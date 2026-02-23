佛教善德英文中學讓中文活過來　以真實體驗充實學生助寫出好文章

DSE中文科被形容為「死亡之卷」，分數與標準答案往往蓋過了語文本身的溫度與力量，學生只視學習中文為升學難關及工具。佛教善德英文中學校長陳世詠接受「01教育」訪問時直言：「如果我哋淨係瞄準DSE，（學習）動機係極低嘅，個過程亦都會變得好痛苦（Painful），其實語文係生活嘅一部份嚟，我哋唔想學生覺得語文係死嘅。」



佛教善德英文中學為了使中文「活過來」，推出為期三年的寫作特輯計劃，其中重頭戲就是找來從事考古的舊生，帶領學生到成都三星堆考察歷史文物，累積文化內涵及真實感受，之後才動筆寫作。學校更會出版學生的作品成有正式國際標準書號（ISBN）的書本，使學生成為真正的作家，明白中文「活」的一面。



佛教善德英文中學十分鼓勵學生進行創作，學生至今已經有不少中文及英文創作，包括寫作特輯計劃下誕生的繪本《我是小白鷺》及廣播劇《清明上河圖亂闖一回》。（鄭子峰攝）

寫作特輯計劃貫穿初中階段 考察三星堆屬重頭戲

校本的寫作特輯計劃由中一級的繪本創作開始，主要目標是幫助學生克服閱讀長篇文字，以郭沫若的經典散文《小白鷺》為藍本，學生需要將書中的描寫轉化為畫作，並配合個人文字，成為一本繪本。老師亦會安排班內圍讀，將功課變成同儕間互相欣賞的創作。到中二級，學生要運用想像力及觀察力，嘗試從《清明上河圖》畫中人物的動作與衣著，推敲出其身分、對話與心理狀態，然後分組創作廣播劇，分別演活畫中的不同角落。

到了中三級就進入整個計劃的重頭戲，帶領同學前往成都，實地考察被譽為20世紀最偉大考古發現的三星堆遺址，讓同學親眼目睹擁有數千年歷史的古蜀文明，造型奇特且充滿神秘色彩的巨大青銅面具與青銅神樹，鼓勵他們以這些神秘的青銅文物為靈感，發揮想像力寫下專屬於他們的古蜀奇幻故事。

親身考察作品更真實 學生不自覺寫出一萬字

在現今講求效率的世界中，學校刻意讓學生放慢腳步，在動筆之前先接觸實物。黃曉雯老師指，無論網絡或人工智能所提供的資訊多麼豐富，本質上仍然是經過轉述與篩選的二手、三手資料，與學生親眼所見與親身感受之間存在差異。因此，在進行與三星堆遺址相關的創作時，學校才特意安排學生實地考察。只有身處其景，才會意識到青銅神樹原來高如數層樓，畫作與空間如何互相呼應，以至是感受到現場的空間、材質質感、氣勢等，這些細節都會直接轉化為書寫時的真實感。

中文科主任黃曉雯老師說，學校把中文科的定位放在育人之上，希望協助學生建立有靈魂和價值的人格。（鄭子峰攝）

當學生以親身經驗作為寫作起點，對文字的態度亦出現明顯轉變。黃曉雯老師以三星堆創作計劃為例，題目要求同學代入古物，以三千年前的視角看待現今人類生活進行書寫，原定字數上限為三千字，卻有學生不自覺地寫到一萬字，反映出他們已不再受字數或評核框架所限，而是希望把所見所感完整表達出來，學生甚至會主動關心作品何時結集成書，對寫作成果充滿期待。

這種轉變亦體現在學生的參與意願上。黃曉雯老師表示，在成都考察期間，學生每天晚上構思故事脈絡，再與組員交流想法，並以開放態度接納老師與同學的意見。她指出，過去學生最大的關卡是「拿起一支筆」，但現時已進化為如何建構思想與表述價值，能取得這樣的成果，對老師而言亦是一份「意外收穫」。

作品走出校園 讓學生成為真正作者

學校亦讓寫作不再停留於課堂練習或校內展示，而是把學生的優秀作品集結成書，申請國際標準書號，並於公共圖書館上架。黃曉雯老師指出，出版書本是希望讓學生在中學生涯中留下可被確認和看見的存在感，相信對其日後的人生道路會產生長遠影響。

中文科主任黃達偉表示，在進行圍讀時，學校會邀請作家出席，讓學生能直接與作者交流閱讀心得，讓他們知道自己的閱讀感受會被聆聽和重視。（鄭子峰攝）

黃達偉老師就表示，他最欣賞的並非學生完成了一本書，而是同事會安排圍讀與分享，讓其他同學一同欣賞作品，甚至舉辦尋找作者簽書的活動，讓創作者建立信心與成就感。他亦提到，學校有刻意營造寫作氛圍。在進行圍讀時，學校會邀請作家出席，讓學生能直接與作者交流閱讀心得，讓他們知道自己的閱讀感受會被聆聽和重視。這些安排都是希望學生在學習過程中獲得「擁有權」，在傳統課堂以外發掘真正的「學習意義」。

校長陳世詠表示，學校並非只想學生「考好DSE就得」，而是讓語文自然融入他們的生活與生命，令學生不會有「讀語文就係苦差」的觀感。（鄭子峰攝）

陳世詠校長亦指出，學校會把書籍送到不同的中小學，有時更會收到其他學校學生在閱讀後寄來的明信片，與作者交流感想。她認為，這些跨校互動不但提升了學生的寫作信心，亦逐漸建立起他們對閱讀的興趣，以及對自我的肯定。

舉辦一連串學習活動，特別是遠赴外地的背後，提供財政支援相當關鍵。彭成瑋副校長提到，辦學團體佛聯會設有「善德慈善基金」，確保即使家庭經濟條件限制較大的學生，同樣有機會參加活動，不會因為經濟問題而失去親身體驗的機會，強調不希望資源成為學生的學習障礙。（鄭子峰攝）

語文不只是工具 把中文科放回「育人」位置

在短影片、碎片化資訊充斥的年代，不少中學生的日常世界正被快速滑動的畫面與簡化語言所佔據。黃曉雯老師亦慨嘆，現時文字世界「失落得太厲害」，語文並非單純的工具，而是一種能內化於心、滋養生命的力量，能夠幫助學生建立價值與靈魂。因此學校把中文科的定位放在育人之上，希望協助學生建立有靈魂和價值的人格，而非只為應付考試而存在。

佛教善德英文中學推出為期三年的寫作特輯計劃，只為幫助學生尋回寫作的興趣，並以文字滋養學生，豐富內涵。（鄭子峰攝）