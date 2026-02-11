教育臻善｜燃燒自己，點亮他人的鄧氏兄弟

鄧氏兄弟為本校畢業生，兩兄弟均身體力行，熱心服務，實踐校訓。兄長鄧俊燊，2019年於民政事務局局長嘉許計劃獲嘉許。弟弟鄧俊曉亦於2024年民政及青年事務局局長嘉許計劃，榜上有名。一門兩傑，可喜可賀！



鄧氏兄弟以自己的人生實踐學校大門的教育理念：追求學問，愛己愛人，服務社群。我們以基督精神辦學，培育學生服務社群。透過合適課程，使學生在德、智、體、群、美、情、靈七方面，得到全面培育，均衡發展，並能終身進取，貢獻社會及國家。我們秉持博愛明誠校訓，實踐四項教育理念：

自主學習(S)：自學自勵，終身學習；品德培育(M)：七育導航，騰臻理想；

展能發亮(S)：人人有份，個個發亮；服務社會(S)：關愛別人，貢獻社群。

弟弟俊曉現時任職金融界行政人員，工餘時投身香港航空青年團，2023-24年度服務時數高達五百二十多小時！中學時參與公益少年團的他，認為義務服務令他接觸弱勢社群，通過親身交流培養正向價值觀，學習各種技能和知識。

俊曉屬於讀書型學生，成績名列前茅。初中時，他主動邀請數學科成績稍遜同學課後補習，指導他們完成作業，提升了他的溝通能力。高中時成為領袖生副隊長，多次獲得表彰，還鍛鍊了他的服務精神。

他後來入讀香港大學專業進修學院副學士，修讀刑事司法及執法，並加入香港航空青年團。訓練期間熱誠投入，使他獲提名參與直昇機飛行體驗，首次乘坐直昇機令他畢生難忘、意義非凡。隨後成為中隊長官學員督導，為他的領導才能打下堅實基礎。

在隊內，他完成了多項專業訓練課程亦獲獎無數，踴躍參與社會服務，帶領團員擔當不同規模的任務推動各種大型活動順利進行。特別讓他印象深刻的是，帶領著團員與唐氏綜合症參加者合奏非洲鼓，打破世界健力士紀錄，他從中教育團員尊重、包容，才能發揮團隊合作精神。

作為第六大隊的行動及訓練主任，俊曉致力於籌辦多個領袖訓練課程，積極與學員分享個人經驗，鼓勵學員互相合作，增強團員間的凝聚力。他始終不忘初心–培訓後輩，薪火相傳！

在職場上他曾熱衷於活動統籌，擔任主題樂園活動監督，隨後更專注於行政領域，成為投資銀行行政人員。俊曉的成長與努力令人欣慰！他積極向上，不僅工作有成，還熱心服務社會，展現出無私奉獻的精神！

兄長俊燊現時任職紀律部隊，工餘時投身基督少年軍，他是基督少年軍分隊隊長，曾任分區副指揮官。

（作者提供）

俊燊是運動型學生，擅長田徑及籃球。在校時，他比較活潑頑皮，曾用牙籤戳剌同學、打架，因欠功課被老師留堂至晚上七時……但誰料到，當天的頑皮小子，搖身一變，成為今天的基督少年軍分隊隊長？

我們經常看見一位黑黑實實的年輕人，身穿基督少年軍的軍服或運動服回饋母校。每個星期六，他都會回來母校，親身參與基督少年軍的集訓和活動，教導師弟師妹。星期日，他站在崇拜台上，帶領教會會眾唱詩。現時，他更是校友會幹事及校友校董，在不同層面服務學校。

我們看見2007年信主的俊燊，生命改變，不計較，樂於付出。他會自掏腰包，鼓勵具潛質的基督少年軍隊員報讀領袖培訓課程。

上班時，他冒著被同事討厭之苦，也極力爭取星期六放假，甚至調回軍裝，為的是回校培訓基督少年軍的師弟師妹，不辭勞苦，勞心勞力。

俊燊的人生路崎嶇不平，但憑著他的堅毅和努力，終於找到理想職業。畢業後，他入讀青年學院的基礎文憑及高級文憑。然後一面在母校任職教學助理，一面投考政府公務員，成功入職紀律部隊。我們看見俊燊多元化的發展和成長，回饋母校，深深感恩！

鄧氏兄弟，加油，盼你們繼續熱心服務，貢獻社會及國家。學校以你們為榮！

基督教四方福音會深培中學校長章蕾博士（前排中）。（作者提供）

作者：章蕾博士



基督教四方福音會深培中學校長



香港津貼中學議會簡介：



香港津貼中學議會成立超過半個世紀，致力提升教育專業發展，組織不同活動供會員學校參與，並就各種教育政策和措施提出意見，成為業界與政府溝通的重要橋樑。我們秉持專業精神，追求卓越，致力發展學生的天賦，為香港優質教育貢獻力量。

