教育臻善｜本校的資優教育理念與實踐：培育追求卓越的學習者

文：寶安商會王少清中學陳志維校長

本校致力於推行全面的資優教育，其核心目標並非純粹追求學業成績的卓越，而是更深層次地關注學生的心理素質及個人成長。我們相信，真正的資優教育旨在強化學生的自我概念與自信心，讓他們建立「我能做得更好」的信念，並對自我作為「學習者」的身份有更深刻的認知與認同。基於此，我們著重培養學生樂於接受挑戰的勇氣及面對逆境的韌性，這正是本校資優教育哲學的基石。



根據教育局的課程指引和結合學術界的權威理論，如「三環資優概念」，我們將「資優」視為一個動態的發展狀態，而非固定不變的標籤。我們觀察到，校內許多學生成績優異，他們均屬於Band 1類別的學生，在小學均名列前矛，具備優秀的學術能力和潛質。然而，部分學生因缺乏正向的成長環境或適時的鼓勵，對本身的高學術能力抱持懷疑，未能充分發揮潛能。為此，學校針對性地設計了一系列培育計劃，旨在點燃學生的內在驅動力。

（作者提供）

三年前，本校啟動了【尖子育成計劃】，此計劃的核心在於建立初中學生的學習自信與成長型心態。 我們深信，當學生視挑戰為成長的契機，並相信能力可以透過努力而增長時，他們作為積極學習者的身份將更為鞏固。

（作者提供）

我們為每位尖子育成計劃的學生配對一位校內教師作為其個人導師。這些導師來自不同專業領域，包括語文、STEAM、領袖才能及各學科的資深教師。他們不僅是學術上的引領者，更是學生的人生嚮導，透過分享自身的成長與讀書經歷，以第一身的故事啟發學生。此外，導師亦會帶領學生參與校外競賽，從實戰經驗中磨練其堅毅、抗逆力及自信心，從而鞏固他們對自我身份的正面認知。

（作者提供）

表達能力是領袖才能不可或缺的一環。傑出人才不僅需要具備卓越的創見與能力，更需要能自信、清晰地向外界展示自己。為此，計劃特別引入了「王少清Ted Talk」環節。此環節要求每位學生自選一個具深度的議題，進行獨立研究，並最終發表一場七分鐘的公開演說。訓練過程極為嚴謹，涵蓋了從資料搜集、撰寫講稿，到演說技巧的全面指導，當中包括內容建構，深入的專題研究、邏輯清晰的講稿撰寫；演繹技巧，聲音力量、語速控制、肢體語言、面部表情的運用；提升心理素質，建立舞台自信，從容穩定地表達個人創見。透過此項高強度的訓練，學生不僅在學術研究能力上有所提升，更學會瞭如何結構化地、自信地向眾人展示自己的思想成果，極大地提升了他們的自我效能感。

（作者提供）

除了標誌性的【尖子育成計劃】，我們更將資優教育的元素，無縫融入日常課堂的各個教學環節，實踐「全校參與」的模式。我們在課堂中積極推動高質素的互動，強調的並非單向的知識傳授，而是深度的學術交流。具體策略包括：優質的同儕互評（Peer Assessment）：我們訓練學生掌握專業的評估語言，讓他們能針對同學的作品，提出具建設性的評論。此舉不僅加深了學生對知識內容的思考，更讓他們理解了學習評估的深層機制。此外，我們近年專注提升的課堂互動含金量，教師通過精心設計的提問與討論環節，鼓勵學生進行批判性思考、解難及協作，提升課堂對話的學術含量。我們著重的是資訊處理、評價、口語表達及互動討論等高階思維能力的培養，而非表面的操練與記憶。

總體而言，本校的資優及尖子培訓，並不僅限於少數被識別的學生，而是旨在營造一個追求卓越、崇尚挑戰的校園氛圍。我們期望透過同學間的公開演說培訓、課堂上有質素的對話、對逆境能力的強調，以及對挑戰難題的積極態度，讓每一位學生都能一步一步地發掘潛能，最終「成為更好的自己」，在學術上提升自己，並為社會作出貢獻。

寶安商會王少清中學陳志維校長（左）。（作者提供）

香港津貼中學議會執行委員

民政事務處葛量洪獎學基金前委員

荃灣南分區委員會委員

荃灣區青年發展及公民教育委員會委員

津貼學校公積金管理委員會成員

優質教育基金督導委員會前委員

優質教育基金評審及監察專責委員會前委員

政制及內地事務局促進港台交流活動資助計劃前委員

扶貧委員會轄下青年教育、就業和培訓專責小組前任增補前委員



香港津貼中學議會簡介：



香港津貼中學議會成立超過半個世紀，致力提升教育專業發展，組織不同活動供會員學校參與，並就各種教育政策和措施提出意見，成為業界與政府溝通的重要橋樑。我們秉持專業精神，追求卓越，致力發展學生的天賦，為香港優質教育貢獻力量。

