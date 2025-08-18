施俊輝：無證據雙非學童將湧港升大學　港府對「借殼辦學」零容忍

全國政協副主席梁振英日前指，從明年開始後5年，將共有約15萬名「雙非」兒童可在香港以永久性居民身份報讀香港的大學，建議當局及早制定政策。針對社會近期關注未來數年會否有大量雙非學童報讀香港受資助大學，署理教育局局長施俊輝周一（18日）接受《政府新聞網》專訪時表示，暫時沒有證據顯示這類學生會在適齡入讀大學時湧到香港升學，重申政府的人口和學位估算規劃一直把雙非學童計算在內，當局也密切留意相關數據。



施俊輝表示，暫無證據顯示未來數年將有大量雙非學童湧到香港升讀大學。圖為考評局資料圖片。（資料圖片）

2005年出生雙非童年增5100人 前年自修生報DSE僅增600人

施俊輝以2005年出生的雙非學童為例，該批學童於2023年適齡報讀大學。雖然2005年雙非兒童的出生人數比前一年多出逾5,100人，但2023年以自修生身份報考文憑試的考生數，目僅比前一年多600多人。他表示，導致這現象的原因有二：一是雙非學童不曾來港讀書，也無意來港升讀大學；二是部份早已來港接受教育。

談及政府早前修訂資助專上課程的申請資格，即2028至29學年起，受養子女須在港居住滿兩年。針對有意見希望提早實施，施俊輝認為現行做法合適。他解釋，家長物色學校需時，新學年又快將開始，假如新規定提早一年實施，或會引起混亂。

2023年DSE中學文憑試4月21日開考。在黃竹坑港大同學會書院試場，考生一早到場，準時8時30分應考英國語文科卷一。（資料圖片）

將推短中長期措施打擊「借殼辦學」 包括成立突擊巡查小隊

對於外界關注學界出現「借殼辦學」問題，施俊輝強調，政府對此零容忍，指當局將推出一系列短、中、長期措施應對。短期內，教育局將設立舉報機制，嚴正跟進所有懷疑違規個案。若涉及內地中介或教育團體，局方會通報內地相關部門求助，雙方也會加強溝通。

另一方面，教育局成立突擊巡查小隊，在9月和10月巡查高風險的私校，確保學校辦學符合規定。中長期方面，教育局計劃推出私校辦學實務守則，並建立合規學校名冊，方便家長查閱和選校。

施俊輝又稱，內地家長如欲舉報本地有問題學校，可透過電郵或電話聯絡教育局，包括學校所屬、位於四個分區的區域教育服務處。