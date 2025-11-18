教育臻善｜從我校的 STEAM SPACE 「起飛」

文：荃灣公立何傳耀紀念中學劉瑞儀校長

執筆之時，我校上下一心，正忙於籌備「中一收生講座暨校園參觀」。每當談起我校的STEAM SPACE，老師們總是滿臉笑容地回味：那是曾到訪我校的小學生最喜歡的特別室之一，尤其是當中的飛行模擬器，更是吸引無數學生駐足，他們的眼神閃爍出對飛行的憧憬。



我認為，教育的力量不僅在於知識的傳授，它更是點燃夢想的火花。2023年，中四的徐浚皓同學在校際比賽中有突出之表現，從那一刻開始，我看見的不只是他的獎項，更是他和同學們背後熱愛飛行與堅持理想的故事。徐同學自少熱愛閱讀與飛機相關的書籍，不過當時學校尚未設置飛行模擬器，同學們只能借用主辦機構的設備練習，面對種種限制，仍不輕言放棄。

我與參賽同學們聊天時，那份純真而堅定的夢想深深地打動了我。學校是孕育人材的園圃，我決定動用學校資源添置飛行模擬器，成為學生追尋夢想的強大後盾。然而，令我感動的是，同學們竟然勸我不要花費購買原裝設備，他們說：「校長，待我們完成文憑試後，我們自己購買、自己組裝，這樣可以節省學校資源。」那一刻，我感受到學生對資源的珍惜，對學校的愛護，有滿滿的責任感。

更令人欣慰的是，當老師知道學生這些想法後，主動聯繫校友——一位民航機師和一位飛機工程師，安排他們與同學交流分享。這些校友真實的經歷與故事，為年輕人增添了一份動力。夢想不是遙不可及的。

2023年11月，在校友與同學們同心協力下，飛行模擬器終於組裝完成並投入運作。同學們終於可以更有效地練習，為模擬飛行比賽做好準備。這不只是設備的添置，更是向夢想邁向了一大步。

2024年7月，中五的徐浚皓、林雨辰、吳子政、黃柏皓和中三的黃葉新同學組隊再次參加比賽，徐同學更在比賽中，獲得夢寐以求的獎項——前往澳洲墨爾本進行小型飛機飛行訓練。夢想，真的實現了。

我一直堅信：教育的核心是全人發展。讓年輕人敢於尋夢、勇於追夢，透過多元化的學習經歷，磨練意志，培養恆毅力與抗逆力，成就他們以為不可能完成的事——這是我作為校長最重要的信念與使命。我校以領袖訓練與服務學習為土壤，校外校內的學習經歷為養分，正向教育是不可或缺的「水份」，校長與老師則是那匡扶成長的「陽光」，讓我們培育出一群堅定追尋夢想、有同理心、負責任、關心國家、具國際視野的良好公民。

這一切，正是我們秉持的校訓——止於至善——的最佳體現。

