當局過去估算學位時，一直有考慮雙非數目的影響，並會密切留意未來發展趨勢。



署理教育局局長施俊輝指，雙非是否來港讀大學的問題有不確定性。（政府新聞網圖片）

全國政協副主席梁振英日前指，未來5年將有約15萬名「雙非」兒童可在香港以永久性居民身份報讀香港的大學。（資料圖片）

署理教育局局長施俊輝接受無綫電視節目《講清講楚》訪問時指，當局過去十多年進行學位估算時，一直有考慮雙非數目的影響，亦一直有不同措施應對，例如小學跨境學童專網、幼稚園「一人一位」等，又提到部分雙非學童最終返回內地升讀大學。

被問到為何不提早制定針對措施應對未來雙非來港讀大學，若到大量雙非報考文憑試（DSE）才介入會否過遲，施俊輝表示「呢個係一個比較複雜啲問題」，稱雙非是否來港讀大學仍有不確定性。他指雖然當局可透過調查了解居於內地的雙非兒童升學意向，他們最終亦有可能改變心意，「任何數據掌握只能係喺嗰一個（時間）點」，而未來他們用自修生身份考文憑試的成績亦是未知之數。

有部分的『雙非』學童，他即使來到香港讀書都好，他們最終都是選擇回去內地升讀大學。我們確實可以透過一些調查，或者去做一個研究。其實有可能受訪的對象，是會改變主意的。我們在未來日子都有計劃，看看怎樣更好地掌握相關數據，亦都幫到我們更好的做好教育規劃。 署理教育局局長施俊輝

他強調教育局會密切留意未來發展趨勢，有需要時會調整政策措施，確保教育系統有序發展。

崇正中學涉違規「借殼」予深圳補習社「摘星」，被教育局暫停營辦。（崇正中學網站圖片）

談到有本地學校涉嫌違規「借殼辦學」，施俊輝指教育局十分重視該問題，已先後下令相關學校停辦或拒絕發出正式辦學牌照。他又指，當局不會放過每一宗懷疑違規個案，已要求懷疑辦學有問題的學校提交報告。

教育局早前已向全港學校發信，提醒四個注意重點，包括不可在未經教育局同意下與第三方合作辦學；要如實提交學生名單、出席名單；不可未經教育局同意濫收費用；學校宣傳、廣告不可以有不實內容。當局早前成立的「突擊巡查隊」，施俊輝透露九月、十月會到全港私立學校各做一輪巡查，亦會在無預告下前往收生有困難、有較高違規風險的私校巡查。

另外，今年是抗戰勝利80周年，施俊輝指當局會把契機，希望令學生銘記歷史、緬懷先烈、珍視和平，會有一系列學習活動，包括用「AI志士」辦學校巡展，透過人工智能技術讓學生與「AI志士」互動，又會組織考察團，到瀋陽、北京參觀抗戰重要地點、博物館等。