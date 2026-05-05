校園天地｜圓玄二中打造星級圖書館　孕育「一本書的誕生」總冠軍

香港道教聯合會圓玄學院第二中學（下稱圓玄二中）近日迎來「雙喜臨門」！該校學生團隊在學界年度盛事「一本書的誕生」比賽中，憑藉創新作品勇奪全港冠軍及最佳演說獎。與此同時，作為孕育佳作的搖籃 — 校內全新設計的圖書館，亦於2025年倫敦設計大獎（London Design Awards）中榮獲最高榮譽「白金獎」，成就一段「優秀環境孕育優秀作品」的佳話。（內容由香港道教聯合會圓玄學院第二中學提供）



同學進行精彩演說。（香港道教聯合會圓玄學院第二中學提供）

全港冠軍作品：智能升旗訓練系統化身科普書

「一本書的誕生」比賽獲獎作品名為《掌握預「旗」 Flag Master — 智能升旗訓練系統》，由圓玄二中學生曾昭然（6C）、廖展勤（3A）及馮冰怡（5D）共同創作。團隊獨具匠心，將該校屢獲殊榮的科研產品，轉化為融合人工智能、科學化升旗與跨學科知識的科普書籍。

作品不僅內容紮實，在印刷製作上亦展現專業水準，大膽採用燙金及特殊摺頁等精緻工藝，獲得評審高度評價。在總決賽現場，三位同學以清晰專業、真摯生動的演說闡釋作品理念，最終在全港眾參賽隊伍中脫穎而出，一舉摘下「全港冠軍」及「最佳演說獎」兩項殊榮。

與評審團隊大合照。（香港道教聯合會圓玄學院第二中學提供）

同學獲得最佳演說獎。（香港道教聯合會圓玄學院第二中學提供）

國際級「星級圖書館」：成就創意搖籃

獲獎學生表示，創作靈感與校內剛奪得國際大獎的圖書館密不可分。這座星級圖書館在2025年度倫敦設計大獎中，勇奪「室內設計－教育用途」類別最高榮譽「白金獎」（得分達85-100分）。此外，館內亦配備大量平板電腦及插座位，全力支援電子學習與創作，成為學生的「創意基地」。

圓玄二中星級圖書館（香港道教聯合會圓玄學院第二中學提供）

校長楊映輝：優質圖書館環境激發創新思維，讓閱讀與創作成為享受

楊映輝校長指出，這次雙重榮譽印證了優質的校園環境能有效激發學生潛能。他深信，一個糅合道教特色、現代美學與綠意盎然的圖書館，能讓學生真正享受閱讀與創作的樂趣，更能成為學生發揮創意、激發創新思維的核心基地。

圓玄二中圖書館榮獲 London Design Awards 「倫敦設計大獎」白金獎。（香港道教聯合會圓玄學院第二中學提供）

（內容由香港道教聯合會圓玄學院第二中學提供）

若學校有意於校園天地刊登文章，歡迎按此瀏覽投稿須知及提交稿件。

另外，《香港01》能就教育局透過優質教育基金推出的「我的行動承諾」加強版撥款計劃及「我的行動承諾」加強版撥款計劃（第二階段）提供舉辦活動、工作坊、專家講座、校外參觀支援，如對計劃有任何查詢，歡迎電郵至「education@hk01.com」（標題註明 『我的行動承諾加強版』），或WhatsApp / 電話（35828747）聯絡《香港01》代表黃先生。