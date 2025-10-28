教育臻善｜在體驗中成長——由學生營商談教育真義

文：天主教母佑會蕭明中學校長梁佩珊

最近，新一屆「JA學生營商體驗計劃」即將展開。這幾天，看見中五的同學們四出尋找夥伴與老師，為她們的公司注資入股，眼中閃爍着興奮與期待，我的腦海也隨之浮現出去年那群參與計劃的學生們。



（作者提供）

記憶中的忙碌

去年的這個時候，情景何其相似。那段日子，我常常在校園不同角落見到她們的身影。午膳時間、小息時分，課室裡總有人忙着研究包裝設計；有的把成堆原材料搬回學校，有的討論營銷宣傳。那份投入與幹勁，令人難忘 。

我記得有一次親身到啟德會場探望她們。那天人流鼎沸，不少學校的攤位比肩而立。幾個女生忙得滿頭大汗——有人介紹產品、有人收錢找續、有人在後方補貨。雖然滿臉倦意，動作卻依然俐落有序 。

與指導老師閒談時，我留意到她們的靈活思維：當人流稍減，立刻有人建議推出限時優惠；見到顧客猶豫，馬上調整推銷策略。這不正是課堂上學過的「市場營銷」嗎？那種臨場反應與學以致用的精神，正是現今商業社會最重視的特質 。

一位同學趁空檔坐下喝水，向我分享當天擺檔的種種辛酸與成功的喜悅。我笑着對她說：「所以將來選擇工作時，要了解自己是否合適、是否真心喜歡。」隨後，也不忘提醒她們勇往直前，盡力爭取佳績 。

（作者提供）

賽後的反思

最終，她們獲得了獎項。雖非矚目的大獎，但歡欣依然洋溢。「我哋本來以為產品好就自然會賺錢，」一位同學坦言，「但做起來才發現，定價、宣傳、銷售技巧樣樣都影響營運。書本上講嘅『成本控制』、『市場策略』，原來真係會直接決定盈蝕 。」

另一位同學接着說：「我依家知道自己可能唔太適合做高壓工作，但起碼試過，知道自己嘅底線喺邊。」認識自己，本身就是一種重要的學習 。

令我最感動的，是她們談起團隊合作時的神情。「我哋今次成功，係因為大家都好齊心，人人都盡力去做。」幾個同學相視而笑，又輕聲補一句：「但未來真係做生意，未必再有咁純粹嘅關係。」

聽到這裡，我心中一震。她們學到的不僅是商業知識，更學會了珍惜真誠的關係，理解何者對人生最為珍重。這正是體驗式學習的可貴之處——讓書本的理論變得具體，也讓學生在實踐中找到自我 。

不只是營商

（作者提供）

其實，這樣的體驗何止於營商計劃。近年學校積極推動不同形式的體驗式學習，理念皆出於同一信念：在這個資訊大量湧現、影像刺激的年代，如何讓學生真正「學得深入」？

同學到長崎與原爆倖存者對話，到紐西蘭寄宿家庭生活，歸來後對和平與文化差異有了更深的體會。那正驗證了古語：「紙上得來終覺淺，絕知此事要躬行。」當學習與體驗交互印證，知識便不再停留於背誦，而成為理解與內化 。

教育的真義，不正在此嗎？作為教育工作者，我們最應該做的，是持續為學生創造「能親身嘗試」的機會，讓她們在經驗中培養智慧，在體驗裡學會成長 。

當我再次看着這屆躍躍欲試的同學們，相信她們很快也會帶給我驚喜——不是因為營商的成功與否，而是那份在嘗試中發現自己、在挫折中學會堅持的珍貴歷程。這，才是教育最美好的收穫 。

（作者提供）

天主教母佑會蕭明中學校長梁佩珊（作者提供）

中學校長，在校服務三十三年，曾任中國歷史科主任及學務副校長，積極推動自主學習及提升學習效能。我深信教育以強項為本，啟發潛能，並在天主愛德中培育出仁愛與智慧兼備的學生。



