教育臻善｜全方位學習‧全方位閃亮

文：宣道會陳朱素華紀念中學鄺永燊校長

要讓不同的孩子閃耀光芒，筆者相信有質素的全方位學習規劃有如肥泛土壤，是讓多元發展種子開花結果的其中一個關鍵。按教育局網頁資料，全方位學習指學生在真實情境中的學習，以達至在課堂學習較難達到的學習目標。這種真切的學習，有助學生實現全人發展的目標，並培養他們終身學習的能力，以面對不斷轉變的社會。而全方位學習的種類，期望能夠涵蓋價值觀教育、體藝發展、與工作有關的經驗、社會服務以及智能發展等五個範疇。



筆者認同教育局的說法，所謂「全方位」學習，能讓學生有較多機會置身真實情境，換句話說就是「走出課室」；或者更確實地說，在課室討論「與工作有關的經驗」及「社會服務」等，效果總比起學生親身去體驗有所欠缺。因此，筆者學校致力為學生提供不同的全方位學習體驗，包括每一學年為各級提供四天的全方位學習日，涵蓋不同範疇，成為中學階段必經的學習經歷。例如中一級到龍躍頭及大澳進行歷史科考察、中五級進行歷奇活動及生涯規劃參觀活動等。再加上平日安排活如義工服務、領袖訓練等，校園生活可謂多姿多彩。

（作者提供）

（作者提供）

在學生豐富的學習經歷背後，教師團隊的策劃及準備非常重要。「走出課室」，學習由相對靜態變為動態及互動，風險自然相應提高。筆者學校有兩個非常受學生歡迎的活動 ─ 「跳繩下降」以及「乘風航」，其實都帶有一定風險。因此，學校與承辦機構事前的溝通及計劃、學校教師及機構導師們臨場的觀察、應變及協調均非常重要。筆者認為任何全方位學習，籌辦時不能保證零風險，但卻能透過充足的事前準備以應對不同情況，為學生帶來安全的學習經歷。筆者所述的兩項活動，每次都聽到學生們真實的分享：「認為自己一定做唔到，但原來可以」「好感恩有一班咁支持我既組員」「多得有老師及朋友鼓勵」「有時我們把困難想得太大」「激發了我克服恐懼突破自己的決心」。這些回應，正正成為學生於價值觀及共通能力有所成長的顯證。

（作者提供）

時代變遷，學習模式不斷演變，近年除了「走出課室」，有更多「走出香港」的學習體驗，筆者學校當然也不例外。境外交流團的本質也是走出課室，只是走得更遠及歷時更久，籌劃自然須更周詳細緻，突發情況也會更多。學校舉辦交流團，安全及學習元素並重，籌劃實在不易。感謝教育局的統籌，提供詳細的境外遊學指引讓學校有所依從，策劃安全及具教育意義的交流團。

（作者提供）

為學生及家長而設的交流團簡報會非常重要，除了讓家長及學生知悉每天行程安排，更讓學生明白交流團並非旅行團，我們強調在外必須遵從教師及領隊的指示，絕不容許離隊的單獨行動。而且當家長得悉能夠聯繫隨團領隊，自然更加放心。例如我們曾經安排到雲南的交流團，家長擔心高原氣候的影響，透過簡報會釋除了擔心及疑慮。除策劃外，隨團教師的應變亦非常重要。以筆者學校為例，曾有一個交流團的住宿設施遜於預期，經學校與承辦機構溝通，迅速更換住宿地點；又曾經有學生於交流團中抱恙不適，領隊與教師分工提供貼身照顧及安排醫療服務。簡言之，如遇任何突發事故，學校及承辦機構必定盡力提供支援，作出最適合的安排。

（作者提供）

雲南團得著：「這幾天，我們走進當地課室，並參與雲南豐富的文化體驗及生態考察」升旗隊訪京團得著：「親身在天安門參與升旗儀式，拜訪國旗護衛隊……」

籌辦全方位學習不易，但若因困難而放棄，受損的卻是學生。學生的回饋，成為我們致力籌辦「走出課室─全方位學習」的最大動力。

宣道會陳朱素華紀念中學鄺永燊校長（作者提供）

作者：宣道會陳朱素華紀念中學鄺永燊校長



香港津貼中學議會副主席、新界校長會副秘書長、北區中學校長會副主席、資訊科技教育策略發展督導委員會委員 及 課程發展議會個人、社會及人文教育委員會委員



香港津貼中學議會簡介：



香港津貼中學議會成立超過半個世紀，致力提升教育專業發展，組織不同活動供會員學校參與，並就各種教育政策和措施提出意見，成為業界與政府溝通的重要橋樑。我們秉持專業精神，追求卓越，致力發展學生的天賦，為香港優質教育貢獻力量。

