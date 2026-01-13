教育臻善｜推展數字及AI教育，可由人文教育學科領航

文：伊利沙伯中學舊生會湯國華中學副校長洪昭隆博士

教學多年，經常有年輕老師問我：如何有效設計一節課堂？綜合筆者的觀課與實踐經驗，其關鍵不在於活動多寡，而在於能否把學生由「被動接收」推進至「主動參與」，並在過程中兼顧深度學習。成功的課堂往往同時做到：第一，具互動性（Interactive），透過具層次的提問、同儕討論、即時回饋與任務協作，促使學生思考及表達；第二，具沉浸感（Immersive），以情境化材料、真實問題或多媒體資源建構可感知的學習場域，讓學生願意投入與持續探索；第三，具融合性（Inclusive），在任務設計、資源選擇與支援方式上照顧不同能力與背景的學生，讓每位學生都能夠持續成長，三者相互扣連，既提升投入度，也鞏固學習成效。



特別是近年生成式人工智能（GAI）在自然語言處理與圖像生成等範疇日趨成熟，其教育意義已不再停留於「美化簡報」或加快製作素材，而是更深層地改變了人文學科處理文本、證據與想像的方式。GAI 能協助師生把龐雜資訊進行整理、分類與脈絡化；同時亦可透過圖像生成、情境敘事與角色對話，把抽象概念與時代氛圍具象呈現，降低理解門檻，提升投入感，並促進學生提出問題、辨析證據、修正觀點。那麼，近年發展迅速的人工智能如何配合能做好上述的「3i課堂」，讓學習釋放更大潛能？

以本校經驗為例，學校由歷史、中史及公民科帶領推動跨學科 AI 協作，當中考慮到這兩類學科的共通點，包括歷史科重視明辨性思維與歷史同理心；公民科強調理解香港與國家的互相依存，及世界的多向性。兩科共同核心關注對「證據」的分析、「觀點」及「價值觀」的判斷。

校本推動 AI與人文教育的過程中，我們不課程當作額外的科技活動，而是把它放回「學科學習」的脈絡。以歷史科與中史科為例，湯中同事嘗試以「人物」及「事件」作為切入點，設計拿破崙、安妮（Anne Frank）、東江縱隊劉黑仔及盧溝橋事變、「民族光輝」陳嘉庚等「歷史人物/事件對話」學習活動：學生不是單向接收資料，而是在 AI Chatbot 的即時對話中可以追問——人物在特定處境下為何作出某種選擇？他的說法有何立場與侷限？在追問與比對史料之間，學生逐漸習慣以證據說話，並把「問得好」與「答得有根據」視為學習的一部分，課堂「互動」因而更聚焦、更有深度。

學生以生成圖像配合戲劇，表達戰時困難的生活情境。（作者提供）

同一時間，AI 也讓我們更容易把抽象的時代背景轉化為可感知的「沉浸成學習情境」。學生從課本及網上搜集史料後，再把關鍵資訊轉化成生成式圖像、短片或情境故事等多媒體表達。有的歷史同學嘗試重現二戰時的環境與抗日生活細節，加強「運用想像力現往事」的技能；公民科的學生則利用生成的影片及圖像，化身成為中華文化推廣使，用以「說好中國故事」。

公民科中，學生運用AI作為「說好中國故事」的工具。（作者提供）

更重要的是，這一套做法亦逐步提升了課堂的融合性。我校同事及學生更作，亦將相關學習材料，設計成互動問答遊戲及時間線，對初中學生的把閱讀材料作分層剪裁。對高中學生而言，AI更能為學生在撰寫論述題時，提供建議的框架句式、論證結構與關鍵歷史概念，提升學生的學習能力，讓學習具「融合性」。

課堂實證亦顯示AI與人文教育配合深具成效。以歷史與中史科學習活動為例，學生在兩個歷史主題：「盧溝橋事變」與「東江縱隊」認識均出現明顯提升，反映學習設計能有效把零散認知轉化為更完整的理解，並加深學生對事件脈絡、人物與意義的掌握。同樣地，在公民科「香港社會的多元文化特徵」中，學生回饋認為使用 GAI 有助他們更快、更有效地設計出符合預期的作品，並在過程中加深對推廣中華文化及相關議題的理解。更重要的是，學生的資訊素養亦有所提升：不少同學能主動指出生成內容的關鍵在於「指令要謹慎」與「需要詳細輸入所需內容」，顯示他們開始掌握以目標導向方式運用 AI 工具，並能就生成結果作出自我監控與修正。

教師利用AI推展課堂互動討論。（作者提供）

教育局新近推出的「『智』啟學教」撥款計劃，為學界推動 AI 清晰指向更具前瞻性的路徑。從本校經驗可見，數字與 AI 教育的成效，並不取決於添置了多少工具與服務，而在於能否支援各科教師把人工智能真正轉化為提升學與教效能的課堂助力。因此，未來課的規劃者亦須先回到課程本位，先釐清學科需要，進一步聚焦學生要學會甚麼、如何以評估準則證明學得更好，然後才按校情選配最合適的工具與平台。校本規劃時亦宜由各科先行訂立學習目標、教學策略與評估框架，並透過跨科協作建立良好示例與共享資源庫，促進經驗累積，讓數字教育成為全校共同推動和發展的關注事項，共創數字教育的新藍圖。

學校支持數字教育發展，多達六個科目獲香港大學「傑出電子教學獎」表揚。（作者提供）

伊利沙伯中學舊生會湯國華中學副校長洪昭隆博士。（作者提供）

香港中文大學教育博士，伊利沙伯中學舊生會湯國華中學副校長及歷史科科主任。一直致力價值觀教育、藝術教育及人文教育工作。近年在學界推動數字與人文教育結合方向，包括於各大學進行分享及籌辦第一屆「數字與人文教育研討會」。教學成果獲多屆香港大學「傑出電子教學獎」肯定，並於歷年「學與教博覽」作展示。



