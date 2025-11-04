教育臻善｜當心事找到安放的角落

文：佛教善德英文中學陳世詠校長

佛學堂內聽不到誦經聲，取而代之的是鉛筆與紙張細碎的摩擦聲，一群學生靜坐課室一隅，緊握筆頭，低首垂睫，他們正為一場無聲的靈魂顫動——「我想好好告訴你」進行隔空對話，那些在社交媒體被已讀不回的符號和在家庭餐桌前被沉默所截斷的心事，終於在匿名卡紙上獲得溫柔的落腳處。



「我想好好告訴你」展板。（作者提供）

靈感來自Not A Gallery的「其實我並不快樂」展覽，這場對話創造了獨特的交流空間。卡紙上的片言隻語纏繞著年輕生命的糾結鬱悶，有人反覆擦拭過於赤裸的詞彙，有人把紙張對摺又展開，彷彿直視自己的脆弱比解開數學方程式更需要勇氣。這些歪斜的文字，正進行著最坦誠的隔空傳訊。

「我想好好告訴你」展板。（作者提供）

「可不可以不要把我跟別人比較」、「我希望我唔開心的時候，可以有人抱下我 」、「我真係好攰，個心好痛，但喊唔出。」……一句句內心獨白被靜靜懸掛在展板上，像晨露浸濕的羽毛，輕盈卻帶著沉甸甸的透明。家長日當天，那些慣常把目光聚焦在「成績龍虎榜」的家長，首次被這些文字所吸引。一位父親在「希望父母不要為我的成績吵架」的卡片前駐足良久，他手裏還揣著剛領到的孩子的成績表，那一句祈願觸動了他內心深處的不安，除了成績外，他與孩子之間還有什麼東西更需要被看重嗎？有位母親的指尖追蹤著「我真係好攰，個心好痛，但喊唔出」的字句，聲音突然柔軟下來，目光投向身旁的孩子：「這張是你寫的嗎？」這種隔空對話，在「是」與「不是」之間泛起漣漪，不爭是誰寫的，文字在此刻成為最溫柔的緩衝帶，消解了面對面時慣性的防衛。那些在晚餐桌上可能引發爭執的說話，此刻透過文字媒介產生了奇妙的化學變化──「你的心事，有我來聽。」

非暴力溝通讀書會。（作者提供）

後續的「非暴力溝通讀書會」裏，家長們學會區分觀察與評價，練習辨識彼此的感受與需求，並以具體可行的請求代替模糊的期望。這些溝通方式的轉變，像在親子關係的凍土層上鑽出小小的氣孔，讓長期積累的誤解得以釋放，感情也逐漸修復。學校接着邀請學生、老師和家長為心事卡撰寫回應，並在期末考試前展出，為學生打氣。

「看到你的分享，令我想起自身的經歷，努力做好自己，欣賞自己就好了。」

「難過就哭，生氣就說，絕望就擁抱自己。那是你當刻的感受，這個比什麼都重要。」

那些無處安放的心事，在輕聲的回應中悄然舒展，如黑夜裡浮現的星光，於孤寂中點亮「原來不只是我一個人」的慰藉。「我想好好告訴你」在不記名的情況下，進行了一場溫柔的隔空交流，那些曾被成績表和社交媒體壓得蜷縮不起的心事終有了傾訴的途徑。

「我想好好告訴你」展板。（作者提供）

活動尾聲，有學生說「謝謝學校舉辦這個活動」，我們突然明白：在這個訊息爆炸的時代，年輕人最匱乏的從來不是網路點讚，而是現實中有人願意為他們放下手機，傾心吐意地說上一句：「你的心事，有我在聽！」

佛教善德英文中學陳世詠校長（作者提供）

