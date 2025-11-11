教育臻善｜以心傳心：從父親的抗疫身影到她的白袍之路

文：明愛屯門馬登基金中學朱婉儀校長

在明愛屯門馬登基金中學的醫護實務課室裡，十六歲的吳子彤正低頭練習為同伴測量血壓。陽光穿過窗櫺，映照在她專注的側臉上。誰能想到，這顆渴望投身醫護的種子，早在數年前那個疫情肆虐的春天便已悄悄萌芽。



「那時候，整個城市都充滿不安，但我父親選擇走向人群。」子彤回憶起父親戴著口罩、挨家挨戶分發物資的身影，眼神裡仍帶著驕傲。正是這份無言的身教，讓她明白——最動人的教育，永遠發生在生活裡。

屯馬醫護實習專室。（作者提供）

這樣的感悟，恰好與學校「以愛服務、締造希望」的理念不謀而合。當許多同齡人還在迷茫未來時，子彤已在中三升中四的選科中，毅然選擇學校最黃金的選科組合 : 護理實務課程、生物及化學，踏上她的白袍之路。

吳子彤在地區體檢計劃中為參與者進行視力測試 。（作者提供）

課堂上，資深護士手把手教導專業技能；實習中，她學會用溫柔語氣安撫焦慮的長者。最讓她難忘的，是學校與聖保祿醫院合辦的社區體檢服務日——當她看見護理師為行動不便的老人家細心調整輪椅高度、專業醫護人員悉心為公公婆婆進行心電圖、超聲波肝膽掃描等，那份發自內心的尊重，讓她真正理解何謂「以心傳心」的照顧。

吳子彤身體力行，在「地區捐血＠屯馬」活動中捐血。（作者提供）

「子彤變得越來越懂得照顧家人了。」吳媽媽欣慰地說。曾經需要父母叮嚀添衣的女兒，如今會主動為勞累的父親按摩肩膀，會耐心教導外婆正確服藥的方法。這些細微的改變，見證著一個女孩從被愛到學會愛人的成長歷程。

透過學校的「師友計劃」，子彤有幸得到曾浩輝醫生指導。這位在沙士期間守護社區的醫者，不僅傳授專業知識，更讓她明白：「醫護工作不只是治療疾病，更是陪伴生命穿越困境的藝術。」

曾浩輝醫生擔任吳子彤的友師。（作者提供）

如今，下學年即將畢業的子彤目標明確——她希望成為能帶給病人溫暖的護理師。她的故事，正印證著明愛屯門馬登基金中學推行職業專才教育的初心：讓每個孩子都能在服務他人中，找到自己的價值與光芒。

屯馬醫護教育計劃啟動禮 。（作者提供）

「由小我變大我，從自己出發，關心家人、社群及社會。」這不只是掛在牆上的辦學宗旨，更是無數像子彤這樣的學子，正在用青春實踐的生命課題。當愛與服務的精神從校園傳向社會，我們看見——希望，永遠在傳承中生根發芽。

明愛屯門馬登基金中學朱婉儀校長。（作者提供）

作者：明愛屯門馬登基金中學朱婉儀校長



中學校長。秉持香港明愛服務精神，以愛與行動為學生帶來希望。堅守以學生為本的教育理念，致力培育不同性向與能力的學生成為兼具關愛社群之心（Loving）、積極學習（Learning）與領導能力（Leading）的未來領袖。積極推行「學術」與「專業」雙軌並行的教育模式，並在國際化的英語學習氛圍中，拓展學生的全球視野，助他們踏上世界舞台。



香港津貼中學議會簡介：

香港津貼中學議會成立超過半個世紀，致力提升教育專業發展，組織不同活動供會員學校參與，並就各種教育政策和措施提出意見，成為業界與政府溝通的重要橋樑。我們秉持專業精神，追求卓越，致力發展學生的天賦，為香港優質教育貢獻力量。

