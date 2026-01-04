陳茂波料前沿科企陸續來港上市　人工智能股份續受熱捧

2026年首個交易日，恒生指數上升超過700點，升幅達2.8%，恒生科企指數升4%。財政司司長陳茂波今日（4日）在網誌表示，創科企業主力帶動大市上升，多隻人工智能相關股份繼續受熱捧，又指「國產GPU四小龍」之一到港集資上市，預料今年申請上市的企業中，前沿科企陸續有來。他稱，憑藉金融和創科的聯動發展，香港將建立更蓬勃的創科和產業生態，推動經濟高質量發展。



一家本港首批引進的重點企業上周五在港上市集資，也是港股的GPU第一股。（財政司司長網誌）

料前沿科企陸續來港申請上市

開市首日，壁仞科技在港上市，陳茂波表示它是港股的GPU（「圖像處理器」）第一股，被喻為「國產GPU四小龍」之一。過去兩年多，這家公司跟本港AI 企業及科研機構展開合作，共同研發創新方案。

他指，香港開放和國際化的金融市場，可為內地的前沿科企提供有力的資金支持，過去幾年持續推動股票市場改革、去年提出「科企專線」，加快港股市場結構向新質生產力方向改善。他形容，截至去年底，共有超過400家新經濟公司在港上市，雖然只佔上市公司數目約15%，但不論是市值和成交額都佔大市約30%。預料今年申請上市的企業中，前沿科企陸續有來。

2023年，陳茂波出訪上海時訪問了這家GPU企業，向公司負責人推介香港在「一國兩制」下的各種優勢。（財政司司長網誌）

指香港創科和產業生態要更蓬勃

陳茂波認為內地近年均湧現不少技術領先的創科企業，香港有「內聯外通」的獨特優勢，能連通各個生態圈的創科力量，特別是在融通國際資金、匯聚國際頂尖科研人才、資訊與數據流通、知識產權保護制度與國際專利授權便利，以至國際化應用場景等優勢，為這些企業的「出海」發展提供有力支撐。

他稱，憑藉金融和創科的聯動發展，香港的優勢更加突顯在這個科技定義競爭力的年代，香港會乘勢而上，建立更蓬勃的創科和產業生態，推動經濟高質量發展。