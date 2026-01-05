鄭植之中學課程融入西貢特色建學生歸屬感　重實戰體驗助生涯規劃

創校45年的新界西貢坑口區鄭植之中學，座落於西貢和將軍澳坑口之間，偌大的校園自成一國。面對人工智能急速發展，學校堅持將地區文化及歷史融入各科課程，期望透過「西貢特色課程」，讓學生從認識腳下這片土地開始，在山海之間增加歸屬感，建立身份認同。校長李志霖認為︰「如果學生不愛他的學校、不愛他的社區，什麼生涯規劃都只是空談。」



李志霖校長加入鄭植之中學第三個年頭，認為必須令學生對校有歸屬感。（蕭輝浩攝）

走出校門深入西貢 鹽田梓與珊瑚礁間找歸屬感

將「西貢特色」融入課程的核心是建立情感，關鍵在於「同行」，期望每一次的社區導賞、義工服務或地質考察中，由老師陪伴學生反思，共同成長。李校長舉例指，初中會以「我是鄭植之一份子」為主題，加深學生對學校的認同與情感連結，之後再透過各個學科引導他們走出校門，打破傳統學科界限，將西貢的自然景觀、歷史文化與產業現況融入課堂，讓學生透過熟悉的環境學習學科內容。

校內更設有水缸，讓學生擔任「珊瑚大使」照顧受損的珊瑚，學習保育。（蕭輝浩攝）

其中理科及歷史科不時實地探究，例如前往鹽田梓觀察曬鹽過程，除學習蒸餾與結晶原理，也能了解獨特的客家天主教文化及捕魚村落歷史。早前適逢抗戰勝利80周年，學校帶領學生前往斬竹灣抗日英烈紀念碑導賞，認識東江縱隊抗日歷史。此外，西貢的珊瑚生態與地質公園世界聞名，所以安排學生前往考察，校內更設有水缸，讓學生擔任「珊瑚大使」照顧受損的珊瑚，學習保育。

國家級遺產入課 舞麒麟與民謠傳承

中文科則利用 VR（虛擬實境） 讓學生體驗西貢散步文學，學習撰寫描寫文；英文科會安排學生到區內的旅客熱點，為遊客介紹美食及著名餐廳，以及學寫社交媒體評論；音樂科與視覺藝術科會跨科協作，教唱民謠《西貢村名頌》，並引導學生創作村落路牌。經濟科則分析由校友創辦的「滿記甜品」，如何從地區小舖走向國際營運，又會訪問區內小店，理解社區商戶如何運作及與連鎖店競爭。

學校亦有安排學生學習客家文化「舞麒麟」。（鄭植之中學提供圖片)）

體育科則引入了板式網球（Padel Tennis），以及客家文化「舞麒麟」。李校長表示，「舞麒麟」是國家級非物質文化遺產，承載著祈福、團結鄉里的文化功能，麒麟隊在校內成立了三年，麒麟頭雖重逾數斤，但學生學來有板有眼，即使練到汗流浹背都不覺辛苦。

咖啡營商木工師徒制 非傳統課程發掘多元潛能

學校期望透過西貢特色課程，建立學生歸屬感，繼而協助學生規劃未來，因此學校為學生提供各類型的體驗式學習活動，例如參與賽馬會「創新教育歷程」(CLAP) 計劃，開設不同的職業證書課程，包括寵物美容、特技化妝、多媒體設計及咖啡沖調。校內的咖啡角由學生親手繪製壁畫裝飾，不但展現藝術創意，同時亦需要學習營商技能，包括成本計算與定價策略，以獲得真實的商業體驗。

學生除要學沖咖啡，亦需要學習營商技能，包括成本計算與定價策略，以獲得真實的商業體驗。（鄭植之中學提供圖片）

校內的咖啡角由學生親手繪製壁畫裝飾，展現藝術創意。（蕭輝浩攝）

李校長表示，職業證書課程是讓那些平時在學術科目未有突出表現的學生，在其他平台展現投入和努力，發掘不同才能，同時為學校開設應用學習課程鋪路。不少畢業校友亦不時回校分享經驗，形成知識與技能的傳承，學生透過校友網絡連結體驗行業實務，有助生涯規劃與職業探索，在畢業前就擁有了與社會接軌的實戰能力。

當不少學校都偏重資訊科技教學，鄭植之中學仍然保留木工與金工以及家政科，強調手作的重要，將理論與實踐結合。設計與科技室內仍有不少「古董」級別的重型機器，學校會邀請退休老教師擔任客席導師，推動「師徒制」，讓學生在製作的過程中，體會工匠精神的細膩與溫度，有助他們日後向電機工程領域發展。

校風以愛培育 學生視為第二個家

鄭植之中學的校園自成一角，校內設有多個籃球場，以及草地足球場，近年更增設健身室及STEM lab等。此外，學校設立了生物實驗室，由學生輪流擔任飼養員，照顧爬蟲類等稀有動物，甚至流浪貓也被收編，期望透過與動物的相處，培養學生的同理心與責任感。

鄭植之中學內的健身室設備齊全，李校長笑言很喜歡與學生一起運動。（蕭輝浩攝）

鄭植之中學的校徽設計中有一道「分界」，李校長解釋，學校當初設立目的，是為了服務西貢和坑口兩地學生。他認為這種歷史背景令學校肩負起區內的教育義務，加上鄰近沒有商戶，學生上學就只為學習，不易分心，只要學生視學校為第二個家，學習自然事半功倍。李校長堅信，透過獨一無二的地區課程，西貢不只是一個地方名詞，而是一個充滿故事、結合不同層面知識與歷史，能達至全人教育的夢想種子。

